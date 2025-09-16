Kirk-Attentäter "Hatte gehofft, dieses Geheimnis für mich behalten zu können"
Der 22 Jahre alte Tyler Robinson ist wegen des Mordes an Charlie Kirk angeklagt. Bei einem Schuldspruch droht ihm die Todesstrafe.
"Ich hatte die Chance, Charlie Kirk auszuschalten, und ich werde sie nutzen." Diese Notiz soll Tyler Robinson nach Angaben der Ermittler im Bundesstaat Utah unter seiner Tastatur hinterlassen haben. Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten US-Aktivisten ist Robinson nun unter anderem wegen Mordes angeklagt worden.
Die Vorladung von Tyler Robinson vor Gericht erfolgte per Videoschalte und wurde, wie in den USA oft üblich, live von zahlreichen Fernsehsendern übertragen. Der 22-Jährige sitzt im Bundesstaat Utah in Haft, wo sich die Tat am vergangenen Mittwoch ereignet hatte.
Robinson äußerte sich bei dem kurzen Termin wie erwartet kaum. Abgesehen von der Nennung seines Namens schwieg er. Richter Tony Graf belehrte ihn über seine Rechte und erklärte, Robinson werde ohne die Möglichkeit, auf Kaution freizukommen, in Haft bleiben.
Anschließend verlas der Richter die sieben Anklagepunkte, die der zuständige Staatsanwalt bereits wenige Stunden zuvor auf einer Pressekonferenz vorgestellt hatte, und erläuterte die möglichen Strafen im Falle einer Verurteilung. Zudem entsprach der Richter einem Antrag von Kirks Witwe Erika und erließ eine gerichtliche Schutzanordnung zu ihren Gunsten. Robinson darf sie demnach nicht kontaktieren.
Staatsanwalt verweigert Antwort auf Frage
Dem jungen Mann wird unter anderem Mord zur Last gelegt. Dafür droht ihm bei einem Schuldspruch in Utah die Todesstrafe. Ihm werden auch Behinderung der Justiz, Zeugenbeeinflussung und eine Gewalttat in Anwesenheit von Kindern vorgeworfen. Die nächste Anhörung ist für den 29. September angesetzt. Dem Verfahren gegen Robinson in Utah könnte auch eine Anklage auf Bundesebene folgen.
Auf eine Nachfrage eines Reporters des konservativen US-Senders Fox News, ob in diesem Kontext Transgender-Themen eine Rolle gespielt hätten, ließ sich der Staatsanwalt nicht ein. Trans Menschen sind Personen, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugeschrieben wurde, nicht zugehörig fühlen.
Gray verwies lediglich auf Angaben, die er wenige Minuten zuvor gemacht hatte. Demnach habe Robinsons Mutter erklärt, dass ihr Sohn mit einer trans Person zusammengelebt habe. Der Staatsanwalt selbst sprach nur davon, dass dieser Person bei der Geburt das männliche Geschlecht zugeschrieben worden sei. Er fügte hinzu, Robinson habe mit ihr eine Liebesbeziehung geführt, ging auf das Thema aber sonst nicht weiter ein.
Vater war überzeugter MAGA-Anhänger
Nach Grays Worten war es diese Person, die die Notiz unter der Tastatur entdeckt hatte, nachdem Robinson sie per Textnachricht darauf hingewiesen hatte. Im Anschluss kam es laut dem Staatsanwalt zu einem schriftlichen Austausch, in dem Robinson die Tat mit zahlreichen Details einräumte und im Zuge dessen erklärte, er habe "genug von diesem Hass". Er habe auch gebeten, belastende Nachrichten zu löschen sowie gegenüber Polizei und Medien zu schweigen. "Ich hatte gehofft, dieses Geheimnis bis zu meinem Tod im hohen Alter für mich behalten zu können", soll Robinson unter anderem geschrieben haben.
Gray äußerte sich auch zum familiären Hintergrund des Tatverdächtigen. Robinsons Mutter habe demnach nach der Tat Fotos des mutmaßlichen Schützen in den Nachrichten gesehen und ihrem Ehemann gesagt, dass dieser ihrem Sohn ähnlich sehe. Robinson habe sich ihr zufolge im vergangenen Jahr zunehmend politisch engagiert und verstärkt für die Rechte von Homosexuellen und trans Personen eingesetzt – Ansichten, die im Gegensatz zu denen seines Vaters standen.
Denn dieser sei seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump zum eingefleischten Anhänger von dessen "Make America Great Again"-Bewegung (MAGA) geworden, soll Robinson in einer Textnachricht geschrieben haben. Seinem Vater gegenüber habe der Tatverdächtige auch angedeutet, der Schütze bei dem Attentat gewesen zu sein. Seine Eltern und ein Freund der Familie hätten ihn dann überzeugt, sich der Polizei zu stellen.
