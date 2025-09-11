Epstein-Skandal Britischer Botschafter in den USA abgesetzt

Peter Mandelson: Der britische Botschafter in den USA hatte Verbindungen zu Jeffrey Epstein. (Quelle: IMAGO/Martyn Wheatley / i-Images/imago)

Er bedauerte seine Verbindung zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Jetzt hat Großbritanniens Regierungschef den britischen Botschafter in den USA entlassen.

Der britische Botschafter in den USA, Peter Mandelson, ist wegen seiner Verbindungen zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein entlassen worden. Das Außenministerium in London teilte am Donnerstag mit, Premierminister Keir Starmer habe das Außenministerium aufgefordert, Mandelson von seinem Botschafterposten in Washington abzuziehen.

Ein bekannt gewordener Schriftwechsel zwischen dem 71-jährigen Labour-Politiker und dem US-Finanzier zeigten "die Tiefe und das Ausmaß der Beziehung von Peter Mandelson zu Jeffrey Epstein", erklärte das Ministerium. Am Mittwoch hatte Mandelson mitgeteilt, er bedauere zutiefst, Epstein jemals getroffen zu haben. Er habe diese Verbindung "viel länger aufrechterhalten, als ich es hätte tun sollen".

Unter anderem Sky News, die BBC und der "Telegraph" hatten am Dienstag ausführlich über die mutmaßlich authentischen Schreiben berichtet. Unter den Absendern etlicher Geburtstagsschreiben an Epstein, die von den Demokraten als Kopie ins Internet gestellt wurden, soll auch der britische Botschafter in den USA, Peter Mandelson, sein. Das Album soll zu Epsteins Geburtstag im Jahr 2003 angefertigt worden sein; ein Schreiben soll von US-Präsident Donald Trump stammen. In dem Text, der Mandelson zugeschrieben wird, wird Epstein als "bester Kumpel" bezeichnet.

Mandelson schrieb von Epsteins "interessanten" Freunden

In dem Schreiben an Epstein sind Bilder eingefügt, eines soll Epstein und Mandelson gemeinsam zeigen. Epstein wird in dem Text als "intelligenter, scharfsinniger Mann" beschrieben. Der Absender habe "viele Stunden" damit verbracht, auf Epstein zu warten. "Und oft, kaum hatte man sich daran gewöhnt, ihn um sich zu haben, war man plötzlich wieder allein". Es seien aber stattdessen einige "interessante" Freunde zur Unterhaltung dagewesen. Mandelsons Sprecher sagte der BBC, die Verbindung zu Epstein sei "seit einiger Zeit" öffentlich bekannt.