Trump-Anhänger vermuten Motiv Mutmaßlicher Kirk-Attentäter soll in Trans-Beziehung leben
Noch ermitteln Sicherheitsbehörden in den USA infolge des Attentats auf Charlie Kirk. Doch rechte Trump-Anhänger schießen sich bereits auf einen Umstand ein.
Nach dem Attentat auf den rechten Influencer Charlie Krik in den USA laufen die Ermittlungen nach einem Motiv. Der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, sagte am Sonntag in mehreren Fernsehinterviews, der festgenommene 22-jährige Tatverdächtige verweigere die Zusammenarbeit mit den Behörden.
Die Ermittler versuchten nun, durch Gespräche mit Freunden und der Familie des Mannes ein Motiv zu ermitteln. Der Verdächtige soll am Dienstag formell angeklagt werden und bleibt in Haft. t-online gibt einen Überblick über den Stand der Ermittlungen.
Rechte Akteure schießen sich auf angebliche Beziehung des Verdächtigen ein
Nach Angaben von Gouverneur Cox lebte der 22-Jährige mit einem trans Menschen zusammen. "Ja, das kann ich bestätigen," sagte Spencer Cox am Sonntag in der CNN-Talkshow "State of the Union", als er nach Berichten über die Beziehung des Verdächtigen Tyler Robinson zu einem trans Partner gefragt wurde.
"Der Mitbewohner war ein romantischer Partner, ein Mann, der zu einer Frau übergeht," sagte Cox. "Dieser Partner war außerordentlich kooperativ, hatte keine Ahnung, dass dies (das Attentat, Anm. d. Red.) geschah, und arbeitet derzeit mit den Ermittlern zusammen," fügte Cox hinzu.
Bei ultrarechten Aktivisten lösten die Berichte Verdächtigen Empörung aus. Auf der Suche nach einem Motiv schießen sie sich bereits auf die angebliche Beziehung des Verdächtigen ein. Die Verschwörungs-Influencerin Laura Loomer, wie der getötete Charlie Kirk ebenfalls eine enge Vertraute von US-Präsident Donald Trump, fragte, ob "es eine Trans-Terror-Zelle gibt", die Tyler R. "manipuliert hat". Sie schrieb weiter: "Es ist an der Zeit, die Trans-Bewegung als terroristische Bewegung zu bezeichnen."
Der 31-jährige Kirk hatte sich immer wieder gegen Rechte für Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft ausgesprochen und vor allem Transmenschen angegriffen. So sagte er einmal: "Das eine Thema, von dem ich denke, dass es so gegen unsere Sinne, so gegen das Naturgesetz ist und, darf ich sagen, ein pulsierender Mittelfinger an Gott, ist die Transgender-Sache, die gerade in Amerika passiert."
Gouverneur sieht "eindeutig eine linke Ideologie"
Laut Gouverneur Cox stammt der Tatverdächtige aus einer konservativen Familie, seine "Ideologie" weiche aber davon ab. "Es gab eindeutig eine linke Ideologie bei diesem Attentäter", sagte der Republikaner in der TV-Sendung "Meet the Press" bei NBC News. US-Präsident Donald Trump hatte kurz nach dem Tod Kirks bereits Kritik an "radikalen Linken" geäußert.
Der entscheidende Tipp für die Festnahme kam nach offiziellen Angaben aus der Familie des Tatverdächtigen. Ein Familienmitglied wandte sich demnach an einen Freund der Familie. Dieser habe dem Büro eines Sheriffs die Information weitergegeben, dass der Tatverdächtige gestanden oder angedeutet habe, dass er die Tat begangen habe. Der TV-Sender CNN berichtete unter Berufung auf Ermittler, dass der Vater des Tatverdächtigen seinen Sohn auf Fahndungsfotos identifiziert haben will.
"Dunkle Orte" im Internet
Cox erklärte weiter, der Tatverdächtige habe sich an "dunklen Orten" im Internet aufgehalten und habe viel Zeit mit Gaming verbracht. Auf die Frage der NBC-Moderatorin, ob er glaube, dass soziale Medien eine direkte Rolle bei diesem Attentat gespielt haben könnten, sagte der Gouverneur: "Ich glaube, dass soziale Medien bei jedem einzelnen Attentat und Attentatsversuch, das wir in den letzten fünf, sechs Jahren gesehen haben, eine direkte Rolle gespielt haben."
Kirk, ein Unterstützer und enger Verbündeter von Trump, war am Mittwoch bei einer Veranstaltung an einer Universität im Bundesstaat Utah mit einem einzigen Gewehrschuss aus großer Entfernung getötet worden. Der Schütze hatte sich den Ermittlern zufolge auf einem Dach positioniert. Die Tat schürte Ängste vor einer Zunahme politischer Gewalt in den USA. Auf vier am Tatort gefundenen Patronenhülsen waren Botschaften eingraviert, darunter "Hey Faschist! FANG!" und eine homophobe Beleidigung.
Republikaner Johnson ruft zu rhetorischer Mäßigung auf
Das Attentat löste eine heftige Debatte über die politische Rhetorik in den USA aus. Viele Republikaner, darunter Trump, warfen der politischen Linken vor, durch ihre Wortwahl Gewalt zu schüren. Der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, rief zur Mäßigung auf. Man müsse "die Rhetorik zurückfahren". Gleichzeitig kritisierte er die Demokraten: "Man kann die andere Seite nicht als Faschisten und Staatsfeinde bezeichnen und nicht verstehen, dass es einige verwirrte Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die das als Aufforderung zum Handeln verstehen."
Anfang der Woche wird damit gerechnet, dass weitere Details zu den Vorwürfen bekanntwerden. Der Bundesstaat Utah hatte am Freitag die Erarbeitung von Dokumenten, damit Anklage erhoben werden kann, angekündigt. In den nächsten Tagen wird FBI-Chef Kash Patel zudem vor einem juristischen Ausschuss im Kongress in Washington angehört – dabei wird sicher auch über Ermittlungsabläufe geredet werden.
