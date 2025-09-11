Mord an Kirk "In Amerika wurde eine Lunte entzündet"

Kirk als Redner beim Parteitag der Republikaner im vergangenen Jahr. (Quelle: Cheney Orr)

US-Präsident Donald Trump hat den in Utah erschossenen rechten Aktivisten Charlie Kick als "Märtyrer der Wahrheit" bezeichnet und die "radikale Linke" für dessen Tod verantwortlich gemacht.

Wenige Stunden nach dem tödlichen Attentat auf den rechten Influencer Charlie Kirk geht in den USA bereits der Kampf um die Deutungshoheit der Tat los. So bezeichnete US-Präsident Donald Trump den in Utah erschossenen rechten Aktivisten als "Märtyrer der Wahrheit". Der Republikaner machte zudem die "radikale Linke" für den Tod des 39-Jährigen verantwortlich. Für Trumps Behauptung gibt es allerdings keine Indizien.

"Seit Jahren vergleichen radikale Linke wunderbare Amerikaner wie Charlie mit Nazis und den weltweit größten Massenmördern und Kriminellen", sagte Trump in einem auf seinem Onlinedienst Truth Social veröffentlichten Video.

"Diese Rhetorik ist unmittelbar für den Terrorismus, den wir heute in unserem Land sehen, verantwortlich und das muss sofort aufhören", fügte Trump hinzu. "Meine Regierung wird alle finden, die zu dieser Gräueltat und jeder anderen Form von politischer Gewalt beigetragen haben, auch die Organisationen, die diese finanzieren und unterstützen", kündigte der Präsident an.

Wen Trump damit genau meinte, wurde bislang nicht klar. Es wird befürchtet, dass die US-Regierung nun ihr Vorgehen gegen politische Gegner weiter verschärfen könnte. Bereits in den Tagen vor dem Attentat hatte Trump seine rhetorischen Attacken auf ihm unliebsame demokratische Gouverneure und Bürgermeister, auf unabhängige Richter, aber auch auf Migranten und andere Minderheiten verschärft.

Zwei Tage vor dem Mord Hexen beauftragt

Wie US-Medien berichten, könnten etwa feministische Portale wie die Webseite "Jezebel" zum Ziel der republikanischen Vergeltungsmaßnahmen werden. Eine Journalistin der Seite hatte zwei Tage vor der Ermordung Kirks einen Artikel veröffentlicht, in dem sie beschreibt, wie sie im Internet eine Hexe damit beauftragt, den rechten Trump-Influencer mit einem Fluch zu belegen.

Der Artikel trug die Überschrift: "Wir haben ein paar Etsy-Hexen dafür bezahlt, Charlie Kirk zu verfluchen". Etsy ist ein Anzeigenportal, auf dem alle möglichen, mitunter auch absonderlichen Dinge und Dienstleistungen angeboten werden. "Wenn der rechtsextreme Frauenfeind mit der schlechten Frisur unabhängige Frauen verteufeln will, bietet sich 'Jezebel' nur zu gerne als sein persönlicher Albtraum an", hieß es in dem Stück.