"Wenn alle Nato-Länder aufhören" Trump stellt Bedingungen für neue Russland-Sanktionen

Von dpa 13.09.2025 - 15:25 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump: Der US-Präsident stellt Bedingungen an die anderen Nato-Staaten, bevor die USA neue Sanktionen gegen Russland verkündet. (Quelle: Ken Cedeno/reuters)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der US-Präsident will nur dann Sanktionen gegen Russland verhängen, wenn alle Nato-Mitglieder ihre Ölkäufe mit Moskau einstellen und hohe Zölle auf chinesische Produkte erheben.

US-Präsident Donald Trump hat weitere Russland-Sanktionen der Vereinigten Staaten daran geknüpft, dass alle Nato-Staaten hohe Zölle auf chinesische Importe erheben und kein russisches Öl mehr kaufen. "Ich bin bereit, wesentliche Sanktionen gegen Russland zu verhängen, wenn alle Nato-Länder sich einigen und beginnen, das Gleiche zu tun, und wenn alle Nato-Länder aufhören, Öl von Russland zu kaufen", schrieb Trump auf seiner Online-Nachrichtenplattform Truth Social.

Loading...

Der Präsident betonte, dass diese Maßnahme dazu beitragen könne, den "tödlichen, aber lächerlichen Krieg" zu beenden. Er schlug vor, dass die Nato geschlossen Zölle von 50 bis 100 Prozent auf Importe aus China erheben solle. Diese Zölle würden dann aufgehoben, wenn der Krieg zwischen Russland und Ukraine ende. China habe große Macht in Bezug auf Russland und diese Zölle würden diese Kontrolle aufbrechen, meinte der Präsident.

Peking habe "starke Kontrolle und sogar Zugriff auf Russland", schrieb Trump und fügte an: "Diese mächtigen Zölle werden diesen Zugriff aufbrechen." Sollte die Nato "tun, was ich sage", werde der Krieg "schnell zu Ende gehen". Trump ergänzte: "Sonst verschwendet ihr bloß meine Zeit."

Trump soll schon mehrfach europäischen Ländern ihre Ölgeschäfte mit Russland vorgehalten haben. Vor rund zwei Wochen soll der Republikaner laut mehreren Medien in einem Telefonat gefordert haben, die Ölgeschäfte zu beenden, weil Russland damit seinen Krieg gegen die Ukraine finanziere. Zudem soll er Druck der Länder auf China gefordert haben. Die EU hat die Einfuhr russischen Öls zwar weitgehend verboten, lässt aber für Ungarn und die Slowakei Ausnahmen zu.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte erklärt, dass Trump zurecht darüber empört sei, dass die beiden EU-Mitgliedstaaten weiter russisches Öl kaufen. Es sei gut, dass die USA und Europa ihre Sanktionen gegen Russland künftig noch enger koordinieren wollten, auch um dieser Praxis ein Ende zu setzen.

Macron: Prüfen weitere Sanktionen

Macron sagte, die Europäer hätten bei den Beratungen mit den USA auch vereinbart, Sanktionen gegen Länder zu prüfen, die die russische Wirtschaft unterstützen oder dabei helfen, die Sanktionen zu umgehen. In diesem Zusammenhang sei auch China erwähnt worden.