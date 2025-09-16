Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Die Trauer um Kirk wird zur politischen Waffe Trumps religiöse Mobilmachung in den USA
Seit Tagen gibt es in den USA Gedenkveranstaltungen für den ermordeten Charlie Kirk. Neben einem Platz für Trauer bieten sie auch ein politisches Ziel – das Einschwören auf einen religiös aufgeladenen Endkampf zwischen Gut und Böse.
Bastian Brauns berichtet aus Washington
Seit Tagen finden an vielen Orten in den USA Gedenkfeiern für den ermordeten rechts-religiösen Aktivisten Charlie Kirk statt. Auf den ersten Blick sind es Orte des Trauerns und des stillen Gedenkens. Menschen legen Blumen nieder, zünden Kerzen an. Sie beten, singen, umarmen sich oder schweigen gemeinsam.
Doch es gibt auch eine sehr laute Seite des Gedenkens. Und die entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als politische Inszenierung. Denn die Feiern und Ansammlungen dienen eben nicht allein der Erinnerung, sondern auch der Mobilisierung.
Gedenken wird zur politischen Mobilisierung
Sie verwandeln die Erinnerung an Charlie Kirk in einen religiös aufgeladenen Aufruf zu einer Art Endkampf um eine göttliche Wahrheit, der nicht mehr nur als politischer Streit zwischen rechts und links, sondern als Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse beschrieben wird.
Noch am Abend der Ermordung von Charlie Kirk wurde das deutlich. In Phoenix, im Bundesstaat Arizona, sprach Pastor Luke Barnett in der Dream City Church. Es ist jene Kirche, in der Charlie Kirk immer wieder selbst gepredigt hatte.
Pastor Barnett stand auf der großen Bühne seiner Kirche und lächelte, übertragen per Livestream auch ins Internet. "Charlie Kirk ist ein Patriot. Er liebt die Vereinigten Staaten von Amerika. Er liebt sie nicht nur, er hat investiert. Er hat für sie geblutet. Er ist für sie gestorben. Er hat sein Herz gegeben", sagt er im singenden Ton eines Predigers. Seine Worte zeichnen von Kirk das Bild eines Mannes, der sein Leben für "die Wahrheit" und den Glauben geopfert habe.
Vom Aktivisten zum Märtyrer
Schnell kommt er zu seiner entscheidenden Botschaft: Charlie Kirk sei nicht wegen seiner politischen Ansichten gestorben, sondern wegen seiner biblischen Ansichten. In Barnetts Deutung wird aus einem politischen Aktivisten ein christlicher Märtyrer, dessen Opfertod damit heilig ist. Für Barnett ist das "Gottes perfekter Plan". Er sagt diese Worte lange, bevor der Täter zwei Tage später gefasst ist. "Wir befinden uns tatsächlich in einem spirituellen Krieg", konstatiert Barnett.
"Was sollen wir also tun?", fragt der Pastor mit einem Lächeln. Jetzt, da "Charlie" zum Herrn gegangen sei, werde man hier in der Dream City Church mehr tun als je zuvor, kündigt Barnett an und sagt, man wolle "noch mehr Menschen retten." Was er darunter versteht: "Wir werden die Sünde beim Namen nennen." Die Bibel sage, "dass die Ehe zwischen Mann und Frau geschlossen wird. Das ist die biblische Ehe." Und man werde verkünden, dass es nur zwei Geschlechter gebe, nämlich männlich und weiblich. So hatte es auch Kirk stets gepredigt.
Eine Kirche als politische Bühne
Dann spricht der Pastor von einem Feind, der heute versucht habe, "das Volk Gottes zum Schweigen zu bringen." Barnett redet sich in Rage und entschuldigt sich dafür beinahe. "Aber wenn der Heilige Geist einen überkommt, musst du einfach weitermachen", sagt er. Dann ruft er zum Kampf gegen das Böse auf. "Ihr habt den Drachen entfesselt. Ihr habt den Kraken losgelassen", ruft Barnett. Seine Gemeinde jubelt.
Seiner Ansicht nach handelt es sich beim Attentat auf Kirk um einen christlich motivierten Anschlag. Welche Dimension die Tat habe, liefert Barnett gleich mit: So wie die Terroranschläge des 11. September 2001 sei auch der Tod von Charlie Kirk "ein Wendepunkt" in Amerika, sagt Barnett. Er vergleicht die aktuelle Situation mit dem alten Rom, als Christen im Kolosseum den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden.
Die Dream City Church ist nicht irgendeine evangelikale Massenkirche. Charlie Kirk interviewte hier schon Donald Trump während seiner ersten Präsidentschaft. Das war im Juni 2020. Das Coronavirus tobte in Amerika, auf den Straßen entluden sich die Proteste gegen Polizeigewalt, nachdem der Afroamerikaner George Floyd von einem Polizeibeamten brutal und qualvoll getötet worden war. Die Kirche war seither immer wieder Veranstaltungsort für konservative politische Veranstaltungen. Darunter auch Kirks "Freedom Night in America", ein Event, bei dem er politischen Aktivismus immer mit spirituellen Themen verband.
Und so wirkt es nicht überraschend, dass die Worte, die am Todestag von Charlie Kirk in Phoenix gesprochen wurden, auch ihren Weg von einer Kirche ins Kennedy-Center finden, dem großen Veranstaltungszentrum in Washington finden. Dort fand am Wochenende die erste große Trauerfeier für Kirk in der US-Hauptstadt statt. Die christlich-fundamentalen Deutungen von Kampf gegen einen imaginierten Feind von Ungläubigen sind auch hier wieder zu hören.
Heiliger Krieg im Kennedy-Center
Das Kennedy-Center am Potomac-Fluss ist bis auf den letzten Platz besetzt. Rund 2.000 Gäste singen christliche Melodien mit, die hier, wo sonst Musicals und Theater aufgeführt wurden, wohl noch nie zu hören waren. 85 Kongressabgeordnete sind anwesend, der Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson und Minister aus Trumps Kabinett, wie Robert F. Kennedy. Es sind einige der mächtigsten Männer und Frauen des Landes. Sie alle greifen die Erzählung auf, die der eines Heiligen Krieges ähnelt.
"USA-USA-USA"-Rufe erschallen dann, als Mike Johnson die Bühne betritt. Das Gedenken schwenkt um in einen Glaubenskampf. Der politisch drittmächtigste Mann Amerikas spicht von einer "Generation glücklicher Krieger", die Kirk ausgebildet habe. Charlie, sagt Johnson, habe nicht nur gerne debattiert. "Charlie kannte die Wahrheit."
Auch der Baptist Mike Johnson beherrscht das christliche Repertoire eines Pastors. "Wir sind nicht gleich geboren, sondern gleich geschaffen. Das wusste Charlie", betont Johnson unter Verweis auf die US-Verfassung seines Landes. Die USA werden von ihm immer wieder dargestellt, als wären sie vorrangig ein Gottesstaat.
US-Führungselite übernimmt christliche Kriegsrhetorik
Dann betritt Tulsi Gabbard die Bühne unter tosendem Applaus. Sie ist Trumps Direktorin und beaufsichtigt damit die mächtigen Geheimdienste des Landes. Wie Pastor Barnett aus Phoenix spricht sie von den Terroranschlägen des 11. Septembers, um eine Brücke zum Mord an Charlie Kirk zu schlagen. Wohlwissend, welche Flut an Sicherheitsgesetzen damals über das Land hereinbrach.
Diese Ereignisse hätten eines gemeinsam: "Sie wurden beide von Menschen verübt, die an Ideologien festhalten, die einer kritischen Prüfung und Infragestellung nicht standhalten", sagt Trumps Geheimdienstchefin. Beide Ideologien würden als einzige Möglichkeit sehen, "ihre Gegner durch Gewalt zum Schweigen zu bringen und andere durch Einschüchterung und Terror zum Schweigen zu bringen", so Gabbard. Das sei die Definition von Terrorismus.
Gabbard sagt diese Sätze, obwohl zum Motiv des Täters laut den Ermittlungsbehörden, außer Indizien, bislang keine Ideologie eindeutig zugeordnet werden kann. Sie sagt diese Sätze im Wissen, dass der US-Präsident verkünden wird, dass es massive Ermittlungen gegen linke Kräfte überall im Land geben wird.
Und sie verweist auf Demonstranten vor der Halle: "Diejenigen, die jetzt voller Wut, Hoffnungslosigkeit und Hass sind – einige von ihnen protestieren heute vor dieser Halle –, haben nicht das spirituelle Glück, das Charlie erfahren hat." Diese Menschen seien "innerlich leer". Dann ruft die oberste Aufseherin von CIA, NSA und FBI: "Sie haben Gott zu ihrem Feind gemacht."
In einem Glaubenskrieg mit politischen Gegnern
Auch in den Fernsehstudios des Landes weicht das Gedenken an Charlie Kirk schon in den ersten Stunden nach dem Mord einer politischen, ohnehin schon längst verfolgten Agenda. Eric Trump, der Sohn des US-Präsidenten, tritt auf bei Fox News und bezeichnet die Tat als Angriff "auf unser Land, unsere Bewegung, das Christentum, die Religion, die Freiheit". Und Eric Trump warnt: "Dies könnte der größte Fehler gewesen sein, den diese Leute je gemacht haben. Sie haben auf jeden Fall ihren schlafenden Feind geweckt."
Es ist eine Rhetorik, die den Mord aus der Sphäre des Strafrechts immer weiter in die Sphäre eines metaphysischen Kampfes verschiebt. Während die Behörden und der Gouverneur von Utah betonen, es handele sich bei Tyler R. um einen Einzeltäter, macht die MAGA-Bewegung dunkle Mächte verantwortlich. Ob der Pastor in Phoenix, Tulsi Gabbard oder Eric Trump – sie alle sprechen in Bezug auf die Täterschaft immer wieder im Plural: nicht "er", sondern "sie" hätten Kirk ermordet.
Trumps stellvertretender Stabschef im Weißen Haus, Stephen Miller, sieht seinen Auftrag in der Vernichtung dieser propagierten Gegner. In Fernsehinterviews sagt er Sätze wie: "Wir werden diese Netzwerke identifizieren, stören, zerschlagen und zerstören. Es wird geschehen, und wir werden es in Charlies Namen tun." Er stellt den Mord an Kirk in eine große Erzählung: "Charlie war ein amerikanisches Original, ein Mann, der für Wahrheit, für den Glauben und für Freiheit gelebt hat."
"Sie dachten, sie könnten uns schwächen, indem sie ihn uns nahmen. Aber sie haben uns stärker gemacht", sagt Miller. Offen breitet er seine göttlich untermauerte Agenda aus: "Dies ist ein Weckruf. Dies ist der Moment, in dem wir alles daransetzen müssen, die Feinde Amerikas und die Feinde Gottes zu besiegen." Für ihn ist das offenkundig die Demokratische Partei, die er schon vor Wochen als "extremistische Organisation" bezeichnet hat.
Robert F. Kennedy: Kampf bis in den Tod
Im Kennedy-Center steht ein Mann mit brüchiger Stimme am Mikrofon vor einem Bild von Charlie Kirk. Es ist Robert F. Kennedy, der Neffe des erschossenen Präsidenten John F. Kennedy, nach dem dieser Ort benannt ist. Mit seinem Slogan "Make America Healthy Again" ist RFK als Minister im Trump-Kabinett inzwischen eigentlich für die Gesundheit des amerikanischen Volkes zuständig. Doch beim Gedenken an Charlie Kirk schwört auch er auf den heiligen Kampf ein, der im Zweifel offenbar bis zum Tod geführt werden soll.
"Charlie gab sein Leben, damit wir anderen nicht jene Schicksale erleiden müssen, die schlimmer sind als der Tod", sagt Kennedy. Jetzt sei es "unsere Aufgabe einzuspringen, die Lücke zu füllen und diesen Kampf für unser Land, für Gott und für unsere Familien zu gewinnen." Dann spricht RFK davon, dass der einzige Trost manchmal sei, in den eigenen Stiefeln sterben zu können. "Wir können im Kampf für diese Dinge sterben", so Kennedy.
Übertroffen wird diese Rhetorik von einer Frau, die eine der schärfsten Hetzerinnen im MAGA-Kosmos ist. Kari Lake, die ehemalige Fernsehmoderatorin, vertritt Trumps Wahllüge am vehementesten und nimmt sie auch für ihre eigenen Wahlniederlagen in Anspruch. Auch sie stammt, wie Charlie Kirk aus Arizona. "Dies ist ein Kampf zwischen Gut und Böse. Ich wünschte, wir könnten Kompromisse schließen, aber mit dem Bösen kann man keine Kompromisse eingehen", sagt sie.
Und dieser Kampf, der sei noch lange nicht vorbei. "Wenn ihr wirklich bereit seid, aufzustehen und zu kämpfen, wird es noch viel schwieriger", peitscht sie mit Worten auf die Trauergäste ein. "Sie werden versuchen, euch auszulöschen", ruft Kari Lake. Leichter würde es erst, wenn man dem Allmächtigen im Himmel begegnen würde. "Aber bis dahin müssen wir bereit sein für den Kampf."
