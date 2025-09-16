US-Präsident in Großbritannien Dieses Bild dürfte Trump nicht gefallen
Es sind Bilder, die Donald Trump wahrscheinlich nicht sehen möchte: Kurz vor seinem Empfang beim König erinnern Aktivisten mit einer aufsehenerregenden visuellen Aktion an seine Verbindung zum Sexualstraftäter Epstein.
US-Präsident Donald Trump ist am Dienstagabend zu seinem zweiten Staatsbesuch in Großbritannien eingetroffen. Die Präsidentenmaschine Air Force One mit Trump und seiner Frau Melania an Bord landete um 21.07 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen Stansted in der Nähe von London.
Dort wurden der Präsident und die First Lady von der britischen Außenministerin Yvette Cooper begrüßt. "Viele Dinge hier erwärmen mein Herz", sagte Trump zu Reportern nach seiner Ankunft. "Es ist ein ganz besonderer Ort." Trump ist der erste US-Präsident überhaupt, dem die Ehre eines zweiten Staatsbesuchs in Großbritannien zuteilwird. Er bezeichnet sich selbst als großen Fan der britischen Monarchie.
Trumps Besuch stößt jedoch auch auf Widerstand. Gegner des US-Präsidenten hatten sich am frühen Abend in Windsor versammelt, um zu demonstrieren. Die Aktivistengruppe "Led by Donkeys" projizierte kurz nach Trumps Landung Bilder des US-Präsidenten und des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein auf die Fassade von Schloss Windsor. Die Aktivisten strahlten mehrere Minuten lang eine Videomontage, in der unter anderem Trump und Epstein gemeinsam zu sehen waren, auf einen der Türme des Schlosses.
Zuvor hatte eine andere Gruppe mit dem Namen "Everyone hates Elon" ein riesiges Banner auf dem Rasen vor dem Schloss ausgerollt – genau dort, wo Trump von König Charles III. empfangen werden soll. Das Banner zeigte ebenfalls ein Bild von Trump und Epstein. Die Gruppe schrieb auf Instagram, die Aktion sei von 1.770 Menschen finanziert worden. Kostenpunkt: rund 30.000 britische Pfund (35.000 Euro).
Laut der Gruppe handelte es sich um das "weltgrößte Foto von Trump und Epstein". Das Bild maß rund 400 Quadratmetern, etwa so groß wie ein Basketballfeld.
Die Polizei teilte am Dienstagabend mit, es habe vier Festnahmen infolge einer medienwirksamen Aktion in Windsor gegeben, alle vier Personen seien in Gewahrsam. "Wir nehmen jede nicht-genehmigte Aktivität rund um Schloss Windsor sehr ernst", sagte Chief Superintendent Felicity Parker. Die Beamten hätten schnell reagiert und die Projektion gestoppt.
Trump in Epstein-Affäre unter Druck
Der inzwischen verstorbene US-Multimillionär Jeffrey Epstein, der in höchsten Kreisen verkehrte, hatte einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Mädchen zum Opfer fielen. Den US-Präsidenten verfolgt die Affäre seit Wochen. Zwar streitet er ab, von den Machenschaften seines früheren Bekannten gewusst zu haben, doch seine Kritiker lassen nicht locker. Epstein hatte in einem Interview angeben, mehr als zehn Jahre lang "der beste Freund Trumps" gewesen zu sein. Trump wiederum hatte Epstein einen "tollen Kerl" genannt. "Es macht immer sehr viel Spaß mit ihm", sagte er im Jahr 2002.
Auch in Großbritannien schlug der Epstein-Skandal wiederholt hohe Wellen. Der Bruder von König Charles III., Prinz Andrew, war einst mit Epstein befreundet. Eines der Opfer warf ihm vor, sie als Minderjährige mehrfach missbraucht zu haben. Andrew stritt die Vorwürfe stets ab. Eine Klage endete im Vergleich. Erst vor wenigen Tagen musste Premierminister Keir Starmer seinen Botschafter in Washington abberufen, weil auch dieser enge Beziehungen zu Epstein gepflegt hatte. Die Affäre droht den Trump-Besuch zu überschatten. Auch in London sind am Mittwoch Proteste gegen Trump geplant.
Heute Vormittag werden der Präsident und die First Lady zum offiziellen Auftakt auf Schloss Windsor erwartet. Dort werden die beiden unter anderem mit König Charles und Königin Camilla sowie dem Thronfolgerpaar Prinz William und seiner Frau Catherine, der Fürstin von Wales, zusammentreffen. Am Donnerstag sind politische Gespräche geplant.
Zum offiziellen Auftakt des Staatsbesuchs werden der US-Präsident und seine Frau am Mittwoch auf Schloss Windsor von Prinz William und Catherine begrüßt. Anschließend steht eine gemeinsame Kutschfahrt mit König Charles III. und Königin Camilla an. Später soll Trump die St.-George's-Chapel besuchen und am Grab Elizabeths II. einen Kranz ablegen. Am Abend ist zunächst der Besuch des Musicals "Beating Retreat" und dann ein Staatsbankett geplant.
- Nachrichtenagentur dpa
- time.com: Trump and Epstein Banner Unveiled Outside Windsor Castle as Protesters Rally Against President’s U.K. State Visit (englisch)
- x.com: Finlay Duncan
- kgns.tv: Activist group welcomes Trump to the UK with ‘world’s largest photo’ of him and Jeffrey Epstein
- theguardian.com: ‘He’s a lot of fun to be with’: Trump and Epstein were close friends for 15 years