Jagd auf Linke nach Mord an Charlie Kirk Die Stimmung in den USA gerät außer Kontrolle
Aus Trauer und Wut werden offene Drohungen. Nach dem Attentat auf Charlie Kirk drohen die USA in einem Strudel politischer Schuldzuweisungen zu zerreißen. Selbst deutsche Journalisten geraten ins Visier.
Bastian Brauns berichtet aus Washington
Die öffentlichen Diskussionen in den USA werden nach der Ermordung des rechten Aktivisten Charlie Kirk zunehmend extremer und ziehen immer weitere Kreise, sogar bis nach Deutschland. So forderte der ehemalige US-Botschafter Richard Grenell, dem ZDF-Korrespondenten in Washington, Elmar Theveßen, das Journalistenvisum zu entziehen. "Er gibt vor, Journalist in Washington, DC zu sein. Sein Visum sollte entzogen werden. In Amerika ist kein Ort für Aufrührer dieses Typs", schrieb Grenell auf der Nachrichtenplattform X.
Als Begründung für dieses beispiellose Vorhaben behauptet Grenell, der deutsche Korrespondent rufe zu "Gewalt gegen Menschen auf, mit deren politischer Meinung er nicht einverstanden ist". Als Sondergesandter für Sondermissionen des US-Präsidenten Donald Trump ist der Republikaner Mitglied der amerikanischen Regierung und droht dem Journalisten offen mit Ausweisung. Befeuert wird dies insbesondere durch deutsche Akteure aus dem rechten Spektrum, die Theveßen und andere Journalisten auf X direkt beim Ex-Botschafter und dem US-Außenministerium anschwärzen und unter anderem ein Einreiseverbot fordern.
Grenells Drohungen haben diplomatische Dimension
Richard Grenell bezieht sich in seinem Beitrag auf eine Aussage des ZDF-Korrespondenten. Darin ist zu lesen, wie Theveßen dem stellvertretenden Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, unterstellt, "mit seinen Überzeugungen ein Stück weit [...] aus der Ideologie des Dritten Reiches" zu kommen. Grenell bezeichnete Theveßen in seinem Beitrag daraufhin als "linksradikalen Deutschen". Auf Anfrage von t-online reagierte das ZDF, will sich aber erst am Montag in der Angelegenheit äußern. Das Auswärtige Amt konnte am Sonntag nicht für eine kurzfristige Stellungnahme erreicht werden. Dabei dürften Grenells Drohungen eine diplomatische Dimension haben.
Die offenen Drohungen gegen einen bekannten deutschen Journalisten zeigen, wie stark sich in den USA die Rhetorik nach der Ermordung Charlie Kirks offenkundig längst von jeder nüchternen Analyse entfernt hat. Praktisch im Gleichschritt mit Grenells Angriffen gegen den ZDF-Korrespondenten werden in Amerika seit Tagen die politischen Gegner pauschal für die Ermordung Kirks verantwortlich gemacht. Schon bevor der Tod von Charlie Kirk bekannt gegeben wurde, lautete die seither immer wiederkehrende Erzählung, "die Linken" oder "die Demokraten" seien schuld an dem Verbrechen.
Trumps Erzählung von den "radikalen Linken" erfasst alles
Allen voran Donald Trump selbst: "Über Jahre haben jene aufseiten der radikalen Linken wunderbare Amerikaner wie Charlie mit Nazis und den schlimmsten Massenmördern und Kriminellen verglichen. Diese Art von Rhetorik ist direkt verantwortlich für den Terrorismus, den wir in unserem Land sehen, und sie muss sofort aufhören", erklärte der Präsident in seiner noch am Abend der Tat verbreiteten Videobotschaft. Wenig später legte er nach: "Die Radikalen unter den Linken sind das Problem", sagte er vor Reportern und forderte, man müsse die "radikalen linken Verrückten" in den USA "verprügeln".
Ähnlich scharf formulierte es Stephen Miller, Trumps langjähriger Vertrauter und stellvertretender Stabschef im Weißen Haus. Also jener Mann, dessen politische Agenda auch der ZDF-Korrespondent mehrfach beschrieben hat. In einem Fernsehinterview schilderte Miller, welche Botschaft er nach eigener Darstellung kurz vor Kirks Tod von diesem noch erhalten habe: "Wir müssen die radikalen linken Organisationen in diesem Land, die Gewalt schüren, zerschlagen und bekämpfen [...] und genau das werden wir tun." Damit deutete er offen an, dass die Regierung mit juristischen Mitteln gegen linke Gruppen vorgehen könnte.
