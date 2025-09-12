Diese Handys erhalten keine Updates mehr

"Jemand hat ihn verraten" Kirk-Attentat: Trump gibt Festnahme bekannt

Von reuters , afp Aktualisiert am 12.09.2025 - 15:45 Uhr

Player wird geladen Hier ist der mutmaßliche Attentäter auf dem Weg zum Tatort (Quelle: t-online)

Seit mehreren Tagen sucht das FBI nach dem Mörder des Trump-Anhängers Kirk. Jetzt haben Ermittler einen Verdächtigen gefasst.

Nach dem tödlichen Anschlag auf den rechtskonservativen US-Influencer Charlie Kirk haben die Ermittler nach Worten von Präsident Donald Trump den Tatverdächtigen gefasst. "Ich denke, wir haben ihn", sagte Trump am Freitag in einer Live-Sendung des US-amerikanischen Senders Fox News. Am Freitagnachmittag bestätigte Spencer Cox, der Gouverneur von Utah: "Wir haben ihn."

"Jemand, der ihm sehr nahe steht, hat ihn verraten", fügte Trump hinzu. Er erklärte, der Vater des Verdächtigen habe seinen Sohn zum Polizeirevier gefahren. Demnach habe man bereits zuvor Kontakt mit dem Vater gehabt. So befinde sich der mutmaßliche Täter in Polizeigewahrsam. Es handelt sich nach US-Medienberichten um den 22-jährigen Tyler Robinson.

Zuvor hatten die Behörden Video- und Bildaufnahmen des mutmaßlichen Schützen veröffentlicht und um Hinweise gebeten. Sie setzten zudem eine Belohnung von 100.000 Dollar (gut 85.000 Euro) für Hinweise zur Ergreifung des Täters aus.

Die Ermittler fanden zunächst aber nur einen Handabdruck und die mutmaßliche Tatwaffe. Es handele sich um ein "Hochleistungs-Bolzengewehr", sagte der zuständige FBI-Agent Robert Bohls. Solche Waffen werden bei der Jagd auf Großwild eingesetzt oder als Präzisionswaffe von Scharfschützen des Militärs. Sie ermöglichen es, Ziele aus großer Distanz zu treffen.

Der 31-jährige Kirk war am Mittwoch bei einer Veranstaltung vor rund 3.000 Menschen an einer Universität im Bundesstaat Utah mit einem Schuss getötet worden. Kirk war einflussreicher konservativer Aktivist und Unterstützer Trumps.