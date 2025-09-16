Angeblich "zersetzende Ideologie" Trump-Regierung lässt Sklaverei-Darstellungen entfernen

Von t-online 16.09.2025 - 14:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump unterzeichnet im Oval Office ein Präsidialdekret: Anhand eines solchen Erlasses tilgen die US-Nationalparkbehörden Informationen über die Sklavereigeschichte. (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA/imago)

Mit einem Dekret geht US-Präsident Trump gegen angeblich "zersetzende Ideologie" vor. Das betrifft nun auch ein dunkles Kapitel der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat die Entfernung von Ausstellungen und Hinweisen zur Sklaverei in mehreren Nationalparks angeordnet. Wie die "Washington Post" unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen berichtet, betrifft dies auch das bekannte Foto "The Scourged Back" von 1863, das den von Peitschenhieben gezeichneten Rücken des geflohenen Sklaven Peter Gordon zeigt.

Hintergrund ist ein im März erlassener Präsidialbefehl, wonach das Innenministerium Inhalte beseitigen soll, die eine "zersetzende Ideologie" verbreiten und historische Persönlichkeiten herabwürdigen. Nach Angaben der Zeitung verstehen die Nationalparkbehörden die Vorgabe so weitreichend, dass auch Hinweise auf Rassismus, Sexismus, Sklaverei, die Verfolgung indigener Menschen oder Rechte von Homosexuellen betroffen sind.

"Nicht nur eine Handvoll Schilder, die von Sklaverei erzählen"

Konkret geht es etwa um Harpers Ferry in West Virginia, wo der Sklavereigegner John Brown 1859 einen Sklavenaufstand vorbereiten wollte, sowie um das President’s House Site in Philadelphia. Dort lebte George Washington während seiner Präsidentschaft – gemeinsam mit neun versklavten Menschen, deren Namen seit 2010 Teil einer Ausstellung sind.

"Dies ist nicht nur eine Handvoll Schilder, die von Sklaverei erzählen", sagte Ed Stierli von der National Parks Conservation Association der "Washington Post". "Das ist ein Ort, der die ganze Geschichte erzählt – auch die der Menschen, die George Washington versklavt hat."

Innenministerium spricht von Verzerrung der Geschichte

Historiker sehen in den Eingriffen eine beispiellose Einflussnahme auf das kollektive Gedächtnis. Jonathan Zimmerman, Professor an der University of Pennsylvania, sagte der Zeitung: "Das ist ein enormer Ausbau staatlicher Kontrolle über das, was wir lernen. Und das von einer Regierung, die eigentlich Bildung in die Hände der Bundesstaaten legen wollte."

Das Innenministerium verteidigte die Maßnahmen. Materialien, die "überproportional negative Aspekte der US-Geschichte" betonten, könnten das Verständnis verzerren, erklärte Park-Service-Sprecherin Rachel Pawlitz.