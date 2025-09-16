Deal in Aussicht Trump über TikTok-Verkauf: "Wir haben eine Einigung"

Donald Trump: Der US-Präsident verkündet, bald eine Lösung verkünden zu können (Fotomontage). (Quelle: IMAGO/Jakub Porzycki)

Trump verschiebt die TikTok-Entscheidung erneut. Er spricht jedoch von einer Einigung mit China, bleibt aber vage. Es könnte aber wohl die letzte Frist sein.

Donald Trump hat die Frist zum Verkauf der Videoplattform TikTok in den USA zum vierten Mal verlängert. Nach Angaben des Präsidenten sei die USA jedoch kurz davor, eine Einigung mit China zu erzielen, um die Sicherheitsbedenken rund um den chinesischen Mutterkonzern Bytedance auszuräumen.

Die neue Frist läuft nun bis zum 16. Dezember. Bis dahin soll ein neuer, mehrheitlich US-amerikanischer Eigentümer für die Kurzvideo-App gefunden werden. Trump erklärte am Dienstag im Weißen Haus: "Wir haben eine Einigung über TikTok. Wir haben eine Gruppe sehr großer Unternehmen, die TikTok kaufen wollen." Am Freitag will er nach eigenen Angaben mit Chinas Präsident Xi Jinping sprechen, um die Pläne abzustimmen.

Sorge vor Einfluss aus Peking

Hintergrund des Streits ist ein Gesetz aus dem Jahr 2024, das mit breiter Mehrheit im US-Kongress verabschiedet und später vom Supreme Court bestätigt wurde. Es verpflichtet den Bytedance-Konzern, sich von den US-Aktivitäten zu trennen, andernfalls droht ein Verbot der App. Der Vorwurf: Die chinesische Führung könnte TikTok nutzen, um Daten von Amerikanern zu sammeln oder politische Propaganda zu verbreiten. Die Plattform selbst weist das zurück und verweist auf eigene Sicherheitsvorkehrungen.

TikTok hat nach eigenen Angaben rund 170 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in den Vereinigten Staaten – vor allem junge Menschen. Damit ist die App auch politisch relevant: Trump hatte TikTok nach seiner Wahl 2024 öffentlich einen Anteil an seinem Erfolg zugesprochen, weil er über die Plattform junge Wähler erreicht habe.

Zäher Prozess mit Rückschlägen

Die jüngste Verlängerung ist bereits die Vierte. Zunächst hatte Trump das Gesetz nach seinem Amtsantritt mehrfach aufgeschoben. Schon im Frühjahr hatten US-Behörden mit Investoren verhandelt, um TikTok unter amerikanische Kontrolle zu bringen. Geplant war, große Finanzinvestoren wie Private-Equity-Gesellschaften an Bord zu holen. Doch die Verhandlungen scheiterten, nachdem sich die Handelsgespräche zwischen den USA und China zuspitzten. Peking hatte signalisiert, eine Zustimmung zum Verkauf nicht zu erteilen.

Insidern zufolge soll Bytedance nun weniger als 20 Prozent am "neuen TikTok" halten dürfen. Laut "Wall Street Journal" könnte zudem ein US-dominiertes Gremium den Vorstand bilden – mit einem Mitglied, das direkt von der US-Regierung benannt würde.