Aus Trauer und Wut werden offene Drohungen. Nach dem Attentat auf Charlie Kirk drohen die USA in einem Strudel politischer Schuldzuweisungen zu zerreißen. Selbst deutsche Journalisten geraten ins Visier.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Die öffentlichen Diskussionen in den USA werden nach der Ermordung des rechten Aktivisten Charlie Kirk zunehmend extremer und ziehen immer weitere Kreise, sogar bis nach Deutschland. So forderte der ehemalige US-Botschafter Richard Grenell, dem ZDF-Korrespondenten in Washington, Elmar Theveßen, das Journalistenvisum zu entziehen. "Er gibt vor, Journalist in Washington, DC zu sein. Sein Visum sollte entzogen werden. In Amerika ist kein Ort für Aufrührer dieses Typs", schrieb Grenell auf der Nachrichtenplattform X.

Als Begründung für dieses beispiellose Vorhaben behauptet Grenell, der deutsche Korrespondent rufe zu "Gewalt gegen Menschen auf, mit deren politischer Meinung er nicht einverstanden ist". Als Sondergesandter für Sondermissionen des US-Präsidenten Donald Trump ist der Republikaner Mitglied der amerikanischen Regierung und droht dem Journalisten offen mit Ausweisung. Befeuert wird dies insbesondere durch deutsche Akteure aus dem rechten Spektrum, die Theveßen und andere Journalisten auf X direkt beim Ex-Botschafter und dem US-Außenministerium anschwärzen und unter anderem ein Einreiseverbot fordern.

Grenells Drohungen haben diplomatische Dimension

Richard Grenell bezieht sich in seinem Beitrag auf eine Aussage des ZDF-Korrespondenten. Darin ist zu lesen, wie Theveßen dem stellvertretenden Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, unterstellt, "mit seinen Überzeugungen ein Stück weit [...] aus der Ideologie des Dritten Reiches" zu kommen. Grenell bezeichnete Theveßen in seinem Beitrag daraufhin als "linksradikalen Deutschen". Auf Anfrage von t-online reagierte das ZDF, will sich aber erst am Montag in der Angelegenheit äußern. Das Auswärtige Amt konnte am Sonntag nicht für eine kurzfristige Stellungnahme erreicht werden. Dabei dürften Grenells Drohungen eine diplomatische Dimension haben.

Denn unter dem Beitrag von Grenell schaltete sich auch der Vize-Außenminister der USA, Christopher Landau ein. Er verbreitete auf X ein Bild, das einen Scheinwerferstrahl im Stile von Batman mit dem amerikanischen Adler zeigt. Unterschrieben war es mit "El Quitavisas", auf Deutsch "der Visa-Entzieher".

