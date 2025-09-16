t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

USA: Nationalparks entfernen Sklaverei-Darstellungen nach Trump-Dekret

Eilmeldung
Hollywood-Legende Robert Redford ist tot
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextNach Kritik: Dunja Hayali zieht Reißleine
TextSchauspielerin Paula Shaw ist tot
TextBrandgefahr: Riesiger Auto-Rückruf
TextNegativ-Rekord für Kanarische Inseln
TextWaschtrommel wird zur Todesfalle für Baby

Angeblich "zersetzende Ideologie"
Trump-Regierung lässt Sklaverei-Darstellungen entfernen

Von t-online
16.09.2025 - 14:05 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0833882471Vergrößern des Bildes
Donald Trump unterzeichnet im Oval Office ein Präsidialdekret: Anhand eines solchen Erlasses tilgen die US-Nationalparkbehörden Informationen über die Sklavereigeschichte. (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA/imago)
News folgen

Mit einem Dekret geht US-Präsident Trump gegen angeblich "zersetzende Ideologie" vor. Das betrifft nun auch ein dunkles Kapitel der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat die Entfernung von Ausstellungen und Hinweisen zur Sklaverei in mehreren Nationalparks angeordnet. Wie die "Washington Post" unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen berichtet, betrifft dies auch das bekannte Foto "The Scourged Back" von 1863, das den von Peitschenhieben gezeichneten Rücken des geflohenen Sklaven Peter Gordon zeigt.

Loading...

Hintergrund ist ein im März erlassener Präsidialbefehl, wonach das Innenministerium Inhalte beseitigen soll, die eine "zersetzende Ideologie" verbreiten und historische Persönlichkeiten herabwürdigen. Nach Angaben der Zeitung verstehen die Nationalparkbehörden die Vorgabe so weitreichend, dass auch Hinweise auf Rassismus, Sexismus, Sklaverei, die Verfolgung indigener Menschen oder Rechte von Homosexuellen betroffen sind.

imago images 148306651Vergrößern des Bildes
"The Scourged Black": Dieses Foto zeigt den Sklaven Gordon, auch Gepeitschter Peter ("Whipped Peter") genannt, mit seinem von Peitschenhieben vernarbtem Rücken. (Quelle: via www.imago-images.de/imago)

"Nicht nur eine Handvoll Schilder, die von Sklaverei erzählen"

Konkret geht es etwa um Harpers Ferry in West Virginia, wo der Sklavereigegner John Brown 1859 einen Sklavenaufstand vorbereiten wollte, sowie um das President’s House Site in Philadelphia. Dort lebte George Washington während seiner Präsidentschaft – gemeinsam mit neun versklavten Menschen, deren Namen seit 2010 Teil einer Ausstellung sind.

"Dies ist nicht nur eine Handvoll Schilder, die von Sklaverei erzählen", sagte Ed Stierli von der National Parks Conservation Association der "Washington Post". "Das ist ein Ort, der die ganze Geschichte erzählt – auch die der Menschen, die George Washington versklavt hat."

Innenministerium spricht von Verzerrung der Geschichte

Historiker sehen in den Eingriffen eine beispiellose Einflussnahme auf das kollektive Gedächtnis. Jonathan Zimmerman, Professor an der University of Pennsylvania, sagte der Zeitung: "Das ist ein enormer Ausbau staatlicher Kontrolle über das, was wir lernen. Und das von einer Regierung, die eigentlich Bildung in die Hände der Bundesstaaten legen wollte."

Das Innenministerium verteidigte die Maßnahmen. Materialien, die "überproportional negative Aspekte der US-Geschichte" betonten, könnten das Verständnis verzerren, erklärte Park-Service-Sprecherin Rachel Pawlitz.

Für Experten wie Anne Cross vom Bowdoin College Museum of Art ist gerade das Foto von Peter Gordon von zentraler Bedeutung. Es habe im 19. Jahrhundert vielen Menschen erstmals die Gewalt der Sklaverei vor Augen geführt und politische Haltungen verändert. "Die Körper von Menschen wie Peter Gordon zeigten Realitäten, die viele zuvor nicht gesehen hatten", sagte Cross.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Donald TrumpThe Washington PostTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSA
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom