Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
US-Drohung gegen ZDF-Korrespondenten Schweigen wird es schlimmer machen
Ein US-Regierungsmitglied droht offen einem deutschen Journalisten mit dem Entzug seines Visums – und Deutschland schweigt. Das ist ein gefährlicher Präzedenzfall für Demokratie und Pressefreiheit.
Bastian Brauns berichtet aus Washington
Der Vorgang ist so ungeheuerlich, dass es verstörend ist, wie wenig politischen Widerhall er bislang in Deutschland findet. Mit Richard Grenell hat nicht nur irgendein ehemaliger Botschafter oder Trump-Anhänger einem deutschen Journalisten gedroht, sondern ein Mitglied der US-Regierung.
Grenell ist Trumps Sonderbeauftragter für besondere Missionen. Er also möchte dem USA-Korrespondenten des ZDF das Journalisten-Visum wegnehmen. Zumindest forderte er dies öffentlich auf Elons Musks Nachrichtenplattform X. Und der stellvertretende amerikanische Außenminister Christopher Landau kommentierte dies auch noch in wohlwollender Weise.
Als vermeintliche Begründung für diesen drastischen, angedrohten Schritt dient eine Einschätzung des ZDF-Korrespondenten Elmar Theveßen: Er hatte Stephen Miller, den stellvertretenden Stabschef von Donald Trump, in die Nähe der Ideologie der Nationalsozialisten gerückt. So habe er angeblich zur "Gewalt" gegen Andersdenkende aufgerufen.
Richard Grenell bezieht sich in seinem Beitrag auf eine Aussage des ZDF-Korrespondenten. Darin ist zu lesen, wie Theveßen dem stellvertretenden Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, unterstellt, "mit seinen Überzeugungen ein Stück weit [...] aus der Ideologie des Dritten Reiches" zu kommen.
- Jagd auf politische Gegner: Die Stimmung in den USA gerät außer Kontrolle
Miller ist jüdischer Abstammung und gilt als der Architekt der vielfach menschenrechtsverletzenden Jagd auf Migranten, aber auch auf Amerikaner in den USA. Seine Methoden, Pläne und auch seine Rhetorik werden von vielen amerikanischen Bürgern, Politikern und Medien seit Jahren als faschistisch kritisiert. Immer wieder liest man auch von Vergleichen mit der Ideologie der Nationalsozialisten.
Schon die Androhung ist ein Affront
Man muss weder diese Einschätzungen teilen noch die Vergleiche gutheißen. Man kann sie auch kritisieren. Einem Journalisten aber mit Rauswurf aus dem Land zu drohen, das sind Methoden, die einer Demokratie unwürdig sind. Ganz besonders einer, die im kommenden Jahr stolz darauf sein will, ihren 250. Geburtstag zu feiern.
Dabei ist es unerheblich, ob dem ZDF-Korrespondenten das Visum nun wirklich entzogen werden soll. Allein die Drohung, die zudem schamlos und öffentlich verbreitet wurde, stellt den Versuch von Einschüchterung in einem Maß dar, wie man es von Regierungsmitgliedern einer befreundeten Demokratie bisher nicht kannte und scharf zurückweisen muss.
Dieser Einschüchterungsversuch ist ein Affront. Er reiht sich ein in zahlreiche Angriffe gegen die Pressefreiheit, auch im eigenen Land gegen unliebsame Journalisten. Es gibt viele Gründe, weshalb die USA, das "Land of the Free", im Jahr 2025 im Index für Pressefreiheit auf Platz 57 von 180 abgerutscht sind. Deutschland rangiert auf Platz 11.
In den USA nehmen nun seit neun Monaten ausgerechnet jene politischen Kräfte Angriffe auf demokratische Grundrechte vor, die stets betonen, wie viel Wert sie angeblich auf die freie Rede legen.
Wegducken statt Konfrontieren
Umso befremdlicher sind die Reaktionen des öffentlich-rechtlichen zweiten deutschen Fernsehsenders. Das ZDF, dessen expliziter Auftrag auch der Schutz der Demokratie ist, veröffentlichte nur ein dünnes Statement: "Wir nehmen die Aussagen von Richard Grenell zur Kenntnis", heißt es darin. Danach folgt nur noch die Aufzählung von Selbstverständlichkeiten. Meinungs- und Pressefreiheit seien in den USA wie in Deutschland "hohe Güter". Die Arbeit des eigenen Korrespondenten sei deshalb geschützt.
In den USA herrscht für jeden sichtbar mittlerweile eine andere Realität. Das muss benannt und kritisiert werden. Im Programmauftrag des ZDF ist zu lesen: "Wir sind den im Grundgesetz verankerten demokratischen und rechtsstaatlichen Werten verpflichtet. Undemokratische Entwicklungen beleuchten wir daher kritisch."
Diesem hehren Anspruch muss das ZDF auch in eigenen Angelegenheiten gerecht werden. Ansonsten entsteht der fatale Eindruck, vor Trump zu kuschen. Aus den Zeilen der Pressestelle des Senders spricht die ängstliche Vorsicht, bloß keinen weiteren Staub aufzuwirbeln. Das erinnert an Zustände, die man bisher eher aus dem Umgang mit dem Putin-Regime in Russland kannte.
Schweigen wird es schlimmer machen
Vielsagend ist auch das Schweigen aus dem Auswärtigen Amt in dieser Angelegenheit. Würde der Urheber der Ausweisungsandrohung gegen den Journalisten aus China, Russland oder der Türkei stammen, gäbe es womöglich eine Protestnote oder man würde den jeweiligen Botschafter zum Gespräch bitten.
Im Fall des ZDF-Journalisten wollte das deutsche Außenministerium bislang keine offizielle Stellungnahme abgeben. Aus dem Amt heißt es lediglich: "Pressefreiheit ist ein hohes Gut, für das wir uns weltweit einsetzen. Dazu gehört auch das Einstehen für deutsche Journalistinnen und Journalisten im Ausland."
Wenn deutsche Medien und die Bundesregierung damit beginnen, sich bei befreundeten Regierungen einfach wegzuducken, verheißt das nichts Gutes. Vielleicht liegt es nicht mal am fehlenden Willen. Die Ursache liegt in Wahrheit wohl in einer fatalen Mischung aus Abhängigkeit von und Machtlosigkeit gegenüber den USA. Sicher ist aber nur eines: Schweigen wird es nur noch schlimmer machen.
"Wehret den Anfängen!": Das ist keine hohle Phrase, sondern unerlässlich, um Freiheitseinschränkungen bereits in einer frühen Phase einer besorgniserregenden Entwicklung als solche zu brandmarken. Es darf darum kein Aussitzen geben angesichts der sich immer weiter verschlechternden Zustände in den USA. Sonst wird ihnen die Tür auch nach Deutschland und Europa geöffnet. Noch gibt es die Chance, dem entgegenzuwirken. Aber das Zeitfenster schließt sich mit jedem weiteren Tag.
- Eigene Überlegungen
- Presse-Anfragen beim ZDF und dem Auswärtigen Amt
- rsf.org: "World Press Freedom Index" (Englisch)