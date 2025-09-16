Gegen "New York Times" Trump kündigt Milliardenklage an
Der Kampf des US-Präsidenten Donald Trump gegen die von ihm sogenannte radikale Linke geht weiter. Jetzt nimmt er ein Medienhaus ins Visier.
US-Präsident Donald Trump hat eine Klage in Höhe von 15 Milliarden Dollar gegen die "New York Times" angekündigt. Die Zeitung sei "zu einem regelrechten 'Sprachrohr' der radikalen linken Demokratischen Partei geworden", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die "New York Times" nahm zunächst keine Stellung zu Trumps Ankündigung.
Laut Trump wurde die Klage in einem Gericht im Bundesstaat Florida eingereicht. Der Republikaner bezeichnete die angebliche Unterstützung der "Times" für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris als "illegale Wahlkampfhilfe" und sprach von einem "jahrzehntelangen" Muster der Falschdarstellung. In seinem Post verwies er außerdem auf frühere Medienprozesse und erklärte, er wolle die Zeitung "zur Verantwortung ziehen".
Trump führt Prozesse gegen weitere Medien
Trump hat in der Vergangenheit bereits Klagen gegen unterschiedliche Medien angestrengt, unter anderem gegen den Sender CBS und den Sender ABC. In beiden Fällen einigten sich die Seiten auf einen Vergleich in Millionenhöhe. Kritiker sehen in den Klagen einen Angriff auf die Pressefreiheit.
Zudem zieht der US-Präsident gegen verschiedene weitere Medien ins Feld, deren Berichterstattung ihm zuwiderläuft. So war etwa die US-Nachrichtenagentur AP von der Mitreise im Regierungsflieger ausgeschlossen worden. Sie hatte sich geweigert, die von Trump verfügte Neubezeichnung für den Golf von Mexiko – "Golf von Amerika" – zu übernehmen.
Trump drohte der "Times" bereits wegen Epstein-Berichten
Bereits in der vergangenen Woche hatte die "New York Times" von einer drohenden Klage Trumps gegen das Medium berichtet. Dabei ging es jedoch um ein Dokument, das der inzwischen verstorbene Finanzier Jeffrey Epstein zu seinem 50. Geburtstag im Jahr 2003 erhalten hatte: eine Zeichnung mit einer anzüglichen Notiz, die angeblich von Trump unterschrieben worden sei. Die Zeitung berichtete, die Signatur ähnelte früheren Unterschriften des damaligen Geschäftsmanns. Trump und seine Anwälte wiesen die Darstellung als "Fälschung" zurück und drohten bereits damals mit einer Milliardenklage.
Eine Sprecherin der "New York Times" hatte im Zusammenhang mit den Epstein-Berichten betont, die Zeitung habe "die Fakten berichtet, Beweise veröffentlicht und die Gegendarstellung des Präsidenten dokumentiert". Man werde weiterhin "ohne Furcht oder Gefälligkeit" berichten.
- Nachrichtenagentur dpa
