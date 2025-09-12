Nach Mord an Charlie Kirk FBI veröffentlicht Video von mutmaßlichem Attentäter
Das FBI sucht noch immer nach dem Attentäter, der den Aktivisten Charlie Kirk erschossen hat. FBI-Direktor Patel informierte in Utah über den Stand der Fahndung.
Bei einer Pressekonferenz im US-Bundesstaat Utah hat Gouverneur Spencer Cox in Anwesenheit von FBI-Direktor Kash Patel über den aktuellen Stand der Ermittlungen zum Attentat auf den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk informiert.
Cox bat die Öffentlichkeit eindringlich um Hilfe, den mutmaßlichen Attentäter zu fassen. Man solle Videos oder Fotos den Behörden schicken. "Wir brauchen alle Hilfe, die möglich ist".
Ein Mitarbeiter der Polizei zeigte in der Pressekonferenz ein Video, das einen Parkplatz und ein Gebäude zeigt, auf dessen Dach ein Mann läuft. Man habe Fußabdrücke gefunden, die auf Turnschuhe der Marke "Converse" deuten. Außerdem seien Handabdrücke entdeckt worden. Auf seinem T-Shirt sei die US-Flagge und ein Adler gedruckt, auf seiner Kappe sei ein helles Dreieck zu sehen.
Anhand der Videoaufnahmen habe man verfolgen können, wohin der Mann zunächst gelaufen sei. Daraufhin habe man auch die Waffe gefunden, aus der der Schuss auf Kirk abgegeben wurde. Dennoch sei der Gesuchte immer noch auf der Flucht. Cox sagte, man habe mehr als 7.000 Hinweise bekommen. 20 Behörden seien an der Fahndung beteiligt, 100 Personen seien befragt worden.
Die Behörden wissen nicht, ob sich der Verdächtige im Fall der Schüsse auf Charlie Kirk noch in Utah oder bereits außerhalb des Bundesstaates befindet, erklärte Beau Mason, Commissioner des Utah Department of Public Safety, heute in einem Interview mit NBC News. "Wir haben keine Ahnung", antwortete Mason einem Korrespondenten von NBC News auf die Frage, ob sich der mutmaßliche Schütze noch in der Nähe des Tatorts oder sogar noch innerhalb der Staatsgrenzen aufhalten könnte.
Zuvor waren neue Fahndungsfotos des mutmaßlichen Schützen veröffentlicht worden. Sie zeigen einen offenbar jungen Mann in schwarzer Kleidung, der in einem Treppenhaus von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde.
Charlie Kirk war am Mittwoch bei einer Veranstaltung in der Stadt Orem in Utah erschossen worden. Er sprach dort zu seinen Anhängern, unter anderem über Waffengesetze und angebliche Attentate von trans-Personen. Kirk war Präsident der Studentenbewegung Turning Point USA und galt als wichtiger Unterstützer der MAGA-Bewegung. Nach seinem Tod hatte US-Präsident Donald Trump Trauerbeflaggung auf öffentlichen Gebäuden angeordnet. Der Sarg mit dem Leichnam Kirks wurde mit der Airforce Two, der Maschine des Vizepräsidenten JD Vance, nach Arizona überführt.
