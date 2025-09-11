Eine lange Blutspur

Kirks Ermordung reiht sich ein in eine düstere Abfolge von politisch motivierter Gewalt. Zumindest wird sie bereits als solche behandelt. Erst im Juni dieses Jahres wurde mit Melissa Hortman eine demokratische Abgeordnete des Bundestaates Minnesota, zusammen mit ihrem Ehemann, in ihrem Haus in Brooklyn Park erschossen. Auch ein Senator von Minnesota, John Hoffman, und seine Frau wurden bei einem Anschlag schwer verletzt.

Schon im April wurde das Wohnhaus des Gouverneurs von Pennsylvania, Josh Shapiro, in Brand gesetzt, während er mit seiner Familie darin schlief. Im Dezember 2024 war der Manager einer Krankenversicherung mitten in Manhattan aus politischen Gründen erschossen worden. Und über allem liegt noch immer der Schatten des Attentatsversuchs auf Donald Trump bei einer Wahlkampfkundgebung in der Stadt Butler in Pennsylvania im vergangenen Jahr.

Dies sind keine vereinzelten Ausreißer – auch der mutmaßlich politisch motivierte Mord an Charlie Kirk nicht. Experten zufolge hat es eine solche Häufung von politischer Gewalt in den USA seit den 1960er und 70er Jahren nicht mehr gegeben. Es war jene Zeit, die Martin Luther King Jr., John F. Kennedy, Robert F. Kennedy und Malcolm X das Leben kostete.

Die Gewalt trifft viele Gruppen

Zur Wahrheit gehört: In den vergangenen Jahren waren die Ziele vielfältig. Es waren mal Republikaner, mal Demokraten, mal Juden, mal Muslime. Es trifft gewählte Mandatsträger, aber auch einfache Mitarbeiter von Unternehmen. Die politische Gewalt tritt über alle Ideologien hinweg zutage, und sie droht, die Demokratie immer weiter zu zersetzen. Sie sät Angst, schüchtert ein und ruft noch größere Wut hervor.

Auch die vielen hämischen Onlinekommentare zur Ermordung Charlie Kirks zeugen davon, wie tief die amerikanische Gesellschaft in einem Sumpf zu stecken scheint, aus dem sie kaum noch herauskommt. Die bedenklichen Äußerungen lauten vielfach: Kirk habe das Attentat wegen seiner rechtskonservativen Äußerungen selbst zu verantworten. Er selbst habe Empathie bei Gewalttaten abgelehnt und das Recht auf Waffenbesitz gegen die Opfer von Waffengewalt in Stellung gebracht.

In solchen öffentlichen Aussagen lauert eine große Gefahr, zumal in einem Land, in dem es mehr Schusswaffen als Einwohner gibt. Es ist kein Zufall, dass sich insbesondere demokratische Politiker deshalb nun zu Wort melden und politische Gewalt im Angesicht von Kirks Ermordung explizit verurteilen. Unter ihnen sind Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der sich mit Kirk schon heftige Debatten lieferte, und die beiden Ex-Präsidenten Barack Obama und Joe Biden.