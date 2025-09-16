"Sieben oder acht großartige Filme" Trump würdigt Redford – der mochte ihn gar nicht
Robert Redford ist gestorben. Auch US-Präsident Donald Trump würdigt die Hollywood-Legende – obwohl dieser kein Fan von ihm war.
US-Präsident Donald Trump hat den gestorbenen Hollywood-Schauspieler Robert Redford gewürdigt. "Robert Redford war großartig", sagte Trump vor Journalistinnen und Journalisten in Washington. Eine Zeit lang habe es "keinen Besseren" gegeben.
Redford war im Alter von 89 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Utah gestorben, wie seine Sprecherin bekanntgegeben hatte.
- Hollywoodstar ist tot: Robert Redford hinterlässt seine deutsche Ehefrau
- Trauer um Robert Redford: Das ewige Sundance Kid – ein Nachruf
Redford habe seiner Ansicht nach "sieben oder acht großartige Filme" gemacht, sagte Trump weiter. "Die waren wirklich großartig. Es gab eine Zeitspanne, da war er der Heißeste. Ich fand ihn großartig."
Redfords Kritik an Trump
Robert Redford hatte Trump während seiner ersten Amtszeit scharf kritisiert und sich mehrfach öffentlich gegen den US-Präsidenten positioniert. So schrieb er 2019 in einem Gastbeitrag für die "Washington Post", man habe es mit einem Präsidenten zu tun, "der alles, was er anfasst, herabwürdigt". Zwar nannte Redford Trump darin nicht namentlich, doch machte er unmissverständlich klar, wen er meinte.
Außerdem warnte Redford etwa in einem Beitrag für "NBC News", Amerika sei einem "diktatorähnlichen Angriff" ausgesetzt. Es sei ein "kritischer und unerbittlicher Moment", schrieb er im November 2019. "Diese verschleierte Monarchie war so anstrengend und chaotisch, dass es nicht im Geringsten überrascht, dass so viele Bürger desillusioniert sind."
Redford war nie ein Anhänger Trumps, obwohl er ihm zunächst – noch während des Wahlkampfs 2016 – eine Chance einräumen wollte. Er sagte damals, Trump bringe "Bewegung in die Dinge". Ein Sprecher stellte jedoch klar, dass Redford ihn nicht als Präsidenten unterstütze.
"Ich bin es leid, einfach nur darauf zu warten, dass Gerechtigkeit walten wird", schrieb Redford in seinem Aufruf. "Es gibt so viel Schaden zu heilen, so viel Spaltung zu überwinden, so viel Gutes wiederherzustellen."
Redford war nicht nur für seine Filme bekannt, sondern auch für sein gesellschaftliches Engagement. Er gründete das Sundance Film Festival und galt als politische Stimme Hollywoods. In "Die Unbestechlichen" spielte er 1976 einen Reporter, der den Watergate-Skandal aufdeckte. Die Rolle wurde für ihn zum Symbol. Trotz aller Differenzen zollte Trump ihm am Ende Respekt.
- Nachrichtenagentur dpa