Nach Mord an Charlie Kirk
FBI veröffentlicht Video von mutmaßlichem Attentäter

Von t-online, wan
Aktualisiert am 12.09.2025 - 07:10 UhrLesedauer: 2 Min.
Das Video zeigt den mutmaßlichen Kirk-Attentäter wie er vom Dach flieht (Quelle: t-online)
Das FBI veröffentlicht ein Video des mutmaßlichen Kirk-Attentäters. Der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, informiert über den Stand der Fahndung.

Bei einer Pressekonferenz im US-Bundesstaat Utah hat Gouverneur Spencer Cox in Anwesenheit von FBI-Direktor Kash Patel über den aktuellen Stand der Ermittlungen zum Attentat auf den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk informiert.

Cox bat die Öffentlichkeit eindringlich um Hilfe, den mutmaßlichen Attentäter zu fassen. Man solle Videos oder Fotos den Behörden schicken. "Wir brauchen alle Hilfe, die möglich ist".

Ein Mitarbeiter der Polizei zeigte bei der Pressekonferenz ein Video, das einen Parkplatz und ein Gebäude zeigt, auf dessen Dach ein Mann läuft. Man habe Fußabdrücke gefunden, die auf Turnschuhe der Marke "Converse" deuten. Außerdem seien Handabdrücke entdeckt worden. Auf seinem T-Shirt seien die US-Flagge und ein Adler gedruckt, auf seiner Kappe sei ein helles Dreieck zu sehen.

Anhand der Videoaufnahmen habe man verfolgen können, wohin der Mann zunächst gelaufen sei. Daraufhin habe man auch die Waffe gefunden, aus der der Schuss auf Kirk abgegeben wurde. Dennoch sei der Gesuchte immer noch auf der Flucht. Cox sagte, man habe mehr als 7.000 Hinweise bekommen. 20 Behörden seien an der Fahndung beteiligt, 100 Personen seien befragt worden. Cox sagte auch, man wolle die Todesstrafe für den Attentäter fordern, wenn er gefasst wird.

Die Behörden wissen nicht, ob sich der Verdächtige im Fall der Schüsse auf Charlie Kirk noch in Utah oder bereits außerhalb des Bundesstaates befindet, erklärte Beau Mason, Commissioner des Utah Department of Public Safety, heute in einem Interview mit NBC News. "Wir haben keine Ahnung", antwortete Mason einem Korrespondenten von NBC News auf die Frage, ob sich der mutmaßliche Schütze noch in der Nähe des Tatorts oder sogar noch innerhalb der Staatsgrenzen aufhalten könnte.

Zuvor waren neue Fahndungsfotos des mutmaßlichen Schützen veröffentlicht worden. Sie zeigen einen offenbar jungen Mann in schwarzer Kleidung, der in einem Treppenhaus von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde.

Diese Aufnahme soll den mutmaßlichen Attentäter zeigen, der in Utah den Aktivisten Charlie Kirk tötete.Vergrößern des Bildes
Diese Aufnahme soll den mutmaßlichen Attentäter zeigen, der in Utah den Aktivisten Charlie Kirk tötete. (Quelle: Polizei Utah)

Charlie Kirk war am Mittwoch bei einer Veranstaltung in der Stadt Orem in Utah erschossen worden. Er sprach dort zu seinen Anhängern, unter anderem über Waffengesetze und angebliche Attentate von trans Personen. Kirk war Präsident der Studentenbewegung Turning Point USA und galt als wichtiger Unterstützer der MAGA-Bewegung. Nach seinem Tod hatte US-Präsident Donald Trump Trauerbeflaggung auf öffentlichen Gebäuden angeordnet. Der Sarg mit dem Leichnam Kirks wurde mit der Airforce Two, der Maschine des Vizepräsidenten JD Vance, nach Arizona überführt.

Verwendete Quellen
  • Eigene Beobachtungen
