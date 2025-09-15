Trump-Anhänger vermuten Motiv Mutmaßlicher Kirk-Attentäter soll in Trans-Beziehung leben

15.09.2025 - 12:39 Uhr

Charlie Kirk (Archivbild): Sein Einfluss besonders auf junge Menschen war riesig. (Quelle: IMAGO/Alex Gould/The Republic)

Noch ermitteln Sicherheitsbehörden in den USA infolge des Attentats auf Charlie Kirk. Doch rechte Trump-Anhänger schießen sich bereits auf einen Umstand ein.

Nach dem Attentat auf den rechten Influencer Charlie Krik in den USA laufen die Ermittlungen nach einem Motiv. Der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, sagte am Sonntag in mehreren Fernsehinterviews, der festgenommene 22-jährige Tatverdächtige verweigere die Zusammenarbeit mit den Behörden.

Die Ermittler versuchten nun, durch Gespräche mit Freunden und der Familie des Mannes ein Motiv zu ermitteln. Der Verdächtige soll am Dienstag formell angeklagt werden und bleibt in Haft. t-online gibt einen Überblick über den Stand der Ermittlungen.

Rechte Akteure schießen sich auf angebliche Beziehung des Verdächtigen ein

Nach Angaben von Gouverneur Cox lebte der 22-Jährige mit einem trans Menschen zusammen. "Ja, das kann ich bestätigen," sagte Spencer Cox am Sonntag in der CNN-Talkshow "State of the Union", als er nach Berichten über die Beziehung des Verdächtigen Tyler Robinson zu einem trans Partner gefragt wurde.

"Der Mitbewohner war ein romantischer Partner, ein Mann, der zu einer Frau übergeht," sagte Cox. "Dieser Partner war außerordentlich kooperativ, hatte keine Ahnung, dass dies (das Attentat, Anm. d. Red.) geschah, und arbeitet derzeit mit den Ermittlern zusammen," fügte Cox hinzu.

Bei ultrarechten Aktivisten lösten die Berichte Verdächtigen Empörung aus. Auf der Suche nach einem Motiv schießen sie sich bereits auf die angebliche Beziehung des Verdächtigen ein. Die Verschwörungs-Influencerin Laura Loomer, wie der getötete Charlie Kirk ebenfalls eine enge Vertraute von US-Präsident Donald Trump, fragte, ob "es eine Trans-Terror-Zelle gibt", die Tyler R. "manipuliert hat". Sie schrieb weiter: "Es ist an der Zeit, die Trans-Bewegung als terroristische Bewegung zu bezeichnen."

Der 31-jährige Kirk hatte sich immer wieder gegen Rechte für Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft ausgesprochen und vor allem Transmenschen angegriffen. So sagte er einmal: "Das eine Thema, von dem ich denke, dass es so gegen unsere Sinne, so gegen das Naturgesetz ist und, darf ich sagen, ein pulsierender Mittelfinger an Gott, ist die Transgender-Sache, die gerade in Amerika passiert."

Gouverneur sieht "eindeutig eine linke Ideologie"

Laut Gouverneur Cox stammt der Tatverdächtige aus einer konservativen Familie, seine "Ideologie" weiche aber davon ab. "Es gab eindeutig eine linke Ideologie bei diesem Attentäter", sagte der Republikaner in der TV-Sendung "Meet the Press" bei NBC News. US-Präsident Donald Trump hatte kurz nach dem Tod Kirks bereits Kritik an "radikalen Linken" geäußert.