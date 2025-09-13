Witwe von Charlie Kirk mit emotionalem Auftritt "Wo ist Daddy?"

Von t-online Aktualisiert am 13.09.2025 - 04:26 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Erika Kirk im Podcaststudio ihres ermordeten Mannes Charlie. (Quelle: Screenshot)

Die Witwe von Charkie Kirk hat in einem Livevideo erstmals nach dem Mord an ihrem Mann gesprochen. Sie machte darin auch eine Kampfansage.

Mit Tränen in den Augen hat Erika Kirk erstmals nach dem Tod ihres Mannes, des rechten amerikanischen Aktivisten Charlie Kirk, gesprochen. In einer bewegenden Ansprache dankte sie den Mitarbeitern von Turning Point USA, der Organisation, die ihr Mann mitgegründet hatte. "Mein Herz ist bei allen Angestellten meines Mannes, die einen Freund und Mentor verloren haben", sagte sie.

Zu Beginn des Auftritts stand mehrere Minuten lang Kirks leerer Stuhl in seinem Podcaststudio im Bild, daneben ein Foto mit der Aufschrift: "Möge Charlie in die barmherzigen Arme Jesu aufgenommen werden." Danach wandte sich Erika Kirk an die Einsatzkräfte: Sie dankte den "Ersthelfern, die heldenhaft um Charles’ Leben gekämpft haben, und der Polizei, die mutig gehandelt hat, um weitere Opfer an diesem schrecklichen Nachmittag zu verhindern". Immer wieder musste sie beim Sprechen innehalten, um Tränen zurückzuhalten.

Charlie Kirk, ein rechtsnationaler Trump-Unterstützer und Präsident der Studentenorganisation Turning Point USA, war am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Utah erschossen worden. Das FBI verhaftete am Freitag den mutmaßlichen Täter.

"Er war ein perfekter Vater"

In ihrer Rede sprach Erika Kirk auch über die persönliche Seite ihres Mannes. "Charlie liebte das Leben. Er liebte sein Leben. Er liebte Amerika", sagte sie. "Am meisten liebte Charlie seine Kinder. Und er liebte mich. Mit ganzem Herzen. Und er stellte sicher, dass ich das jeden Tag wusste."

Sie schilderte zudem einen Moment mit ihrer kleinen Tochter. Am Abend zuvor habe das Mädchen sie gefragt: "Wo ist Daddy?" Erika Kirk antwortete: "Baby, Daddy liebt dich so sehr. Mach dir keine Sorgen. Er ist auf einer Geschäftsreise mit Jesus, damit er sich dein Blaubeer-Budget leisten kann."

Kampfansage an die "Übeltäter"

Eindringlich richtete Erika Kirk ihre Worte an die Verantwortlichen für den Tod ihres Mannes. "Sie haben keine Ahnung, was sie getan haben. Sie haben Charlie getötet, weil er eine Botschaft von Patriotismus, Glauben und Gottes barmherziger Liebe verkündet hat", sagte sie. An die "Übeltäter" richtete sie eine Warnung: "Wenn Sie dachten, die Mission meines Mannes war zuvor mächtig – Sie haben keine Ahnung, was Sie jetzt entfesselt haben."