Die Verbreitung von Waffen in den USA ist ohnehin nur ein Teil des Problems. Die unterschiedlichen Reaktionen auf Kirks Tod zeigen, dass sich die klaffende politische Spaltung Amerikas wahrscheinlich noch vertiefen wird.

Trump-Anhänger rufen zu "Bürgerkrieg" auf und machen Linke verantwortlich

Schon bevor die Identität des Schützen bekannt wurde, stellten prominente Persönlichkeiten des rechten Flügels den Vorfall als Teil eines umfassenderen Angriffs der Linken auf den Konservatismus dar. "Amerika hat einen seiner größten Helden verloren", schrieb Stephen Miller, stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses, auf X. "Wir alle müssen uns nun der Aufgabe widmen, das Böse zu besiegen, das Charlie aus dieser Welt geraubt hat."

Laura Loomer, eine einflussreiche Maga-Anhängerin, forderte ein "hartes Durchgreifen der Regierung gegen die Linke. Jede einzelne linke Gruppe, die gewalttätige Proteste finanziert, muss geschlossen und strafrechtlich verfolgt werden. Keine Gnade."

Elon Musk, umstrittener Milliardär und Eigentümer der Plattform X, war sogar noch unverblümter: "Die Linke ist die Partei des Mordes", schrieb er.

Andere rechte Influencer sprachen auf X sogleich von "Krieg". So schrieb etwa der Blogger Brian Eastwood offenbar an Linke gerichtet: "Ich bin bereit für Bürgerkrieg. Ihr wollt einen Kampf und ihr werdet ihn bekommen." Der Influencer Joey Mannarino forderte, dass die Demokraten zur einer "terroristischen Organisation" erklärt werden sollten. Später rief er seine Anhänger dazu auf, sich eine Waffe zu kaufen und zu lernen, "wie man sie benutzt". Man wisse nie, wann man sie brauche, um sich und seine Familie zu verteidigen. "Demokraten sind dafür verantwortlich."

Trump bekommt Gegenwind

Und US-Präsident Donald Trump, der seine politischen Rivalen regelmäßig als "radikale linke Spinner" und sie als existenzielle Bedrohung für Amerika bezeichnet, führte den Fall auf eine überhitzte Rhetorik zurück. "Gewalt und Mord sind die tragische Folge davon, diejenigen zu dämonisieren, mit denen man nicht übereinstimmt", sagte er in einem Video, das er auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte.

Er sprach in einem Video von einem "dunklen Moment für Amerika" und machte die "radikale Linke" für Kirks Tod verantwortlich: "Seit Jahren vergleichen radikale Linke wunderbare Amerikaner wie Charlie mit Nazis und den weltweit größten Massenmördern und Kriminellen", sagte Trump. "Diese Rhetorik ist unmittelbar für den Terrorismus, den wir heute in unserem Land sehen, verantwortlich und das muss sofort aufhören."