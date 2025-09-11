Falsch verdächtigt für Mord an Kirk "Ich bin einfach schockiert"

Von t-online Aktualisiert am 11.09.2025 - 13:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Player wird geladen Video: Charlie Kirk meldet sich zu Wort. (Quelle: t-online)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Behörden suchen in den USA weiter nach dem Mörder von Charlie Kirk. Im Netz wurde ein Kanadier fälschlicherweise für die Tat verantwortlich gemacht.

Nach dem Attentat auf den rechten Influencer Charlie Kirk wurde im Netz ein Mann fälschlicherweise verdächtigt, auf Kirk geschossen zu haben. Nutzer von sozialen Netzwerken machten zunächst einen Mann mit dem Namen Michael Mallinson für die Tat verantwortlich. Mallinson wurde zudem vorgeworfen, ein registrierter Wähler für die Demokraten im Bundesstaat Utah zu sein.

Loading...

Die falschen Vorwürfe kamen offenbar auf, nachdem ein Verdächtiger nach dem Attentat auf Kirk festgenommen worden war, der Mallinson ähnlich sah. Anschließend verbreitete unter anderem ein X-Account mit dem Namen "Fox 11 Reno" Mallinsons Namen und ein Foto des Kanadiers. Mit dem gleichnamigen Nachrichtensender aus der Stadt im Bundesstaat Nevada hatte das Profil jedoch nichts zu tun, berichtet die "New York Times". Es war ein Fake-Account.

Eine Sprecherin der Sinclair Broadcast Group, der die Fox-Tochtergesellschaft in Nevada gehört, sagte, dass der Account "sich als Sender ausgibt" und sie versuchen, ihn zu schließen. Mittlerweile sind auf dem Profil alle Angaben zu dem Attentat auf Kirk gelöscht.

Die Nachricht verbreitete sich dennoch rasch im Netz. Auch die Tochter von Mallinson wurde dort auf die Bilder ihres Vaters aufmerksam und informierte ihn darüber. "Ich bin einfach schockiert", sagte er am Mittwoch der "New York Times". "Wie schnell so etwas passieren kann, wie schnell der Name und das Foto einer Person verbreitet werden können."

Mallinson sei zu dem Tatzeitpunkt nicht an der Universität in Utah gewesen, sondern lebe in der kanadischen Stadt Toronto. Er sei wegen der falschen Verdächtigungen in sozialen Medien unter anderem als "Wilder" beschimpft worden.

Schütze wird gesucht

Als Reaktion habe der 77-Jährige die örtliche Polizei informiert und seine Profile aus den sozialen Medien gelöscht. "Ich gehe davon aus, dass sich die Wogen bald glätten werden, da sich die Nachrichtenlage so schnell ändert", sagte Mallinson. "Aber es besteht immer die Möglichkeit, dass irgendwelche Idioten irgendwo in ein paar Monaten diese Informationen in die Hände bekommen und wieder damit anfangen, Lärm darum zu machen."