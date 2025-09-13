Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das feige Attentat auf Charlie Kirk hat die USA erschüttert. Selbst Demokraten ehren den ermordeten Trump-Aktivisten. Doch um Meinungsfreiheit ging es ihm nur bedingt.

Der furchtbare Tod des rechten Politaktivisten Charlie Kirk hat die USA unter Schock gesetzt. Einer der ersten, die auf die Nachricht vom Attentat auf Kirk reagierten, war der Demokrat Gavin Newsom. Kaliforniens Gouverneur zeigte sich bestürzt und forderte dazu auf, Kirks Andenken zu bewahren, indem man seine Arbeit fortsetzt und "miteinander in Kontakt tritt, über ideologische Grenzen hinweg, durch lebhafte Diskussionen".

Video zeigt Flucht des mutmaßlichen Täters

Auch Ezra Klein, renommierter Autor der "New York Times", kam in seinem Nachruf zu dem Schluss, Kirk habe es mit seinen provokativen Auftritten verstanden, einer gelähmten, sich selbst zensierenden Debattenkultur wieder neues Leben einzuhauchen. Der Liberalismus könne sich von Kirks Furchtlosigkeit und seiner Liebe zur Meinungsfreiheit eine Scheibe abschneiden, so Klein.

Diese Reaktionen muten bizarr an. Sie zeigen, wie weit sich der Diskurs in den USA bereits nach rechts verschoben hat. Selbst in linksliberalen Kreisen scheint die Hoffnung darauf, konstruktiv miteinander ins Gespräch zu kommen, so gering, dass selbst gewiefte Demagogen wie Kirk als Retter der Debattenkultur gefeiert werden. Dabei wird übersehen, dass es dem MAGA-Missionar vor allem darum ging, seine radikale Agenda zu verbreiten. Er hat diskutiert, um andere bloßzustellen, um Linke, Liberale und LGBTQ+-Aktivisten mit seinen christlich-fundamentalistischen bis rassistisch-nationalistischen Parolen zu überrollen. Bei ihm wurde Debatte nur simuliert.

Kirks christlich-fundamentalistisches Weltbild

"Prove me wrong" hieß eines seiner erfolgreichsten Formate. "Versuch doch, mir das Gegenteil zu beweisen". Schon der Titel zeigt, dass hier einer zur Diskussion antrat, dem es nicht darum ging, Positionen auszutauschen oder den Diskurs voranzubringen. Kirk verstand es hervorragend, den öffentlichen Debatten-Raum zu kapern und mit seiner millionenschweren Organisation "Turning Point USA" (TPUSA) breite Wählerschichten anzusprechen. Er trat dabei aber nahbar und charmant auf – als schillernder Posterboy der extremen Rechten in den USA. Kaum jemand machte Trumps autoritäre Agenda so zugänglich für junge Leute wie er.