Berichte über bewaffneten Kadett
US-Marineakademie wegen Bedrohung abgeriegelt

Von t-online, wan
Aktualisiert am 12.09.2025 - 01:19 UhrLesedauer: 1 Min.
Polizeieinheiten stehen vor einem Gebäude der US-Marineakademie in Annapolis.Vergrößern des Bildes
Polizeieinheiten stehen vor einem Gebäude der US-Marineakademie in Annapolis. (Quelle: Screenshot Fox News/X.com)
Ein ehemaliger Kadett ist offenbar in die US-Marineakademie in Annapolis mit einer Waffe eingedrungen. Es sollen Schüsse gefallen sein.

Eine Marineakademie im US-Bundesstaat Maryland ist wegen eines Sicherheitsvorfalls abgeriegelt worden. Offenbar ist ein ehemaliger Kadett, der von der amerikanischen Naval Academy ausgeschlossen worden war, mit einer Waffe auf das Gelände gelangt. Dies bestätigten mehrere Quellen innerhalb der Akademie gegenüber dem amerikanischen Sender Fox News. Die Stadtverwaltung von Annapolis bestätigte auf Facebook ebenfalls, dass es einen größeren Polizeieinsatz an der Akademie gibt, nannte aber keine weiteren Details.

Luftaufnahmen von Fox News zeigten Rettungssanitäter, die eine Person auf einer Trage zu einem Hubschrauber transportieren. Es soll weitere Verletzte gegeben haben.

Kadetten der amerikanischen Marine-Akademie feiern ihren Abschluss vor dem Gebäude Bancroft Hall. Ein Schütze soll am Donnerstag hier eingedrungen sein. (Archivbild)Vergrößern des Bildes
Kadetten der amerikanischen Marineakademie feiern ihren Abschluss vor dem Gebäude Bancroft Hall. Ein Schütze soll am Donnerstag hier eingedrungen sein. (Archivbild) (Quelle: Cover Images via www.imago-images.de/imago)

In Bancroft Hall, dem Gebäude, in dem die Kadetten untergebracht sind, wurden nach Angaben von Fox News Schüsse gehört. Ein Verantwortlicher auf dem Campus erklärte: "Der Schütze klopft an Türen und gibt sich als Militärpolizist aus."

"Die Naval Support Activity Annapolis reagiert derzeit in Zusammenarbeit mit den lokalen Sicherheitsbehörden auf Drohungen gegen die Marineakademie", sagte NSAA-Pressesprecher Leutnant Naweed Lemar gegenüber Fox News. "Aus Vorsicht wurde die Basis abgeriegelt. Es handelt sich um eine sich ständig verändernde Lage, zu der wir weitere Informationen bereitstellen werden, sobald diese vorliegen."

Telekom