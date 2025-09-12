Trump kündigt Entsendung von Nationalgarde in neue Stadt an

Diese Handys erhalten keine Updates mehr

Von t-online Aktualisiert am 12.09.2025

Mitglieder der Nationalgarde (Symbolbild): Trump will Soldaten auch nach Memphis schicken. (Quelle: Eric Thayer/AP/dpa/dpa-bilder)

Donald Trump will die Nationalgarde in eine dritte demokratische Hochburg senden. Zuvor hatte er weiteren Städten einen Einsatz angedroht.

US-Präsident Donald Trump hat die Entsendung der Nationalgarde nach Memphis im US-Bundesstaat Tennessee angekündigt. In der von Demokraten regierten Stadt gebe es große Probleme, sagte Trump am Freitag in Washington zur Begründung. "Wir werden das genauso in Ordnung bringen wie in Washington", fügte er hinzu. Wann der Einsatz beginnen soll, blieb offen.

Memphis ist nach Los Angeles und der Hauptstadt Washington die dritte demokratische Hochburg in den USA, in der Trump Soldaten einsetzt. Ähnliche Einsätze hatte er unter anderem Chicago und New York angedroht.