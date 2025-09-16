t-online - Nachrichten für Deutschland
TikTok-Deal: Trump verlängert Verkaufsfrist – Einigung mit China?

Deal in Aussicht
Trump über TikTok-Verkauf: "Wir haben eine Einigung"

Von t-online, jha
Aktualisiert am 16.09.2025 - 22:11 Uhr
Donald Trump ist in dieser Illustration neben dem TikTok-Logo zu sehen.Vergrößern des Bildes
Donald Trump: Der US-Präsident verkündet, bald eine Lösung verkünden zu können (Fotomontage). (Quelle: IMAGO/Jakub Porzycki)
News folgen

Trump verschiebt die TikTok-Entscheidung erneut. Er spricht jedoch von einer Einigung mit China, bleibt aber vage. Es könnte aber wohl die letzte Frist sein.

Donald Trump hat die Frist zum Verkauf der Videoplattform TikTok in den USA zum vierten Mal verlängert. Nach Angaben des Präsidenten sei die USA jedoch kurz davor, eine Einigung mit China zu erzielen, um die Sicherheitsbedenken rund um den chinesischen Mutterkonzern Bytedance auszuräumen.

Die neue Frist läuft nun bis zum 16. Dezember. Bis dahin soll ein neuer, mehrheitlich US-amerikanischer Eigentümer für die Kurzvideo-App gefunden werden. Trump erklärte am Dienstag im Weißen Haus: "Wir haben eine Einigung über TikTok. Wir haben eine Gruppe sehr großer Unternehmen, die TikTok kaufen wollen." Am Freitag will er nach eigenen Angaben mit Chinas Präsident Xi Jinping sprechen, um die Pläne abzustimmen.

Sorge vor Einfluss aus Peking

Hintergrund des Streits ist ein Gesetz aus dem Jahr 2024, das mit breiter Mehrheit im US-Kongress verabschiedet und später vom Supreme Court bestätigt wurde. Es verpflichtet den Bytedance-Konzern, sich von den US-Aktivitäten zu trennen, andernfalls droht ein Verbot der App. Der Vorwurf: Die chinesische Führung könnte TikTok nutzen, um Daten von Amerikanern zu sammeln oder politische Propaganda zu verbreiten. Die Plattform selbst weist das zurück und verweist auf eigene Sicherheitsvorkehrungen.

imago images 0833995963Vergrößern des Bildes
TikTok: Die App hat 170 Millionen Nutzer in den USA. (Quelle: IMAGO/Algi Febri Sugita/imago)

TikTok hat nach eigenen Angaben rund 170 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in den Vereinigten Staaten – vor allem junge Menschen. Damit ist die App auch politisch relevant: Trump hatte TikTok nach seiner Wahl 2024 öffentlich einen Anteil an seinem Erfolg zugesprochen, weil er über die Plattform junge Wähler erreicht habe.

Zäher Prozess mit Rückschlägen

Die jüngste Verlängerung ist bereits die Vierte. Zunächst hatte Trump das Gesetz nach seinem Amtsantritt mehrfach aufgeschoben. Schon im Frühjahr hatten US-Behörden mit Investoren verhandelt, um TikTok unter amerikanische Kontrolle zu bringen. Geplant war, große Finanzinvestoren wie Private-Equity-Gesellschaften an Bord zu holen. Doch die Verhandlungen scheiterten, nachdem sich die Handelsgespräche zwischen den USA und China zuspitzten. Peking hatte signalisiert, eine Zustimmung zum Verkauf nicht zu erteilen.

Insidern zufolge soll Bytedance nun weniger als 20 Prozent am "neuen TikTok" halten dürfen. Laut "Wall Street Journal" könnte zudem ein US-dominiertes Gremium den Vorstand bilden – mit einem Mitglied, das direkt von der US-Regierung benannt würde.

Trump hatte seine Haltung zu TikTok mehrfach geändert. Ursprünglich hatte er ein komplettes Verbot der App gefordert. Später vollzog er eine Kehrtwende – kurz nach einem Treffen mit dem republikanischen Großspender Jeff Yass, der Anteile am Mutterkonzern Bytedance hält. Trump betont, das Unternehmen sei bei dem Gespräch kein Thema gewesen.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen reuters und afp
