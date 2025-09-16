Klage gegen "New York Times" Trumps Krieg gegen die Medien

Von Julian Alexander Fischer 16.09.2025 - 18:04 Uhr Lesedauer: 5 Min.

US-Präsident Donald Trump mit einem Exemplar der "New York Post" (Archivbild): Er geht hart gegen die Medien vor. (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa./dpa)

Donald Trump geht erneut gegen die Medien vor. Nun verklagt er die "New York Times", Journalisten müssen um ihre Visa bangen. Welche Auswirkungen hat sein Krieg gegen die Medien?

Die Massenmedien haben US-Präsident Donald Trump einst groß gemacht. Bei der NBC-Reality-Show "The Apprentice" sahen ihm Millionen US-Amerikaner mehr als 14 Jahre lang dabei zu, wie er wöchentlich einen Teilnehmer feuerte. Die Sendung trug das Bild des erfolgreichen Immobilienunternehmers in die Öffentlichkeit. Zudem erschien er früh auf der Titelseite des Magazins "GQ" und die New Yorker Zeitungen widmeten ihm schnell zahlreiche Artikel.

Ohne diese mediale Aufmerksamkeit wäre Trump womöglich nie US-Präsident geworden. Doch mittlerweile ist er zu einem erbitterten Gegner der etablierten Medien geworden. Bereits weit vor seiner Präsidentschaft fing er an, Medien zu verklagen, wenn sie zu kritisch über ihn berichteten. Mittlerweile hat diese Gegnerschaft neue Dimensionen angenommen.

Sein neuestes Opfer ist die wohl bekannteste und renommierteste Zeitung der Welt, die "New York Times". Diese soll angeblich zu einem "Sprachrohr der radikalen linken Demokratischen Partei" geworden sein, poltert er auf seinem Sprachrohr "Truth Social". Nun verklagt er sie. Kurz zuvor hatte der frühere US-Botschafter in Deutschland und Trump-Vertraute Richard Grenell gefordert, dem deutschen ZDF-Korrespondenten Elmar Theveßen das Journalistenvisum zu entziehen. Es sind nur die neuesten Entwicklungen der Trump-Regierung beim Versuch, etablierte Medien einzuschüchtern und umzubauen.

"Die 'New York Times' hat ein Problem"

Medienexperte Volker Lilienthal von der Universität Hamburg sieht im Gespräch mit t-online weitreichende Folgen von Trumps Vorgehen: "Das Meinungsspektrum wird weiter eingeengt. Marktbeherrschend werden die Medien, die mehr Demagogie als Journalismus betreiben. Damit ändert sich auch das Meinungsklima der Gesellschaft." Durch gezielte Angriffe auf Medien, die dem Präsidenten eher kritisch gegenüberstehen, gebe es tatsächlichen Einfluss auf die Berichterstattung, warnt der Wissenschaftler.

(Quelle: Christian Charisius/Archivbild/dpa) Zur Person Prof. Dr. Volker Lilienthal hat die Rudolf-Augstein-Stiftungsprofessur an der Universität Hamburg inne. Er forscht dabei zu Journalistik und Kommunikationswissenschaft. Zuvor war er selbst Journalist und verantwortlicher Redakteur bei der Nachrichtenagentur epd.

Kritische Medien seien nicht immun gegen die Maßnahmen des Staatsoberhauptes, das gelte auch für die "New York Times". Trump warf der Zeitung nun vor, für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris "illegale Wahlkampfhilfe" gemacht zu haben. Zudem sprach er von einem "jahrzehntelangen" Muster der Falschdarstellung. Er wolle die Zeitung "zur Verantwortung ziehen".