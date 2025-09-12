t-online - Nachrichten für Deutschland
Memphis: Trump kündigt Entsendung von Nationalgarde in neue Stadt an

Ein Demokrat ist Bürgermeister
Trump kündigt Entsendung von Nationalgarde in neue Stadt an

Von t-online
Aktualisiert am 12.09.2025 - 15:00 UhrLesedauer: 1 Min.
Proteste in Kalifornien - Los AngelesVergrößern des Bildes
Mitglieder der Nationalgarde (Symbolbild): Trump will Soldaten auch nach Memphis schicken. (Quelle: Eric Thayer/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Donald Trump will die Nationalgarde in eine dritte demokratische Hochburg senden. Zuvor hatte er weiteren Städten einen Einsatz angedroht.

US-Präsident Donald Trump hat die Entsendung der Nationalgarde nach Memphis im US-Bundesstaat Tennessee angekündigt. In der von Demokraten regierten Stadt gebe es große Probleme, sagte Trump am Freitag in Washington zur Begründung. "Wir werden das genauso in Ordnung bringen wie in Washington", fügte er hinzu. Wann der Einsatz beginnen soll, blieb offen.

Memphis ist nach Los Angeles und der Hauptstadt Washington die dritte demokratische Hochburg in den USA, in der Trump Soldaten einsetzt. Ähnliche Einsätze hatte er unter anderem Chicago und New York angedroht.

Der Präsident sagte, der demokratische Bürgermeister von Memphis, Paul Young, sei "glücklich" über den Schritt. Young hatte am Donnerstag erklärt, die Stadt brauche vor allem "finanzielle Mittel für Intervention und Prävention".

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