Wer das sein könnte? Im Zweifel tatsächlich jeder, den die US-Regierung als linksradikal einstuft. Bereits vor der Ermordung Kirks in Utah bezeichnete Stephen Miller in einem Interview beim Fernsehsender Fox News die gesamte Demokratische Partei als "extremistische Organisation". Damit sprach er ihr ab, eine politische Organisation zu sein, die insbesondere bei den Präsidentschaftswahlen immerhin von etwa der Hälfte der Amerikaner unterstützt wird. Eine Jagd gegen alles, was links erscheint, ist damit in Gang gesetzt. Trumps Präsidentschaft erscheint mehr denn je als eine Präsidentschaft der Rache.
Kirks Witwe wandelt zwischen Trauer und Kampfansage
Auch im Kongress nutzten Abgeordnete der Republikaner den Moment frühzeitig, um die politische Verantwortung bei den Demokraten zu verorten. Und das, obwohl der Täter noch nicht gefasst, geschweige denn ein Motiv bekannt war. "Die Demokraten verantworten das, was heute passiert ist", sagte etwa die für ihre radikalen Positionen bekannte republikanische Abgeordnete Nancy Mace.
Ihre Parteikollegin Anna Paulina Luna ergänzte: "Sie haben das verursacht – mit dieser Art von Rhetorik. Wenn Sie Leute Faschisten nennen, wenn Sie sagen, wir seien Nazis, wenn Sie behaupten, wir nähmen Menschen ihre Rechte, dann ist das die Folge: Charlie Kirk wurde ermordet." Dabei hatte es in den vergangenen Monaten zahlreiche Äußerungen von Donald Trump gegeben, in denen er seinerseits die Demokraten und Kamala Harris als linke "Faschisten" beschimpfte.
Während viele Stimmen in den USA ganz konkret gegen alles politisch Linke vorgehen wollen, trat Erika Kirk, die Witwe des Ermordeten, mit einer Mischung aus Trauer und verschwörerischer Kampfansage vor die Öffentlichkeit. In einer Videobotschaft, übertragen aus dem Podcaststudio von Charlie Kirk, sprach sie von mehreren "Übeltätern", die nicht wüssten, "was sie angerichtet haben". Die Polizeibehörden gehen derzeit hingegen ganz klar von Tyler Robinson als einem Einzeltäter aus. Etwaige weitere Mittäter schließen sie derzeit aus.
Erika Kirks Worte klangen dennoch wie eine Drohung gegen undefinierte, linke Mächte: "Die Schreie dieser Witwe werden um die Welt hallen wie ein Schlachtruf", sagte sie unter Tränen. Zwar vermied sie es, die Demokraten oder linke Gruppen explizit zu nennen, doch ihre Rhetorik fügte sich nahtlos in den Chor ein, der aus dem Tod ihres Mannes ein politisches Fanal machen will.
Ein Mord als Brandbeschleuniger im Kulturkampf
In den USA entsteht in diesen Tagen ein Klima, in dem die Trauer, die Wut, aber auch politisches Kalkül und offene Drohungen kaum noch voneinander zu trennen sind. Hinzu kommen Häme und offene Sympathiebekundungen von Akteuren, die den Mord an Kirk teilweise sogar rechtfertigen. Die amerikanische Regierung fordert in dieser aufgeheizten Stimmung nun öffentlich dazu auf, Menschen zu melden, die entsprechende Äußerungen tätigen. Dazu verbreitete der amerikanische Außenminister Christopher Landau ein Bild auf X, das einen Scheinwerferstrahl im Stile von Batman mit dem amerikanischen Adler zeigt. Unterschrieben war es mit "El Quitavisas", auf Deutsch "der Visa-Entzieher".
Extremisten, die schon lange einen Kulturkampf schüren, ziehen aus dieser Stimmung offenkundig weitere Kraft. In der kalifornischen Stadt Huntington Beach marschierten am Samstag Mitglieder der neofaschistischen Gruppierung "Patriot Front" durch die Straßen. Sie hielten Banner hoch, auf denen zu lesen war "Crush the Left", also "Zerschlagt die Linke". In den Abendhimmel in der Stadt am Strand schrien sie: "Sagt seinen Namen! Charlie Kirk!".
