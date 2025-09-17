Recherche offenbart Strategie In diesen drei Schritten schaltet Trump seine Gegner aus
Liberale Gruppen sind für Donald Trump ein Feindbild. Jetzt zeigt die Recherche eines US-Mediums, wie der US-Präsident den Tod von Charlie Kirk für seinen Kampf gegen politische Gegner nutzt.
Donald Trump führt einen erbitterten Kampf gegen seine politischen Gegner. Den Tod des rechten Influencers Charlie Kirk nimmt er offenbar zum Anlass, um noch gezielter gegen die ihm verhasste, sogenannte radikale Linke vorzugehen. Wie das liberale US-Medium "New York Times" berichtet, habe er dafür jetzt einen umfassenden Plan ausgearbeitet.
Trumps These sei, so fasst es die "New York Times" zusammen, dass demokratische Organisationen und Demonstranten Teil einer gewalttätigen Verschwörung gegen konservative Werte und die amerikanische Lebensweise seien. Auch die "New York Times" selbst griff er mit einer Milliardenklage an. In Trumps Augen sei sie das "Sprachrohr der radikalen linken Demokratischen Partei".
Die "New York Times" wies die Klage als unbegründet zurück und kündigte an: Man werde weiter ohne Furcht recherchieren und sich für das verfassungsrechtlich verankerte Recht von Journalisten einsetzen, im Interesse des amerikanischen Volkes Fragen zu stellen.
So liest sich der neue Bericht wie eine Umsetzung dieser Ankündigung. Denn die Recherche der "New York Times" zeigt im Detail, wie Trump, seine Berater und konservative Aktivisten gegen ihre politischen Gegner vorgehen. Dabei identifiziert das Medium drei zentrale Punkte.
1. Trumps Regierung dreht den Geldhahn zu
Auf seiner Seite hat Trump zum einen den konservativen Thinktank Capital Research Center, der Geldflüsse in der Politik überwacht. "Wenn die Linke an der Macht war, hat sie Konservative und ihre Meinungsäußerungen verfolgt. Daher bin ich begeistert, dass die Regierung verspricht, den linken gemeinnützigen Sektor zu untersuchen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen", zitiert die "New York Times" deren Präsident Scott Walter. Walter habe in den vergangenen Monaten hochrangige Mitarbeiter des Weißen Hauses über eine Reihe von Spendern, gemeinnützigen Organisationen und Fundraising-Techniken informiert.
Unter anderem die demokratiefördernden Stiftungen Ford Foundation sowie George Soros' Open Society Foundations (OSF) sieht die Trump-Regierung kritisch. Vizepräsident JD Vance warf ihnen vor, das Magazin "The Nation" zu finanzieren, das in seinen Augen unangemessen über Kirks Tod berichtet habe. Der Recherche zufolge sei keine der Stiftungen ein bedeutender Geldgeber des Magazins.
Um die Organisationen zu schwächen, könnte Trumps Machtapparat laut "New York Times" nun mit einem möglichen Entzug der Steuerbefreiung von gemeinnützigen Organisationen ansetzen. Denn Vance mahnte bereits an, die Organisationen würden von einer "großzügigen steuerlichen Behandlung" profitieren.
Ihre Steuerbefreiung könnten Organisationen etwa verlieren, sobald sie das Weiße Haus als terroristische Vereinigung einstuft. Bereits am Montag hatte Trump angekündigt, er wolle eine Reihe von Gruppen als inländische terroristische Vereinigungen einstufen. Welche er konkret meinte, sagte er nicht.
2. Keine Visa für politische Gegner
Auch die Verweigerung von Visa für Personen, die Kirks Tod angeblich gutheißen, identifiziert die "New York Times" als Instrument der Trump-Regierung, politische Gegner fernzuhalten. Am Montag sagte US-Außenminister Marco Rubio, die Regierung verweigere es, Visa an Personen zu vergeben, die Kirks Tod "feiern".
3. Vermeintliche Hassrede bestrafen
Die Recherche zeigte außerdem, dass Trumps Berater offenbar an einer Verordnung arbeiten, die politische Gewalt und Hassrede bekämpfen soll. Das habe dem Medium ein hochrangiger Regierungsbeamter bestätigt, der zu seinem eigenen Schutz anonym bleibt.
Sprache identifiziert das Rechercheteam ohnehin als zentrales Instrument der Trump-Regierung, ihre Gegner verstummen zu lassen. Das Medium verweist auf die Drohung der Generalstaatsanwältin Pam Bondi: Laut ihren Angaben werde die Regierung "auf jeden Fall gegen Demonstranten vorgehen", die sich "hasserfüllter Sprache" bedienen.
Dem Medium zufolge zeigen die Maßnahmen von Trumps Machtapparat bereits Wirkung: Es herrsche Angst vor Vergeltungsmaßnahmen unter Spendern. Geldgeber zögen ihre Spenden zurück und Stiftungen würden es vermeiden, möglicherweise kritische Inhalte zu veröffentlichen.
