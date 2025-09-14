t-online - Nachrichten für Deutschland
Charlie Kirk: Er stellte die letzte Frage an den rechten Aktivisten

"Eines, woran er festhielt, ist das Gespräch"
Er sprach als Letzter mit Charlie Kirk – und hadert jetzt

Von t-online, dpa
14.09.2025 - 13:28 UhrLesedauer: 2 Min.
Charlie Kirk auf dem Campus der Utah Valley University: Wenig später traf ihn der tödliche Schuss.Vergrößern des Bildes
Charlie Kirk auf dem Campus der Utah Valley University: Wenig später traf ihn der tödliche Schuss. (Quelle: Trent Nelson/The Salt Lake Tribune)
In der letzten Frage an den rechten Aktivisten Charlie Kirk ging es um Waffengewalt. Kirks Gesprächspartner wendet sich in einem emotionalen Video an die Öffentlichkeit.

Hunter Kozak stellte dem rechten US-Aktivisten und Trump-Unterstützer Charlie Kirk die letzte Frage – ausgerechnet zu Waffengewalt in den USA. Dann fiel der tödliche Schuss. In einem Video spricht der 29-jährige Mathematik-Student nun über den Moment und ringt dabei mit Tränen. "Es ist schrecklich", sagt er sichtlich mitgenommen, eine "Tragödie". "Charlie hatte zwei Kinder und eine Ehefrau", erzählt der Student – selbst Vater zweier Kinder – in dem Video, das er auf der Plattform X veröffentlichte und das mehrere US-Medien seither verifiziert und verbreitet haben.

Der Student wollte von Kirk wissen, wie oft in den USA Waffengewalt von transgeschlechtlichen Tätern ausgehe und sich damit auf frühere Aussagen des rechten Aktivisten bezogen. Es folgte ein kurzer Wortwechsel zwischen den beiden. Dann fiel der tödliche Schuss.

"So sehr ich auch mit Charlie Kirk nicht übereinstimme, (…) er ist trotzdem ein Mensch. Haben wir das vergessen?", sagt Kozak in dem Video und fügt dann hinzu: "Von allem, was er sagte, halte ich nur wenig für richtig, doch eines, woran er festhielt, ist das Gespräch."

Kozak hadert mit seiner Frage

Kozak, der regelmäßig auf TikTok postet, distanzierte sich von jeglicher Gewalt und gab an, bei der Aufklärung der Tat mit der Polizei zu kooperieren. "Wenn du sabberst vor Begeisterung über das, was passiert ist – lass es." So ein Publikum wolle er nicht auf seinen sozialen Kanälen.

Seit dem Schuss quäle er sich mit der Entscheidung, Kirk ausgerechnet nach Waffengewalt gefragt zu haben, berichtete er der "New York Times". Dass nach dieser Frage tatsächlich geschossen wurde, hatte im Netz Verschwörungstheorien befeuert.

Eigentlich habe er eine andere Frage stellen wollen, zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein oder zu Kirks Definition von Geschlecht. Sein Fazit heute: "Ich hätte keine schlimmere Frage stellen können". Kozak fürchtet deswegen auch um seine Sicherheit: Jetzt habe er Angst, dass Menschen ihm die Schuld an Kirks Tod geben könnten.

Sorgen um die Sicherheit seiner Familie

Charlie Kirk ShotVergrößern des Bildes
Auf einem Campus in Texas (Archivbild): Trauerbekundungen nach dem Tod von Charlie Kirk. (Quelle: Meredith Seaver)
Laut "New York Times" stellte sich der Student rund 90 Minuten vor Beginn der Veranstaltung in die Schlange, um Kirk befragen zu dürfen – als er den Veranstaltern seine Frage nannte, durfte er schließlich nach vorne kommen. Die Zeitung beschreibt ihn als bekennenden Liberalen in einem zutiefst republikanischen Bundesstaat. Seit dem Vorfall mache er sich zunehmend Sorgen um die Sicherheit seiner eigenen Familie.

Der 31-jährige Kirk war am Mittwoch auf dem Campus der Utah Valley Universität in Orem im Bundesstaat Utah durch einen Schuss getötet worden. Dort war er als Redner aufgetreten. Die Veranstaltung war Teil einer landesweiten Tour durch mehrere Universitäten, die darauf ausgerichtet war, mit Menschen politische und gesellschaftliche Themen zu debattieren. Der Schütze ist weiterhin flüchtig.

Verwendete Quellen
  • nytimes.com: "The Last Person to Question Charlie Kirk" (Englisch) (kostenpflichtig)
  • Mit Materila der Nachrichtenagentur dpa
Charlie Kirk
Telekom