"Eines, woran er festhielt, ist das Gespräch" Er sprach als Letzter mit Charlie Kirk – und hadert jetzt

Von t-online , dpa 14.09.2025 - 13:28 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Charlie Kirk auf dem Campus der Utah Valley University: Wenig später traf ihn der tödliche Schuss. (Quelle: Trent Nelson/The Salt Lake Tribune)

In der letzten Frage an den rechten Aktivisten Charlie Kirk ging es um Waffengewalt. Kirks Gesprächspartner wendet sich in einem emotionalen Video an die Öffentlichkeit.

Hunter Kozak stellte dem rechten US-Aktivisten und Trump-Unterstützer Charlie Kirk die letzte Frage – ausgerechnet zu Waffengewalt in den USA. Dann fiel der tödliche Schuss. In einem Video spricht der 29-jährige Mathematik-Student nun über den Moment und ringt dabei mit Tränen. "Es ist schrecklich", sagt er sichtlich mitgenommen, eine "Tragödie". "Charlie hatte zwei Kinder und eine Ehefrau", erzählt der Student – selbst Vater zweier Kinder – in dem Video, das er auf der Plattform X veröffentlichte und das mehrere US-Medien seither verifiziert und verbreitet haben.

Der Student wollte von Kirk wissen, wie oft in den USA Waffengewalt von transgeschlechtlichen Tätern ausgehe und sich damit auf frühere Aussagen des rechten Aktivisten bezogen. Es folgte ein kurzer Wortwechsel zwischen den beiden. Dann fiel der tödliche Schuss.

"So sehr ich auch mit Charlie Kirk nicht übereinstimme, (…) er ist trotzdem ein Mensch. Haben wir das vergessen?", sagt Kozak in dem Video und fügt dann hinzu: "Von allem, was er sagte, halte ich nur wenig für richtig, doch eines, woran er festhielt, ist das Gespräch."

Kozak hadert mit seiner Frage

Kozak, der regelmäßig auf TikTok postet, distanzierte sich von jeglicher Gewalt und gab an, bei der Aufklärung der Tat mit der Polizei zu kooperieren. "Wenn du sabberst vor Begeisterung über das, was passiert ist – lass es." So ein Publikum wolle er nicht auf seinen sozialen Kanälen.

Seit dem Schuss quäle er sich mit der Entscheidung, Kirk ausgerechnet nach Waffengewalt gefragt zu haben, berichtete er der "New York Times". Dass nach dieser Frage tatsächlich geschossen wurde, hatte im Netz Verschwörungstheorien befeuert.

Eigentlich habe er eine andere Frage stellen wollen, zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein oder zu Kirks Definition von Geschlecht. Sein Fazit heute: "Ich hätte keine schlimmere Frage stellen können". Kozak fürchtet deswegen auch um seine Sicherheit: Jetzt habe er Angst, dass Menschen ihm die Schuld an Kirks Tod geben könnten.