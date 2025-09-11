Charlie Kirk Er war mit einem Model verheiratet und sammelte Millionen

Von t-online , cc 11.09.2025 - 06:38 Uhr

Die Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees, Lara Trump, bei einer Veranstaltung mit Charlie Kirk (Archivbild). (Quelle: Rebecca Cook/Reuters)

Charlie Kirk wurde bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Utah ermordet. Wer war der rechte Influencer, der Millionen Jugendliche in den USA faszinierte?

Der bekannte rechtskonservative US-Aktivist Charlie Kirk und Anhänger von Donald Trump ist kurz nach einem Attentat an einer Universität im US-Bundesstaat Utah gestorben. Der US-Präsident ordnete Trauerbeflaggung an.

Der 31-jährige Kirk wurde in Arlington Heights, einem Vorort Chicagos, geboren. Seine Mutter war Psychologin, sein Vater Architekt. Schon als Jugendlicher interessierte sich Kirk für rechtskonservative Ideen. So schrieb er früh für Steve Bannons Portal "Breitbart" und trat als 19-Jähriger im Trump-treuen Sender Fox News auf.

Kirk war mehr als nur ein konservativer Provokateur. Als Mitgründer und Vorsitzender der Jugendorganisation "Turning Point USA" war er eine der einflussreichsten Stimmen der amerikanischen Rechten. Er füllte ganze Hallen mit Anhängern, tausende hörten ihm gebannt zu, wie auf dem Universitäts-Campus in Utah.

Kirk war gegen gesellschaftliche Minderheiten

Seinen Kanälen in den sozialen Medien folgten Millionen vorwiegend junger Menschen. Der 31-Jährige schrieb 2020 auch ein Buch mit dem Titel "Die MAGA-Doktrin", das zu einem Bestseller wurde und Trumps Weg an die Macht beschreibt.

Die "New York Times" bezeichnete den Uni-Abbrecher einmal als den "Einflüsterer der Jugend", der es wie sonst kaum ein Protagonist der MAGA-Bewegung schaffte, High-School- und College-Studenten, vor allem junge, weiße Männer in seinen Bann zu ziehen. Dabei bediente er sich scharfer Rhetorik, immer in Abgrenzung zum politischen Gegner: Demokraten, Liberale und gesellschaftliche Minderheiten.

Bei einer Veranstaltung im britischen Oxford forderte Kirk dazu auf, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. "Es sollte erlaubt sein, auch unerhörte Dinge sagen zu dürfen." Und das tat er selbst bei seinen öffentlichen Auftritten. So machte er sich für Massenabschiebungen stark, forderte die Rückkehr zur (weißen) Kernfamilie und deklarierte den Kampf zwischen Republikanern und Demokraten in den USA zur apokalyptischen Entscheidungsschlacht.

"Turning Point USA": Wie gemeinnützig war die Organisation?