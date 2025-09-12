t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

Russische Drohnen: Trump spricht von Versehen – Polen sieht Sapad‑Vorspiel

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextCDU: Drohnen über Ukraine abschießen
TextLange Haftstrafe für Jair Bolsonaro
TextBoeing steckt in Schwierigkeiten
TextSchauspielerin Polly Holliday ist tot
TextEx-Nationalspieler hat Krebs

"Könnte Fehler gewesen sein"
Russische Drohnen in Polen: Trump spricht von Versehen

Von t-online
12.09.2025 - 07:47 UhrLesedauer: 1 Min.
US-Präsident Donald Trump bei einer Gedenkfeier zum 11. September: weitgehendes Schweigen zu Russlands Provokationen gegen die Nato.Vergrößern des Bildes
US-Präsident Donald Trump (Archivbild): Er spricht von einem Versehen. (Quelle: Evelyn Hockstein)
News folgen

Polen zeigt sich nach dem Eindringen russischer Drohnen in den eigenen Luftraum alarmiert. US-Präsident Trump glaubt hingegen an einen unabsichtlichen Fehler.

Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum spekuliert US-Präsident Donald Trump über ein Versehen. "Es könnte ein Fehler gewesen sein", sagte er zu Journalisten. "Ich bin nicht glücklich über die ganze Situation, aber ich hoffe, dass sie zu einem Ende kommt."

Loading...

Zuvor waren mindestens 19 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen, teilweise Hunderte Kilometer weit in das Landesinnere. Polens Außenminister Radoslaw Sikorski widerspricht derweil der These von einem Versehen.

Bei 19 Verletzungen des polnischen Luftraums durch mehrere Drohnen in einer siebenstündigen Aktion könne es sich nicht um einen Zufall handeln, betont er. "Dies ist ein militärischer und politischer Test nicht nur für Polen, sondern für die gesamte Nato."

Vorspiel für "Sapad"-Manöver?

Polen beantragte deshalb eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Man wolle "die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf diesen beispiellosen Angriff russischer Drohnen auf einen Mitgliedstaat nicht nur der UNO, sondern auch der Europäischen Union und der Nato" lenken, erklärte Sikorski.

Das Nationale Sicherheitsbüro erklärte laut der Nachrichtenagentur Reuters, der Vorfall sei ein "Vorspiel" für das am Freitag beginnende "Sapad"-Militärmanöver von Russland und Belarus, das direkt an der Grenze zu Polen liegt.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur AFP
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Donald TrumpDrohnenangriff auf PolenNatoPolenRusslandSapad-Manöver 2025Trump und Putin treffen sich in Alaska
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom