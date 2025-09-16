Trumps Krieg gegen die Medien "Die 'New York Times' hat ein Problem"
Donald Trump geht erneut gegen die Medien vor. Nun verklagt er die "New York Times", Journalisten müssen um ihre Visa bangen. Welche Auswirkungen hat sein Krieg gegen die Medien?
Die Massenmedien haben US-Präsident Donald Trump einst groß gemacht. Bei der NBC-Reality-Show "The Apprentice" sahen ihm Millionen US-Amerikaner mehr als 14 Jahre lang dabei zu, wie er wöchentlich einen Teilnehmer feuerte. Die Sendung trug das Bild des erfolgreichen Immobilienunternehmers in die Öffentlichkeit. Zudem erschien er früh auf der Titelseite des Magazins "GQ" und die New Yorker Zeitungen widmeten ihm schnell zahlreiche Artikel.
Ohne diese mediale Aufmerksamkeit wäre Trump womöglich nie US-Präsident geworden. Doch mittlerweile ist er zu einem erbitterten Gegner der etablierten Medien geworden. Bereits weit vor seiner Präsidentschaft fing er an, Medien zu verklagen, wenn sie zu kritisch über ihn berichteten. Mittlerweile hat diese Gegnerschaft neue Dimensionen angenommen.
New York Times wehrt sich gegen Klage
Sein neuestes Opfer ist die wohl bekannteste und renommierteste Zeitung der Welt, die "New York Times". Diese sei zu einem "Sprachrohr der radikalen linken Demokratischen Partei" geworden, behauptete er auf seiner Onlineplattform "Truth Social". Nun verklagt er sie.
Die "New York Times" hat die Milliarden-Klage als unbegründet zurückgewiesen. "Sie entbehrt jeder legitimen Rechtsgrundlage und ist vielmehr ein Versuch, unabhängige Berichterstattung zu unterdrücken und zu verhindern", teilte ein Sprecher mit. "Die "New York Times" wird sich von Einschüchterungstaktiken nicht abschrecken lassen." Man werde weiter ohne Furcht recherchieren und sich für das verfassungsrechtlich verankerte Recht von Journalisten einsetzen, im Interesse des amerikanischen Volkes Fragen zu stellen.
Kurz zuvor hatte der frühere US-Botschafter in Deutschland und Trump-Vertraute Richard Grenell gefordert, dem deutschen ZDF-Korrespondenten Elmar Theveßen das Journalistenvisum zu entziehen. Es sind nur die neuesten Entwicklungen der Trump-Regierung beim Versuch, etablierte Medien einzuschüchtern und umzubauen.
"Die 'New York Times' hat ein Problem"
Medienexperte Volker Lilienthal von der Universität Hamburg sieht im Gespräch mit t-online weitreichende Folgen von Trumps Vorgehen: "Das Meinungsspektrum wird weiter eingeengt. Marktbeherrschend werden die Medien, die mehr Demagogie als Journalismus betreiben. Damit ändert sich auch das Meinungsklima der Gesellschaft." Durch gezielte Angriffe auf Medien, die dem Präsidenten eher kritisch gegenüberstehen, gebe es tatsächlichen Einfluss auf die Berichterstattung, warnt der Wissenschaftler.
Zur Person
Prof. Dr. Volker Lilienthal hat die Rudolf-Augstein-Stiftungsprofessur an der Universität Hamburg inne. Er forscht dabei zu Journalistik und Kommunikationswissenschaft. Zuvor war er selbst Journalist und verantwortlicher Redakteur bei der Nachrichtenagentur epd.
Kritische Medien seien nicht immun gegen die Maßnahmen des Staatsoberhauptes, das gelte auch für die "New York Times". Trump warf der Zeitung nun vor, für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris "illegale Wahlkampfhilfe" gemacht zu haben. Zudem sprach er von einem "jahrzehntelangen" Muster der Falschdarstellung. Er wolle die Zeitung "zur Verantwortung ziehen".
Für Lilienthal ist klar: "Die 'Times' hat ein Problem." Zwar werde die Zeitung vor Gerichten nachweisen können, dass sie keine Fake News produziert habe, wie Trump behauptet. "Aber ich habe Zweifel, ob das noch hilft", schränkt der Journalistikprofessor ein. Schließlich betreffen Trumps Maßnahmen nicht nur die Medien, sondern auch die Gerichte. So ist der Oberste Gerichtshof bereits mehrheitlich mit Trump-Leuten besetzt, andere Gerichte urteilen ebenfalls im Sinne des Präsidenten.
Knickt selbst die "New York Times" vor Trump ein?
Nun verklagt der Präsident die "New York Times" auf 15 Milliarden Dollar, die Zeitung selbst hat eine Marktkapitalisierung von weniger als zehn Milliarden Dollar. "Wenn Trump mit der Maximalforderung durchdringt, gefährdet das die Existenz der 'Times'", betont Lilienthal. Die Folge: Druck und Stress bei der 'Times' nehmen zu, glaubt der Experte. "Das ist Trumps Ziel: Er will ein Klima der Angst erzeugen."
Im Frühjahr zeichnete der Verleger der "New York Times", Arthur Sulzberger, noch ein anderes Bild. Damals sagte er dem "Stern" in einem Interview, er fürchte sich nicht vor Maßnahmen Trumps gegen seine Zeitung: "Wir fühlen uns dafür gut gerüstet. Wir haben ein hervorragendes Anwaltsteam. Wir sind wirtschaftlich gut aufgestellt, dem Druck standzuhalten."
In der Zwischenzeit scheint sich aber auch bei der Times etwas getan zu haben. So stellte die "Süddeutsche Zeitung" erst jüngst fest, die "Times" formuliere mittlerweile deutlich freundlicher, wenn es um Trump gehe. Als Trump etwa seinem ersten Vorgänger Barack Obama ohne Anhaltspunkte Landesverrat vorwarf, schrieb die "Times" lediglich von "neuen, unbestätigten Vorwürfen".
Mehrere Medien haben Trumps Maßnahmen gespürt
Offenbar haben selbst Medien wie die "New York Times" ihre Schlüsse aus den Vorgängen der vergangenen Monate gezogen. Da verklagte Trump etwa die Fernsehsender ABC und CBS. Beide Klagen endeten mit einem Vergleich, der die Sender Millionen Dollar kostete. CBS beendete zudem die Zusammenarbeit mit dem beliebten Late-Night-Show-Moderator und Trump-Kritiker Stephen Colbert.
Anfang des Jahres hatte Trump bereits Journalisten der Nachrichtenagentur AP aus dem Weißen Haus ausgeschlossen, weil diese sich weigerten, den Golf von Mexiko "Golf von Amerika" zu nennen. Vor Gericht bekam Trump wieder recht.
Mit Einzelausschlüssen gehe immer ein Disziplinierungseffekt für die anderen Medien einher, erklärt Lilienthal. Wird einer bestraft, hat dies also Auswirkungen auf die anderen Medien. Sie wägen ab, was wichtiger ist: Informationen aus erster Hand oder kritische Berichterstattung. Berichten sie zu kritisch, verlieren sie den Zugang zum Präsidenten und können nicht mehr aus erster Hand berichten.
Trump und die Meinungsfreiheit: Ein Widerspruch
Dabei ergibt sich ein Widerspruch in der öffentlichen Kommunikation von Trump und seinem Umfeld. Einerseits betont die MAGA-Bewegung stets das hohe Gut der Meinungsfreiheit und wirft linken Gegnern schnell vor, diese mit einer "Cancel Culture" zu unterdrücken. Andererseits geht die Trump-Administration wie keine Regierung zuvor gegen die Medien und die dortige Meinungsvielfalt vor.
"Trump und seine Entourage glauben offenbar, sie hätten aufgrund ihrer Machtposition das Recht, die Welt so zu interpretieren, wie es ihrem Weltbild und ihren Interessen entspricht", erklärt Lilienthal. Das habe auch für Trumps politische Widersacher Folgen. Bei kommenden Wahlen fehle dem liberalen demokratischen Spektrum der Artikulationsraum.
Zudem strebt Trumps Umfeld offenbar nach der Kontrolle von einflussreichen Medienkonzernen. Nachdem der Trump-Freund Larry Ellison jüngst erst die Übernahme von Paramount durch seinen Sohn David und dessen Firma Skydance Media ermöglicht hatte, plant die Familie Ellison nun offenbar, auch Warner Bros. Discovery zu übernehmen. Neben dem Filmstudio gehört unter anderem der einflussreiche Nachrichtensender CNN zum Unternehmen.
Lilienthal befürchtet, dass das US-amerikanische Mediensystem, je nach Ausgang der kommenden Wahlen, für einen längeren Zeitraum geschädigt werden könnte: "Wenn die Entwicklung so weitergeht, kann es sein, dass es über zehn Jahre lang einen eingeschränkten Medienpluralismus gibt."
Grenell attackiert Theveßen: Der Kampf um die Visa
Das zeige sich auch an der Forderung Richard Grenells nach Konsequenzen für Elmar Theveßen. Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland und Trump-Vertraute hatte den ZDF-Korrespondenten als linksradikal bezeichnet und gefordert, ihm das Visum zu entziehen. Theveßen rufe immer wieder zu Gewalt gegen Menschen auf, mit denen er politisch nicht übereinstimme, behauptete Grenell, der aktuell in Trumps Stab Gesandter für Sondermissionen ist.
Lilienthal hält diese Aussage nicht nur für inhaltlich falsch, sondern auch für grob fahrlässig: "Grenells Äußerungen sind gefährlich für Theveßen, weil er ihn als Ziel markiert hat. Sollte er auf einen durchgeknallten Rechten treffen, kann es auch zu körperlicher Gewalt kommen."
Dabei zieht der Wissenschaftler Parallelen zu einem anderen Staat, in dem die Pressefreiheit bereits seit längerer Zeit nicht mehr gegeben ist: "Die Ähnlichkeit zwischen den USA und Russland ist eine fatale Entwicklung." Dort habe es anfangs ähnliche Entwicklungen gegeben. Journalisten seien zunächst ebenfalls die Visa entzogen worden. Heute gibt es kaum noch deutsche Korrespondenten.
Doch nicht nur Theveßens Visum steht momentan besonders im Visier. Erst kürzlich hatte das Heimatschutzministerium angekündigt, dass Journalistenvisa künftig nur noch acht Monate statt fünf Jahre gültig sein sollen.
Die Intention ist für Lilienthal klar: Die Korrespondenten sollen unter Beobachtung stehen. "Die Berichterstattung wird analysiert und wenn das der Administration nicht gefällt, kann sie die Leute schnell wieder loswerden." So soll offenbar nicht nur die Meinungsvielfalt in den USA eingeschränkt werden, sondern auch im Ausland.
