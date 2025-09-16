"Sieben oder acht großartige Filme" Trump würdigt Redford – der mochte ihn gar nicht

Von dpa , jha 16.09.2025 - 17:07 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump: Der US-Präsident äußert sich zum Tod des Schauspielers. (Quelle: Alex Brandon/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Robert Redford ist gestorben. Auch US-Präsident Donald Trump würdigt die Hollywood-Legende – obwohl dieser kein Fan von ihm war.

US-Präsident Donald Trump hat den gestorbenen Hollywood-Schauspieler Robert Redford gewürdigt. "Robert Redford war großartig", sagte Trump vor Journalistinnen und Journalisten in Washington. Eine Zeit lang habe es "keinen Besseren" gegeben.

Loading...

Redford war im Alter von 89 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Utah gestorben, wie seine Sprecherin bekanntgegeben hatte.

Redford habe seiner Ansicht nach "sieben oder acht großartige Filme" gemacht, sagte Trump weiter. "Die waren wirklich großartig. Es gab eine Zeitspanne, da war er der Heißeste. Ich fand ihn großartig."

Redfords Kritik an Trump

Robert Redford hatte Trump während seiner ersten Amtszeit scharf kritisiert und sich mehrfach öffentlich gegen den US-Präsidenten positioniert. So schrieb er 2019 in einem Gastbeitrag für die "Washington Post", man habe es mit einem Präsidenten zu tun, "der alles, was er anfasst, herabwürdigt". Zwar nannte Redford Trump darin nicht namentlich, doch machte er unmissverständlich klar, wen er meinte.

Außerdem warnte Redford etwa in einem Beitrag für "NBC News", Amerika sei einem "diktatorähnlichen Angriff" ausgesetzt. Es sei ein "kritischer und unerbittlicher Moment", schrieb er im November 2019. "Diese verschleierte Monarchie war so anstrengend und chaotisch, dass es nicht im Geringsten überrascht, dass so viele Bürger desillusioniert sind."

Redford war nie ein Anhänger Trumps, obwohl er ihm zunächst – noch während des Wahlkampfs 2016 – eine Chance einräumen wollte. Er sagte damals, Trump bringe "Bewegung in die Dinge". Ein Sprecher stellte jedoch klar, dass Redford ihn nicht als Präsidenten unterstütze.

"Ich bin es leid, einfach nur darauf zu warten, dass Gerechtigkeit walten wird", schrieb Redford in seinem Aufruf. "Es gibt so viel Schaden zu heilen, so viel Spaltung zu überwinden, so viel Gutes wiederherzustellen."