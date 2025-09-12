Schon als noch gar nicht bekannt war, wer der Täter überhaupt war, brach in den USA ein gesamtgesellschaftlicher Furor über die vermeintliche Motivlage los. Insbesondere hochrangige Trump-Unterstützer streuten eine einzelne Erzählung. Sie lautete: Die Demokraten sind schuld. Das führte bisweilen sogar zu gewaltsamen Aufrufen und zum Schüren einer bürgerkriegsähnlichen Stimmung im Land.

Rätselhafte Botschaften am Tatort

Aber auch nach der Festnahme verstärken die noch immer wenigen bekannten Details zum Motiv diese Unruhe und das Unbehagen, anstatt sie zu dämpfen. Laut Angaben der Ermittlungsbehörden seien am Tatort Patronenhülsen gefunden worden, auf denen Botschaften eingraviert waren. Eine trug demnach die Aufschrift "Hey fascist! Catch!" (Hey Faschist! Fang doch!). Eine andere soll den Text des italienischen Partisanenliedes "Bella Ciao" zitieren. Auf einer weiteren soll zu lesen sein: "If you read this, you are GAY Lmao." (Wenn du das lesen kannst, bist du schwul. Ich lach mir den Arsch ab.)

Für den Gouverneur von Utah, Spencer Cox, war die Erschießung von Charlie Kirk eindeutig "ein politischer Mord". Tatsächlich gibt es Indizien, aber bestätigt ist noch immer wenig. Befragt zur Motivlage des Täters betonen die Ermittler im Gegenteil, sie könnten bisher nicht sagen, was Robinson wirklich angetrieben hat. War es politischer Hass? Persönliche Feindschaft? Psychische Probleme? Das Vakuum aus Ungewissheit zum jetzigen Zeitpunkt füllt sich darum weiter mit endlos wirkenden Spekulationen und Verschwörungstheorien.

Von der Normalität zur Radikalisierung?

Was bisher bekannt ist: Robinson selbst wuchs in einer scheinbar unauffälligen Umgebung auf: Fotos zeigen ihn mit seiner Familie auf Ausflügen, aber auch mit Waffen, beim Jagen und Angeln. Gerade in ländlichen Regionen der USA ist das nicht ungewöhnlich und kann nicht direkt als Indiz für eine Vernarrtheit in Waffen gewertet werden. Er ging in der mittelgroßen Kleinstadt St. George zur Schule, für ein Semester aufs College, hatte sehr gute Noten und bekam ein Stipendium.

Tyler Robinson hatte sich offiziell keiner Partei angeschlossen. Angehörige berichten aber US-Medien, er sei in den vergangenen Jahren politischer geworden, wütender, habe eine besondere Abneigung gegen Kirk entwickelt. Wie aus einem scheinbar normalen Leben ein Attentat wurde, bleibt aber noch immer unklar.

Der erbitterte Kampf um die Deutungshoheit

Rechts wie links überschütten sich trotzdem weiter mit Vorwürfen. Konservative sprechen von linkem Hass, von gezielten Kampagnen gegen rechte Stimmen, die pauschal als Nazis verbrämt würden. All das und der Tod von Kirk seien ein weiterer Beweis dafür, dass Amerika im Krieg mit sich selbst stünde und dieser Feind im Inneren auszurotten sei.