Von afp , jha Aktualisiert am 16.09.2025 - 20:48 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Tatverdächtige Tyler Robinson: ein 22-Jähriger aus Utah. (Quelle: IMAGO/Utah Governor's Office)

Tyler Robinson, der mutmaßliche Attentäter des Rechten Aktivisten Charlie Kirk, wurde wegen "schweren Mordes" angeklagt. Ihm droht nun selbst der Tod.

Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist der Tatverdächtige unter anderem wegen Mordes angeklagt worden. Es werde die Todesstrafe für den 22 Jahre alten Tyler Robinson angestrebt, sagte der zuständige Staatsanwalt, Jeff Gray, im US-Bundesstaat Utah. Insgesamt verlas Gray sieben Anklagepunkte, darunter auch Behinderung der Justiz und Zeugenbeeinflussung.

Robinson soll den Trump-Unterstützer Kirk am vergangenen Mittwoch auf dem Campus einer Universität in Utah angeschossen haben. Der Aktivist starb später im Krankenhaus. 24 Stunden danach nahm die Polizei Tyler Robinson fest, der entscheidende Tipp für die Festnahme kam nach offiziellen Angaben aus der Familie des Tatverdächtigen.

Die sieben Anklagepunkte gegen Robinson

Schwerer Mord

Schwerer Verstoß gegen das Waffengesetz

Behinderung der Justiz – Entsorgung einer Schusswaffe

Behinderung der Justiz – Entsorgung von Kleidung

Zeugenbeeinflussung – Aufforderung an einen Mitbewohner, Textnachrichten zu löschen

Zeugenbeeinflussung – Anweisung an einen Mitbewohner, zu schweigen

Begehung eines Gewaltverbrechens in Anwesenheit von Kindern

Als erschwerend wertete er, dass Robinson den Aktivisten wegen dessen politischer Äußerungen ins Visier genommen und die Tat in dem Wissen begangen haben soll, dass Kinder anwesend waren und sie möglicherweise mit ansehen mussten. Gray verwies außerdem auf Beweise, die Robinson belasteten – darunter DNA-Spuren an der mutmaßlichen Tatwaffe sowie Auswertungen aus Überwachungsvideos.

Der Bundesstaat Utah sieht bei Kapitalverbrechen die Möglichkeit für die Todesstrafe vor. US-Präsident Donald Trump hatte sich in dem Fall bereits für die Todesstrafe ausgesprochen. Zuvor hatte auch der republikanische Gouverneur von Utah, Spencer Cox, gesagt, dass es Vorbereitungen gebe, um die Todesstrafe beantragen zu können.

Jeff Gray erklärte zu seinem Antrag auf die Todesstrafe: "Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig."

Heftige Debatte in den USA

Charlie Kirks Tod entfaltet in den USA eine enorme politische Schlagkraft. Kirk galt als prägende Stimme der US-Rechten, war ein einflussreicher Vertreter der Trump-Bewegung "Make America Great Again" (MAGA) und unterstützte den heutigen Präsidenten in dessen Wahlkampf. Er galt außerdem als enger Vertrauter von Vizepräsident JD Vance und von Trumps ältestem Sohn, Don Jr..

Kirk erreichte ein Millionenpublikum, vor allem junge Männer. 2012 gründete er die Jugendorganisation Turning Point USA, die heute an zahlreichen Highschools und Hochschulen aktiv ist.