t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

Attentat auf Charlie Kirk: War Zimmergenossin Auslöser?

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextUmfrage: Sorge vor russischem Angriff
TextStille bei Bayern-Spiel: Das war der Grund
Text2. Liga: Hertha BSC schockt Spitzenreiter
TextSchlagerstar Andreas Martin ist tot
Text25 Verletzte durch Explosion in Madrid

Zeugin gibt FBI Hinweise
War Zimmergenossin Motiv für mutmaßlichen Kirk-Mörder?

Von t-online
14.09.2025 - 03:09 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0833425062Vergrößern des Bildes
Blumen und Kartyen liegen vor der Zentrale der Organisation Turning Point USA, deren CEO Charlie Kirk war. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Brian Cahn/imago)
News folgen

US-Ermittler gehen einem möglichen Motiv im Fall des getöteten rechten Aktivisten Charlie Kirk nach. Es könnte um seine Ansichten zu trans Menschen gegangen sein.

Die amerikanischen Ermittlungsbehörden prüfen offenbar, ob der Verdächtige Tyler Robinson den rechten Aktivisten Charlie Kirk getötet hat, weil er dessen Aussagen zur Geschlechteridentität als "hasserfüllt" empfand. Das berichteten sechs mit dem Fall vertraute Personen dem Nachrichtenportal Axios. Robinson soll mit seiner Mitbewohnerin, einer Transfrau, in einer Beziehung gewesen sein. Zuvor hatten auch die "New York Post" und Fox News über die Beziehung berichtet.

Loading...

Nach Angaben der Axios-Quellen wollten die Ermittler Details zur Mitbewohnerin zunächst zurückhalten, da diese sehr kooperativ sei. Sie zeigte sich demnach "fassungslos" über die Tat. "Das ist passiert? Oh mein Gott, nein", sagte die Mitbewohnerin laut der Quelle. "Hier sind alle Nachrichten."

Mutmaßlicher Schütze: Wer ist Tyler Robinson?

Aufruhr in den USA: Eine schauderhafte Debatte

Was bisher bekannt ist: So entkam der mutmaßliche Kirk-Mörder vom Tatort

In den Mitteilungen schrieb nach Angaben des Gouverneurs von Utah, Spencer Cox, ein Absender namens "Tyler", er habe das Gewehr nach der Tat in ein Handtuch gewickelt und nahe der Utah Valley University versteckt.

Video | Charlie Kirks Witwe irritiert mit Abschiedsgeste
Video lädt
Player wird geladen
Quelle: t-online

Cox: Robinson verriet Details über Attentat

Spencer Cox erklärte außerdem, Robinson habe seiner Mitbewohnerin außerdem mitgeteilt, dass die Waffe später wieder eingesammelt werden müsse. Zusammen mit der Tatwaffe fanden Ermittler Munition, in die verschiedene Botschaften eingraviert wurden.

Die Sprüche nehmen teilweise auf die Internet- und Gaming-Kultur Bezug. Einer las sich demnach "Hey Faschist! Fang", ein anderer "Wenn du das liest, bist du schwul, lmao". Das Kürzel kommt aus der Online-Sprache und heißt sinngemäß "Ich lache mich kaputt". Auch "Bella Ciao" habe auf einer Hülse gestanden, ein antifaschistisches italienisches Lied aus dem Zweiten Weltkrieg, das inzwischen auf der Plattform TikTok wiederbelebt wurde.

Der christliche Aktivist Kirk hatte sich wiederholt gegen Homosexuelle ausgesprochen. In einem Podcast aus dem Jahr 2024 erklärte Kirk, Homosexuelle und trans Menschen seien nicht Teil von "Gottes perfektem Gesetz". Er verwies dabei auf die Bibelstelle Levitikus 20:13: "Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Gräueltat begangen; beide werden mit dem Tod bestraft; ihr Blut soll auf sie kommen." Er hatte aber auch gesagt, dass Homosexuelle in einer Regierung willkommen seien.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Charlie KirkUSA
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom