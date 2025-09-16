US-Präsident in Großbritannien Dieses Bild dürfte Trump nicht gefallen

Von dpa , aj Aktualisiert am 17.09.2025 - 07:33 Uhr

Es sind Bilder, die Donald Trump wahrscheinlich nicht sehen möchte: Kurz vor seinem Empfang beim König erinnern Aktivisten mit einer aufsehenerregenden visuellen Aktion an seine Verbindung zum Sexualstraftäter Epstein.

US-Präsident Donald Trump ist am Dienstagabend zu seinem zweiten Staatsbesuch in Großbritannien eingetroffen. Die Präsidentenmaschine Air Force One mit Trump und seiner Frau Melania an Bord landete um 21.07 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen Stansted in der Nähe von London.

Dort wurden der Präsident und die First Lady von der britischen Außenministerin Yvette Cooper begrüßt. "Viele Dinge hier erwärmen mein Herz", sagte Trump zu Reportern nach seiner Ankunft. "Es ist ein ganz besonderer Ort." Trump ist der erste US-Präsident überhaupt, dem die Ehre eines zweiten Staatsbesuchs in Großbritannien zuteilwird. Er bezeichnet sich selbst als großen Fan der britischen Monarchie.

Trumps Besuch stößt jedoch auch auf Widerstand. Gegner des US-Präsidenten hatten sich am frühen Abend in Windsor versammelt, um zu demonstrieren. Die Aktivistengruppe "Led by Donkeys" projizierte kurz nach Trumps Landung Bilder des US-Präsidenten und des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein auf die Fassade von Schloss Windsor. Die Aktivisten strahlten mehrere Minuten lang eine Videomontage, in der unter anderem Trump und Epstein gemeinsam zu sehen waren, auf einen der Türme des Schlosses.

Zuvor hatte eine andere Gruppe mit dem Namen "Everyone hates Elon" ein riesiges Banner auf dem Rasen vor dem Schloss ausgerollt – genau dort, wo Trump von König Charles III. empfangen werden soll. Das Banner zeigte ebenfalls ein Bild von Trump und Epstein. Die Gruppe schrieb auf Instagram, die Aktion sei von 1.770 Menschen finanziert worden. Kostenpunkt: rund 30.000 britische Pfund (35.000 Euro).

Laut der Gruppe handelte es sich um das "weltgrößte Foto von Trump und Epstein". Das Bild maß rund 400 Quadratmetern, etwa so groß wie ein Basketballfeld.