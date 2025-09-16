Kirk-Attentäter "Hatte gehofft, dieses Geheimnis für mich behalten zu können"

17.09.2025 - 01:09 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Robinson schwieg bei der Anhörung weitestgehend und nannte nur seinen Namen. (Quelle: Uncredited/Utah State Courts/AP/dpa)

Der 22 Jahre alte Tyler Robinson ist wegen des Mordes an Charlie Kirk angeklagt. Bei einem Schuldspruch droht ihm die Todesstrafe.

"Ich hatte die Chance, Charlie Kirk auszuschalten, und ich werde sie nutzen." Diese Notiz soll Tyler Robinson nach Angaben der Ermittler im Bundesstaat Utah unter seiner Tastatur hinterlassen haben. Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten US-Aktivisten ist Robinson nun unter anderem wegen Mordes angeklagt worden.

Die Vorladung von Tyler Robinson vor Gericht erfolgte per Videoschalte und wurde – wie in den USA oft üblich – live von zahlreichen Fernsehsendern übertragen. Der 22-Jährige sitzt im Bundesstaat Utah in Haft, wo sich die Tat am vergangenen Mittwoch ereignet hatte.

Robinson äußerte sich bei dem kurzen Termin wie erwartet kaum. Abgesehen von der Nennung seines Namens schwieg er. Richter Tony Graf belehrte ihn über seine Rechte und erklärte, Robinson werde ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft bleiben.

Anschließend verlas der Richter die sieben Anklagepunkte, die der zuständige Staatsanwalt bereits wenige Stunden zuvor auf einer Pressekonferenz vorgestellt hatte, und erläuterte die möglichen Strafen im Falle einer Verurteilung. Zudem entsprach der Richter einem Antrag von Kirks Witwe Erika und erließ eine gerichtliche Schutzanordnung zu ihren Gunsten. Robinson darf sie demnach nicht kontaktieren.

Staatsanwalt verweigert Antwort auf Frage

Dem jungen Mann wird unter anderem Mord zur Last gelegt. Dafür droht ihm bei einem Schuldspruch in Utah die Todesstrafe. Ihm werden auch Behinderung der Justiz, Zeugenbeeinflussung und eine Gewalttat in Anwesenheit von Kindern vorgeworfen. Die nächste Anhörung ist für den 29. September angesetzt. Dem Verfahren gegen Robinson in Utah könnte auch eine Anklage auf Bundesebene folgen.

Auf eine Nachfrage eines Reporters des konservativen US-Senders Fox News, ob in diesem Kontext Transgender-Themen eine Rolle gespielt hätten, ließ sich der Staatsanwalt nicht ein. Transmenschen sind Personen, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugeschrieben wurde, nicht zugehörig fühlen.