Er brüstete sich damit, die Kapitolstürmer des 6. Januars aufgestachelt zu haben, er forderte, Exekutionen im Fernsehen zu übertragen, und er bediente sich niederträchtigster Sprache. Gerade die LGBTQ+-Gemeinschaft attackierte er hart. Afroamerikanern beschied er, während der Sklaverei besser dran gewesen zu sein.

Zwar behauptete er einmal, jeder solle "seinen Lifestyle leben", wie er möchte. Auf den Podien, die er besuchte, wetterte er aber ausführlich gegen jene, die nicht das traditionelle Modell der Mann-Frau-Ehe praktizierten. "Diese Leute sind krank", sagte er einmal in seiner TV-Sendung "The Charlie Kirk Show" – und meinte damit die LGBTQ+-Gemeinschaft.

Minderheitenrechte, etwa für trans Personen, nannte er "verstörend". Die Ursache dafür sah er nicht etwa in einer Entwicklung hin zu allgemeiner Gleichberechtigung, sondern im "Niedergang des amerikanischen Mannes". Lösungen hatte er auch parat: "Jemand hätte sich darum kümmern sollen, wie wir es in den 1950er- und 1960er-Jahren getan haben", sagte er. "Es gibt da draußen eine ganze Menge kranker Menschen – wenn wir dem nicht mit Stärke begegnen, geht das ganze Land den Bach runter." Von solchen Positionen ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zu den Herrenmenschenfantasien weißer Suprematisten.

Bei ihm wirkte das Autoritäre irgendwie hip

Kirk setzte auf das Recht des Stärkeren. Mit jakobinischem Eifer stürzte er sich in Debatten, und er genoss es, wenn den anderen die Argumente ausgingen – was auf den studentischen Campus, die er mit Vorliebe frequentierte, nicht selten war. Dort diskutierte er meistens mit jungen, aufgebrachten Studenten. Sein Publikum war für ihn leichte Beute. Mit Professoren legte er sich dagegen nicht so gerne an.

Gerade an den US-Universitäten, wo viele sich nicht mehr mit der sich ständig ändernden progressiven Agenda identifizieren können und die Abneigung gegenüber einer sogenannten Cancel Culture stetig wächst, rekrutierte Kirk seine Anhängerschaft. In den sozialen Medien zementierte er mit schier endlosen Contentschleifen sein Image als erfolgreicher Influencer. Der 31-Jährige war ein Produkt des amerikanischen Zeitgeistes, der immer stärker vom trumpschen Führerkult durchdrungen ist. Bei Kirk wirkte das Autoritäre aber weniger bedrohlich – irgendwie hip und Gen-Z-tauglich.

Es stimmt, Kirk diskutierte leidenschaftlich. Aber er vertiefte mit seinen Auftritten und der enormen Reichweite seiner Organisation "Turning Point USA" (TPUSA) eben auch ganz bewusst die gesellschaftliche Spaltung. Ehemalige Mitarbeiter von TPUSA berichten davon, dass sie endlosen Content produzieren mussten, der vor allem ein Ziel hatte: dem Publikum Angst vor einer liberalen Elite zu machen und die politischen Spannungen im Land zu verschärfen. Das hat wenig mit einer konstruktiven Debatte zu tun, aber viel mit rechtsextremer Propaganda.