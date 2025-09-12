Promipaar zeigt sich erstmals bei Event

"Könnte Fehler gewesen sein" Russische Drohnen in Polen: Trump spricht von Versehen

Von t-online 12.09.2025 - 07:47 Uhr Lesedauer: 1 Min.

US-Präsident Donald Trump (Archivbild): Er spricht von einem Versehen. (Quelle: Evelyn Hockstein)

Polen zeigt sich nach dem Eindringen russischer Drohnen in den eigenen Luftraum alarmiert. US-Präsident Trump glaubt hingegen an einen unabsichtlichen Fehler.

Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum spekuliert US-Präsident Donald Trump über ein Versehen. "Es könnte ein Fehler gewesen sein", sagte er zu Journalisten. "Ich bin nicht glücklich über die ganze Situation, aber ich hoffe, dass sie zu einem Ende kommt."

Zuvor waren mindestens 19 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen, teilweise Hunderte Kilometer weit in das Landesinnere. Polens Außenminister Radoslaw Sikorski widerspricht derweil der These von einem Versehen.

Bei 19 Verletzungen des polnischen Luftraums durch mehrere Drohnen in einer siebenstündigen Aktion könne es sich nicht um einen Zufall handeln, betont er. "Dies ist ein militärischer und politischer Test nicht nur für Polen, sondern für die gesamte Nato."

Vorspiel für "Sapad"-Manöver?

Polen beantragte deshalb eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Man wolle "die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf diesen beispiellosen Angriff russischer Drohnen auf einen Mitgliedstaat nicht nur der UNO, sondern auch der Europäischen Union und der Nato" lenken, erklärte Sikorski.