Ein US-Regierungsmitglied droht offen einem deutschen Journalisten mit dem Entzug seines Visums – und Deutschland schweigt. Das ist ein gefährlicher Präzedenzfall für Demokratie und Pressefreiheit.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Der Vorgang ist so ungeheuerlich, dass es verstörend ist, wie wenig politischen Widerhall er bislang in Deutschland findet. Mit Richard Grenell hat nicht nur irgendein ehemaliger Botschafter oder Trump-Anhänger einem deutschen Journalisten gedroht, sondern ein Mitglied der US-Regierung.

Grenell ist Trumps Sonderbeauftragter für besondere Missionen. Er also möchte dem USA-Korrespondenten des ZDF das Journalisten-Visum wegnehmen. Zumindest forderte er dies öffentlich auf Elons Musks Nachrichtenplattform X. Und der stellvertretende amerikanische Außenminister Christopher Landau kommentierte dies auch noch in wohlwollender Weise.

Als vermeintliche Begründung für diesen drastischen, angedrohten Schritt dient eine Einschätzung des ZDF-Korrespondenten Elmar Theveßen: Er hatte Stephen Miller, den stellvertretenden Stabschef von Donald Trump, in die Nähe der Ideologie der Nationalsozialisten gerückt. So habe er angeblich zur "Gewalt" gegen Andersdenkende aufgerufen.

Richard Grenell bezieht sich in seinem Beitrag auf eine Aussage des ZDF-Korrespondenten. Darin ist zu lesen, wie Theveßen dem stellvertretenden Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, unterstellt, "mit seinen Überzeugungen ein Stück weit [...] aus der Ideologie des Dritten Reiches" zu kommen.

Miller ist jüdischer Abstammung und gilt als der Architekt der vielfach menschenrechtsverletzenden Jagd auf Migranten, aber auch auf Amerikaner in den USA. Seine Methoden, Pläne und auch seine Rhetorik werden von vielen amerikanischen Bürgern, Politikern und Medien seit Jahren als faschistisch kritisiert. Immer wieder liest man auch von Vergleichen mit der Ideologie der Nationalsozialisten.

Schon die Androhung ist ein Affront

Man muss weder diese Einschätzungen teilen noch die Vergleiche gutheißen. Man kann sie auch kritisieren. Einem Journalisten aber mit Rauswurf aus dem Land zu drohen, das sind Methoden, die einer Demokratie unwürdig sind. Ganz besonders einer, die im kommenden Jahr stolz darauf sein will, ihren 250. Geburtstag zu feiern.

Dabei ist es unerheblich, ob dem ZDF-Korrespondenten das Visum nun wirklich entzogen werden soll. Allein die Drohung, die zudem schamlos und öffentlich verbreitet wurde, stellt den Versuch von Einschüchterung in einem Maß dar, wie man es von Regierungsmitgliedern einer befreundeten Demokratie bisher nicht kannte und scharf zurückweisen muss.

Dieser Einschüchterungsversuch ist ein Affront. Er reiht sich ein in zahlreiche Angriffe gegen die Pressefreiheit, auch im eigenen Land gegen unliebsame Journalisten. Es gibt viele Gründe, weshalb die USA, das "Land of the Free", im Jahr 2025 im Index für Pressefreiheit auf Platz 57 von 180 abgerutscht sind. Deutschland rangiert auf Platz 11.