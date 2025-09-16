t-online - Nachrichten für Deutschland
Trump in Großbritannien: Fotos mit Epstein auf Schloss Windsor projiziert

US-Präsident in Großbritannien
Dieses Bild dürfte Trump nicht gefallen

Von dpa, aj
Aktualisiert am 17.09.2025 - 07:33 UhrLesedauer: 3 Min.
Videos zeigen die Diashow auf einem Turm des Schlosses. (Quelle: t-online)
News folgen

Es sind Bilder, die Donald Trump wahrscheinlich nicht sehen möchte: Kurz vor seinem Empfang beim König erinnern Aktivisten mit einer aufsehenerregenden visuellen Aktion an seine Verbindung zum Sexualstraftäter Epstein.

US-Präsident Donald Trump ist am Dienstagabend zu seinem zweiten Staatsbesuch in Großbritannien eingetroffen. Die Präsidentenmaschine Air Force One mit Trump und seiner Frau Melania an Bord landete um 21.07 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen Stansted in der Nähe von London.

Dort wurden der Präsident und die First Lady von der britischen Außenministerin Yvette Cooper begrüßt. "Viele Dinge hier erwärmen mein Herz", sagte Trump zu Reportern nach seiner Ankunft. "Es ist ein ganz besonderer Ort." Trump ist der erste US-Präsident überhaupt, dem die Ehre eines zweiten Staatsbesuchs in Großbritannien zuteilwird. Er bezeichnet sich selbst als großen Fan der britischen Monarchie.

U.S. President Trump visits BritainVergrößern des Bildes
Donald und Melania Trump kommen in London Stansted an. (Quelle: REUTERS/dpa-bilder)

Trumps Besuch stößt jedoch auch auf Widerstand. Gegner des US-Präsidenten hatten sich am frühen Abend in Windsor versammelt, um zu demonstrieren. Die Aktivistengruppe "Led by Donkeys" projizierte kurz nach Trumps Landung Bilder des US-Präsidenten und des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein auf die Fassade von Schloss Windsor. Die Aktivisten strahlten mehrere Minuten lang eine Videomontage, in der unter anderem Trump und Epstein gemeinsam zu sehen waren, auf einen der Türme des Schlosses.

Image of U.S. President Donald Trump alongside disgraced financier Jeffrey Epstein is projected on Windsor castleVergrößern des Bildes
Bilder von Donald Trump und Jeffrey Epstein als Projektion auf Schloss Windsor. (Quelle: REUTERS/dpa-bilder)

Zuvor hatte eine andere Gruppe mit dem Namen "Everyone hates Elon" ein riesiges Banner auf dem Rasen vor dem Schloss ausgerollt – genau dort, wo Trump von König Charles III. empfangen werden soll. Das Banner zeigte ebenfalls ein Bild von Trump und Epstein. Die Gruppe schrieb auf Instagram, die Aktion sei von 1.770 Menschen finanziert worden. Kostenpunkt: rund 30.000 britische Pfund (35.000 Euro).

Laut der Gruppe handelte es sich um das "weltgrößte Foto von Trump und Epstein". Das Bild maß rund 400 Quadratmetern, etwa so groß wie ein Basketballfeld.

Die Polizei teilte am Dienstagabend mit, es habe vier Festnahmen infolge einer medienwirksamen Aktion in Windsor gegeben, alle vier Personen seien in Gewahrsam. "Wir nehmen jede nicht-genehmigte Aktivität rund um Schloss Windsor sehr ernst", sagte Chief Superintendent Felicity Parker. Die Beamten hätten schnell reagiert und die Projektion gestoppt.

Meistgelesen

Trump in Epstein-Affäre unter Druck

Der inzwischen verstorbene US-Multimillionär Jeffrey Epstein, der in höchsten Kreisen verkehrte, hatte einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Mädchen zum Opfer fielen. Den US-Präsidenten verfolgt die Affäre seit Wochen. Zwar streitet er ab, von den Machenschaften seines früheren Bekannten gewusst zu haben, doch seine Kritiker lassen nicht locker. Epstein hatte in einem Interview angeben, mehr als zehn Jahre lang "der beste Freund Trumps" gewesen zu sein. Trump wiederum hatte Epstein einen "tollen Kerl" genannt. "Es macht immer sehr viel Spaß mit ihm", sagte er im Jahr 2002.

Auch in Großbritannien schlug der Epstein-Skandal wiederholt hohe Wellen. Der Bruder von König Charles III., Prinz Andrew, war einst mit Epstein befreundet. Eines der Opfer warf ihm vor, sie als Minderjährige mehrfach missbraucht zu haben. Andrew stritt die Vorwürfe stets ab. Eine Klage endete im Vergleich. Erst vor wenigen Tagen musste Premierminister Keir Starmer seinen Botschafter in Washington abberufen, weil auch dieser enge Beziehungen zu Epstein gepflegt hatte. Die Affäre droht den Trump-Besuch zu überschatten. Auch in London sind am Mittwoch Proteste gegen Trump geplant.

Vor dem Trump Besuch in GroßbritannienVergrößern des Bildes
Demonstranten versammeln sich zu einer Demonstration vor der Ankunft von US-Präsident Donald Trump. (Quelle: Kin Cheung/AP/dpa/dpa-bilder)

Heute Vormittag werden der Präsident und die First Lady zum offiziellen Auftakt auf Schloss Windsor erwartet. Dort werden die beiden unter anderem mit König Charles und Königin Camilla sowie dem Thronfolgerpaar Prinz William und seiner Frau Catherine, der Fürstin von Wales, zusammentreffen. Am Donnerstag sind politische Gespräche geplant.

Zum offiziellen Auftakt des Staatsbesuchs werden der US-Präsident und seine Frau am Mittwoch auf Schloss Windsor von Prinz William und Catherine begrüßt. Anschließend steht eine gemeinsame Kutschfahrt mit König Charles III. und Königin Camilla an. Später soll Trump die St.-George's-Chapel besuchen und am Grab Elizabeths II. einen Kranz ablegen. Am Abend ist zunächst der Besuch des Musicals "Beating Retreat" und dann ein Staatsbankett geplant.

Themen
Donald TrumpGroßbritannienInstagramJeffrey EpsteinKönig Charles III.KönigsfamilienLondonMelania TrumpTrump und Putin treffen sich in Alaska
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
