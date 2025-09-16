Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Seit Tagen gibt es in den USA Gedenkveranstaltungen für den ermordeten Charlie Kirk. Die Trauerfeiern werden auch für ein politisches Ziel genutzt – das Einschwören auf einen religiös aufgeladenen Endkampf zwischen Gut und Böse.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Auf den ersten Blick sind es Veranstaltungen des Trauerns und des stillen Gedenkens. Menschen legen Blumen nieder, zünden Kerzen an. Sie beten, singen, umarmen sich oder schweigen gemeinsam. Seit Tagen finden an vielen Orten in den USA Gedenkfeiern für den ermordeten rechts-religiösen Aktivisten Charlie Kirk statt.

Doch es gibt auch eine sehr laute Seite des Gedenkens. Und die entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als politische Inszenierung. Denn die Feiern und Ansammlungen dienen eben nicht allein der Erinnerung, sondern auch der Mobilisierung.

Gedenken wird zur politischen Agitation

Bei vielen dieser Feiern wird die Erinnerung an Charlie Kirk genutzt, um zu einer Art religiös aufgeladenem Endkampf um eine göttliche Wahrheit aufzurufen. Es geht dabei nicht mehr nur um einen politischen Streit zwischen rechts und links, sondern um eine Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse.

Noch am Abend der Ermordung von Charlie Kirk wurde das deutlich. In Phoenix, im Bundesstaat Arizona, sprach Pastor Luke Barnett in der Dream City Church. Es ist jene Kirche, in der Charlie Kirk selbst gepredigt hatte.

Pastor Barnett stand auf der großen Bühne seiner Kirche und lächelte, übertragen per Livestream auch ins Internet. "Charlie Kirk ist ein Patriot. Er liebt die Vereinigten Staaten von Amerika. Er liebt sie nicht nur, er hat investiert. Er hat für sie geblutet. Er ist für sie gestorben. Er hat sein Herz gegeben", sagte er im singenden Ton eines Predigers. Seine Worte zeichneten das Bild eines Mannes, der sein Leben für "die Wahrheit" und den Glauben geopfert habe.

Vom Aktivisten zum Märtyrer

Seine zentrale Botschaft: Charlie Kirk sei nicht wegen seiner politischen Ansichten gestorben, sondern wegen seiner biblischen Ansichten. In Barnetts Deutung wird aus einem politischen Aktivisten ein christlicher Märtyrer, dessen Opfertod damit heilig ist. Für Barnett ist das "Gottes perfekter Plan". Er sprach diese Worte lange, bevor der Täter zwei Tage später gefasst wurde. "Wir befinden uns tatsächlich in einem spirituellen Krieg", konstatierte Barnett.