Mutmaßlicher Kirk-Attentäter Nichtwähler, Einser-Schüler, Eltern Republikaner

Von afp , dpa Aktualisiert am 13.09.2025 - 15:46 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Tyler Robinson: Der 22-Jährige wird verdächtigt, Charlie Kirk erschossen zu haben. (Quelle: Uncredited/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach der Festnahme des mutmaßlichen Attentäters von Charlie Kirk werden Fragen nach dem Motiv von Tyler Robinson laut. Was ist über den 22-Jährigen bekannt?

Wer ist Tyler Robinson, der mutmaßliche Schütze, der den rechten Aktivisten Charlie Kirk mit nur einem Schuss aus über 100 Metern Entfernung getötet haben soll? Während Ermittler nach einem Motiv suchen, zeichnen neue Details ein vielschichtiges Bild des 22-Jährigen. Er wuchs laut US-Medien in einem republikanischen Elternhaus auf, kam von klein auf mit Waffen in Kontakt und soll nun einen der bekanntesten rechten Meinungsführer, der vor allem junge Fans hatte, getötet haben. Auf der Munition, die Ermittler neben der Tatwaffe fanden, waren antifaschistische Botschaften eingraviert.

Loading...

Video | Video zeigt Flucht des mutmaßlichen Kirk-Attentäters Player wird geladen Quelle: t-online

Robinson sei ein herausragender Schüler gewesen, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf frühere Klassenkameraden. Jaida Funk, eine 22-jährige ehemalige Mitschülerin, erinnerte sich: "Er war ein Einser-Schüler und die Art von Schüler, die bei den Lehrern beliebt ist", sagte die 22-Jährige. "Einer von denen, die ihre Arbeit in der vorgesehenen Zeit schaffen, immer die Hausaufgaben machen und sich respektvoll gegenüber Erwachsenen und Freunden verhalten." Sie habe "immer gedacht, er würde mal Geschäftsmann oder Manager werden", ergänzte Funk. Robinson sei zwar eher zurückhaltend gewesen, habe aber Freunde gehabt und sei "nicht seltsam" gewesen.

Viel Zeit habe Robinson mit Videospielen und Comics verbracht. Aber auch aktuelle Ereignisse interessierten ihn. Er sei in der Schule eher zurückhaltend gewesen, sagten mehrere frühere Mitschüler. Doch Keaton Brooksby, die mit ihm die Highschool besuchte, erinnerte sich auch an politische Debatten, in die er sich mit viel Wissen eingemischt habe. "Es ist wirklich traurig, dass jemand mit seinem Verstand so etwas daraus gemacht hat", sagte er der Zeitung.

Mormonen, aber keine Kirchgänger

Aufgewachsen sei Robinson in einem republikanischen Umfeld im Bundesstaat Utah. Wie viele Bewohner Utahs gehört die Familie der Glaubensgemeinschaft der Mormonen an, praktizierte ihren Glauben allerdings offenbar nicht mehr aktiv. "Ich habe sie schon seit acht Jahren nicht mehr in der Kirche gesehen", sagte Anwohnerin Kris Schwiermann der Nachrichtenagentur AFP.