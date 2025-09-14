Zeugin gibt FBI Hinweise War Zimmergenossin Motiv für mutmaßlichen Kirk-Mörder?

Von t-online Aktualisiert am 14.09.2025 - 12:34 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Blumen und Karten liegen vor der Zentrale der Organisation Turning Point USA, deren CEO Charlie Kirk war. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Brian Cahn/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Ermittler gehen einem möglichen Motiv im Fall des getöteten rechten Aktivisten Charlie Kirk nach. Es könnte um seine Ansichten zu trans Menschen gegangen sein.

Die amerikanischen Ermittlungsbehörden prüfen offenbar, ob der Verdächtige Tyler Robinson den rechten Aktivisten Charlie Kirk getötet hat, weil er dessen Aussagen zur Geschlechteridentität als "hasserfüllt" empfand. Das berichteten sechs mit dem Fall vertraute Personen dem Nachrichtenportal Axios. Robinson soll mit seiner Mitbewohnerin, einer trans Frau, in einer Beziehung gewesen sein. Zuvor hatten auch die "New York Post" und Fox News über die Beziehung berichtet.

Loading...

Nach Angaben der Axios-Quellen wollten die Ermittler Details zur Mitbewohnerin zunächst zurückhalten, da diese sehr kooperativ sei. Sie zeigte sich demnach "fassungslos" über die Tat.

Aufruhr in den USA: Eine schauderhafte Debatte

Was bisher bekannt ist: So entkam der mutmaßliche Kirk-Mörder vom Tatort

In den Mitteilungen schrieb nach Angaben des Gouverneurs von Utah, Spencer Cox, ein Absender namens "Tyler", er habe das Gewehr nach der Tat in ein Handtuch gewickelt und nahe der Utah Valley University versteckt.

Video | Kirk-Witwe irritiert mit Sarg-Video Player wird geladen Quelle: t-online

Cox: Robinson verriet Details über Attentat

Spencer Cox erklärte außerdem, Robinson habe seiner Mitbewohnerin mitgeteilt, dass die Waffe später wieder eingesammelt werden müsse. Zusammen mit der Tatwaffe fanden Ermittler Munition, in die verschiedene Botschaften eingraviert wurden.

Die Sprüche nehmen teilweise auf die Internet- und Gaming-Kultur Bezug. Einer las sich demnach "Hey Faschist! Fang", ein anderer "Wenn du das liest, bist du schwul, lmao". Das Kürzel kommt aus der Online-Sprache und heißt sinngemäß "Ich lache mich kaputt". Auch "Bella Ciao" habe auf einer Hülse gestanden, ein antifaschistisches italienisches Lied aus dem Zweiten Weltkrieg, das inzwischen auf der Plattform TikTok wiederbelebt wurde.