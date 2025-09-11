Promipaar zeigt sich erstmals bei Event

Berichte über bewaffneten Kadett US-Marineakademie wegen Bedrohung abgeriegelt

Von t-online , wan Aktualisiert am 12.09.2025 - 01:19 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Polizeieinheiten stehen vor einem Gebäude der US-Marineakademie in Annapolis. (Quelle: Screenshot Fox News/X.com)

Ein ehemaliger Kadett ist offenbar in die US-Marineakademie in Annapolis mit einer Waffe eingedrungen. Es sollen Schüsse gefallen sein.

Eine Marineakademie im US-Bundesstaat Maryland ist wegen eines Sicherheitsvorfalls abgeriegelt worden. Offenbar ist ein ehemaliger Kadett, der von der amerikanischen Naval Academy ausgeschlossen worden war, mit einer Waffe auf das Gelände gelangt. Dies bestätigten mehrere Quellen innerhalb der Akademie gegenüber dem amerikanischen Sender Fox News. Die Stadtverwaltung von Annapolis bestätigte auf Facebook ebenfalls, dass es einen größeren Polizeieinsatz an der Akademie gibt, nannte aber keine weiteren Details.

Luftaufnahmen von Fox News zeigten Rettungssanitäter, die eine Person auf einer Trage zu einem Hubschrauber transportieren. Es soll weitere Verletzte gegeben haben.

In Bancroft Hall, dem Gebäude, in dem die Kadetten untergebracht sind, wurden nach Angaben von Fox News Schüsse gehört. Ein Verantwortlicher auf dem Campus erklärte: "Der Schütze klopft an Türen und gibt sich als Militärpolizist aus."