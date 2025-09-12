t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

Kirk-Attentat: FBI-Update – Verdächtiger Tyler Robinson (22) festgenommen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextDiese Handys erhalten keine Updates mehr
TextSeniorin verliert wertvolle Goldmünzen
TextGrausiger Fund auf belebtem Spielplatz
TextLegendärer Audi-Motor vor dem Aus
TextStrom-Revolution durch neues Gesetz

"Jemand hat ihn verraten"
Kirk-Attentat: Trump gibt Festnahme bekannt

Von reuters, afp
Aktualisiert am 12.09.2025 - 16:45 UhrLesedauer: 2 Min.
Video lädt
Player wird geladen
Hier ist der mutmaßliche Attentäter auf dem Weg zum Tatort (Quelle: t-online)
News folgen

Seit mehreren Tagen sucht das FBI nach dem Mörder des Trump-Anhängers Kirk. Jetzt haben Ermittler einen Verdächtigen gefasst.

Nach dem tödlichen Anschlag auf den rechtskonservativen US-Influencer Charlie Kirk haben die Ermittler nach Worten von Präsident Donald Trump den Tatverdächtigen gefasst. "Ich denke, wir haben ihn", sagte Trump am Freitag in einer Live-Sendung des US-amerikanischen Senders Fox News. Am Freitagnachmittag bestätigte Spencer Cox, der Gouverneur von Utah: "Wir haben ihn."

Loading...

"Jemand, der ihm sehr nahe steht, hat ihn verraten", fügte Trump hinzu. Er erklärte, der Vater des Verdächtigen habe seinen Sohn zum Polizeirevier gefahren. Demnach habe man bereits zuvor Kontakt mit dem Vater gehabt. So befinde sich der mutmaßliche Täter in Polizeigewahrsam. Es handelt sich um den 22-jährigen Tyler Robinson, einen Polizistensohn aus dem Süden Utahs. FBI-Chef Kash Patel erklärte, Robinson sei bereits am Donnerstagabend festgenommen worden.

Laut Cox habe Robinson in den vergangenen Wochen gegenüber Freunden und Familie immer wieder hasserfüllt über Kirk gesprochen und in Online-Foren beschrieben, wie er die Tatwaffe gekauft und nach der Tat versteckt hatte. Auf einer seiner Patronen sei "Hey Faschist, fang!" eingraviert gewesen, auf einer anderen "Wenn du das liest, bist du bist schwul haha". Auf sein Magazin habe er "Bella Ciao" geschrieben.

Schütze nutzte ein Hochleistungs-Bolzengewehr

Zuvor hatten die Behörden Video- und Bildaufnahmen des mutmaßlichen Schützen veröffentlicht und um Hinweise gebeten. Sie setzten zudem eine Belohnung von 100.000 Dollar (gut 85.000 Euro) für Hinweise zur Ergreifung des Täters aus.

Die Ermittler fanden zunächst aber nur einen Handabdruck und die mutmaßliche Tatwaffe. Es handele sich um ein "Hochleistungs-Bolzengewehr", sagte der zuständige FBI-Agent Robert Bohls. Solche Waffen werden bei der Jagd auf Großwild eingesetzt oder als Präzisionswaffe von Scharfschützen des Militärs. Sie ermöglichen es, Ziele aus großer Distanz zu treffen.

Der 31-jährige Kirk war am Mittwoch bei einer Veranstaltung vor rund 3.000 Menschen an einer Universität im Bundesstaat Utah mit einem Schuss getötet worden. Kirk war einflussreicher konservativer Aktivist und Unterstützer Trumps.

Im Interview mit Fox News sagte Trump zudem, er hoffe, dass der Täter die Todesstrafe bekomme. Zuvor hatte bereits der republikanische Gouverneur von Utah, Spencer Cox, am Donnerstagabend (Ortszeit) gesagt, dass es Vorbereitungen gebe, um die Todesstrafe beantragen zu können. Er geht von einem "politischen Attentat" aus.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen Reuters und AFP
  • nytimes.com: "Live Updates: Trump Says Person Is in Custody in Connection With Kirk Shooting" (englisch)
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Charlie KirkDonald TrumpEilmeldungInfluencerTrump und Putin treffen sich in Alaska
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom