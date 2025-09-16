Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Seit Tagen gibt es in den USA Gedenkveranstaltungen für den ermordeten Charlie Kirk. Neben einem Platz für Trauer bieten sie auch ein politisches Ziel – das Einschwören auf einen religiös aufgeladenen Endkampf zwischen Gut und Böse.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Seit Tagen finden an vielen Orten in den USA Gedenkfeiern für den ermordeten rechts-religiösen Aktivisten Charlie Kirk statt. Auf den ersten Blick sind es Orte des Trauerns und des stillen Gedenkens. Menschen legen Blumen nieder, zünden Kerzen an. Sie beten, singen, umarmen sich oder schweigen gemeinsam.

Doch es gibt auch eine sehr laute Seite des Gedenkens. Und die entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als politische Inszenierung. Denn die Feiern und Ansammlungen dienen eben nicht allein der Erinnerung, sondern auch der Mobilisierung.

Gedenken wird zur politischen Mobilisierung

Sie verwandeln die Erinnerung an Charlie Kirk in einen religiös aufgeladenen Aufruf zu einer Art Endkampf um eine göttliche Wahrheit, der nicht mehr nur als politischer Streit zwischen rechts und links, sondern als Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse beschrieben wird.

Noch am Abend der Ermordung von Charlie Kirk wurde das deutlich. In Phoenix, im Bundesstaat Arizona, sprach Pastor Luke Barnett in der Dream City Church. Es ist jene Kirche, in der Charlie Kirk immer wieder selbst gepredigt hatte.

Pastor Barnett stand auf der großen Bühne seiner Kirche und lächelte, übertragen per Livestream auch ins Internet. "Charlie Kirk ist ein Patriot. Er liebt die Vereinigten Staaten von Amerika. Er liebt sie nicht nur, er hat investiert. Er hat für sie geblutet. Er ist für sie gestorben. Er hat sein Herz gegeben", sagt er im singenden Ton eines Predigers. Seine Worte zeichnen von Kirk das Bild eines Mannes, der sein Leben für "die Wahrheit" und den Glauben geopfert habe.

Vom Aktivisten zum Märtyrer

Schnell kommt er zu seiner entscheidenden Botschaft: Charlie Kirk sei nicht wegen seiner politischen Ansichten gestorben, sondern wegen seiner biblischen Ansichten. In Barnetts Deutung wird aus einem politischen Aktivisten ein christlicher Märtyrer, dessen Opfertod damit heilig ist. Für Barnett ist das "Gottes perfekter Plan". Er sagt diese Worte lange, bevor der Täter zwei Tage später gefasst ist. "Wir befinden uns tatsächlich in einem spirituellen Krieg", konstatiert Barnett.