Charlie Kirks Leichnam in Air Force Two nach Arizona überstellt

Vizepräsident trug den Sarg
JD Vance begleitet Kirks Leiche zurück nach Arizona

Von t-online, dpa, afp
12.09.2025 - 12:30 UhrLesedauer: 2 Min.
Charlie Kirk ShotVergrößern des Bildes
Charlie Kirks Witwe Erika (links), Usher Vance und JD Vance beim Verlassen des Flugzeugs: Vizepräsident und Second Lady begleiteten die Leiche von Kirk bei der Überführung. (Quelle: Ross D. Franklin)
Die Leiche von Charlie Kirk ist in Arizona angekommen. Für die Überführung wurde eine Regierungsmaschine genutzt.

Die Leiche des rechten Aktivisten Charlie Kirk wurde an Bord der Air Force Two des Vizepräsidenten in seinen Heimatstaat Arizona überstellt. Neben Kirks Frau Erika und seinen beiden Kindern waren dabei auch Vizepräsident JD Vance und dessen Frau Usha anwesend. Das meldeten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Nach der Landung am Flughafen Phoenix soll JD Vance demnach dabei geholfen haben, Kirks Sarg aus dem Flugzeug zu tragen. Kirks Witwe Erika und Usha Vance haben die Maschine Hand in Hand verlassen. Zuvor hatten der Sender CBS News und die Nachrichtenseite "Politico" unter Berufung auf Insider berichtet, dass Vance und Freunde von Kirk bei dem Flug mit an Bord sein sollen.

Vance sagte wohl 9/11-Gedenken ab

Der Vizepräsident und seine Frau reisten bereits am Donnerstag nach Salt Lake City im Bundesstaat Utah, wo Kirk am Mittwoch auf einem Universitäts-Campus erschossen worden war. Ursprünglich war geplant, dass Vance am selben Tag zum Gedenken an die Terroropfer vom 11. September 2001 zur 9/11-Gedenkstätte in New York fliegt.

Kirk war ein einflussreicher Vertreter der Trump-Bewegung "Make America Great Again" (MAGA) und unterstützte den heutigen Präsidenten in dessen Wahlkampf. Schon am Mittwoch hatte der Vizepräsident auf Social Media geschrieben, dass ihn mit Kirk eine mehrjährige Freundschaft verbunden habe.

Nach dem tödlichen Angriff suchen die Ermittler in den USA weiter nach dem Schützen. Kirk richtete sich an ein jüngeres Publikum und gründete 2012 die Jugendaktivistenorganisation Turning Point USA, die an vielen Highschools und Hochschulen aktiv ist.

Das Hauptquartier von Turing Point USA ist in Arizonas Hauptstadt Phoenix, die Familie Kirk wohnt in der Stadt.

