Anfang des Jahres hatte Trump bereits Journalisten der Nachrichtenagentur AP aus dem Weißen Haus ausgeschlossen, weil diese sich weigerten, den Golf von Mexiko "Golf von Amerika" zu nennen. Vor Gericht bekam Trump wieder recht.

Mit Einzelausschlüssen gehe immer ein Disziplinierungseffekt für die anderen Medien einher, erklärt Lilienthal. Wird einer bestraft, hat dies also Auswirkungen auf die anderen Medien. Sie wägen ab, was wichtiger ist: Informationen aus erster Hand oder kritische Berichterstattung. Berichten sie zu kritisch, verlieren sie den Zugang zum Präsidenten und können nicht mehr aus erster Hand berichten.

Trump und die Meinungsfreiheit: Ein Widerspruch

Dabei ergibt sich ein Widerspruch in der öffentlichen Kommunikation von Trump und seinem Umfeld. Einerseits betont die MAGA-Bewegung stets das hohe Gut der Meinungsfreiheit und wirft linken Gegnern schnell vor, diese mit einer "Cancel Culture" zu unterdrücken. Andererseits geht die Trump-Administration wie keine Regierung zuvor gegen die Medien und die dortige Meinungsvielfalt vor.

"Trump und seine Entourage glauben offenbar, sie hätten aufgrund ihrer Machtposition das Recht, die Welt so zu interpretieren, wie es ihrem Weltbild und ihren Interessen entspricht", erklärt Lilienthal. Das habe auch für Trumps politische Widersacher Folgen. Bei kommenden Wahlen fehle dem liberalen demokratischen Spektrum der Artikulationsraum.

Zudem strebt Trumps Umfeld offenbar nach der Kontrolle von einflussreichen Medienkonzernen. Nachdem der Trump-Freund Larry Ellison jüngst erst die Übernahme von Paramount durch seinen Sohn David und dessen Firma Skydance Media ermöglicht hatte, plant die Familie Ellison nun offenbar, auch Warner Bros. Discovery zu übernehmen. Neben dem Filmstudio gehört unter anderem der einflussreiche Nachrichtensender CNN zum Unternehmen.

Lilienthal befürchtet, dass das US-amerikanische Mediensystem, je nach Ausgang der kommenden Wahlen, für einen längeren Zeitraum geschädigt werden könnte: "Wenn die Entwicklung so weitergeht, kann es sein, dass es über zehn Jahre lang einen eingeschränkten Medienpluralismus gibt."

Grenell attackiert Theveßen: Der Kampf um die Visa

Das zeige sich auch an der Forderung Richard Grenells nach Konsequenzen für Elmar Theveßen. Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland und Trump-Vertraute hatte den ZDF-Korrespondenten als linksradikal bezeichnet und gefordert, ihm das Visum zu entziehen. Theveßen rufe immer wieder zu Gewalt gegen Menschen auf, mit denen er politisch nicht übereinstimme, behauptete Grenell, der aktuell in Trumps Stab Gesandter für Sondermissionen ist.