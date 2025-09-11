Fragen nach Attentat "Keiner überprüfte die Besucher"
Die Veranstaltung, bei der der Rechtspopulist Charlie Kirk erschossen wurde, war nur wenig gesichert. Besucher üben Kritik an den Behörden.
Nach dem Attentat auf den amerikanischen Pro-Trump-Aktivisten Charlie Kirk sind Fragen über die Sicherheitsmaßnahmen aufgetaucht. Offenbar war die Veranstaltung nur von wenigen Polizisten bewacht worden. Wie der amerikanische Sender CNN berichtet, hätten lediglich sechs Polizeibeamte in Uniform bei der Veranstaltung an der Utah Valley University im US-Bundestaat Utah Dienst getan. Außerdem seien Beamte in Zivil unter den Besuchern gewesen. Zusätzlich besaß Kirk ein eigenes Sicherheitsteam. Auf Videos ist zu sehen, wie vor dem Zelt, unter dem Kirk saß, eine Person steht, die offenbar zu seinen Personenschützern gehörte.
Es seien etwa 3.000 Besucher vor Ort gewesen, teilte Jeff Long, der Polizeichef der Universität, Reportern mit. "Wir haben für solche Fälle trainiert. Und man glaubt, alles im Griff zu haben. Aber leider passieren solche Dinge trotzdem. Man versucht, alle Eventualitäten abzudecken. Leider ist uns das heute nicht gelungen, und deshalb kam es zu diesem tragischen Vorfall", sagte Long.
Augenzeugen: Kaum Sicherheitsmaßnahmen
Sameer Massey, ein internationaler Student aus Indien und Augenzeuge des Vorfalls, sagte dem Sender CNN, es habe keine offensichtlichen Sicherheitsvorkehrungen um Kirk gegeben. Ein auf seinem Facebook-Profil gepostetes Video zeigte Massey und andere Personen, die Menschen, die durch ein Campusgebäude rannten, aufforderten, "los, los, los" und "raus, raus, raus" zu gehen.
Eine andere Besucherin, Emma Pitts, sagte der britischen BBC, dass sie über laxe Sicherheitsmaßnahmen verwundert gewesen sei. "Niemand hat unsere Ausrüstung gescannt, niemand hat unsere Taschen gescannt, es gab keine solchen Sicherheitsvorkehrungen“, sagte sie. Raydon Dechene, der auch zu Kirks Event gekommen war, sagte zu CNN, dass es keine Sicherheitsmaßnahmen gab. "Keiner kontrollierte die Besucher oder die Eintrittskarten", so der Augenzeuge. Es habe auch keine Metalldetektoren gegeben.
Schütze könnte von Dach aus geschossen haben
Fraglich ist auch, ob das geholfen hätte. Nach ersten Erkenntnissen sei der Schuss aus einer weiten Entfernung abgegeben worden, vermutlich von einem Dach, sagte Beau Mason von der Behörde für öffentliche Sicherheit. Die BBC hat ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video untersucht, von dem behauptet wird, es zeige einen "Schützen" auf dem Dach eines Gebäudes der Utah Valley University (UVU), wo Charlie Kirk erschossen wurde.
Das erinnert an das Attentat auf Donald Trump im vergangenen Jahr bei einer Wahlkampfveranstaltung. Er war in der Stadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania von einem Schützen leicht getroffen worden, der auf einem Dach in der Nähe des Veranstaltungsortes lag.
Das FBI und andere Sicherheitsbehörden wurden nach dem Attentat auf Kirk dabei gesehen, wie sie auch benachbarte Gebäude untersuchten. Bei einer Pressekonferenz am Abend gaben Strafverfolgungsbeamte bekannt, dass sie die Aufzeichnungen der Überwachungskameras der Universität auswerten und davon ausgehen, dass der Verdächtige "dunkle Kleidung trug" und der Schuss "von einem Dach kam".
