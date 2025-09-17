t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

FBI-Direktor Patel attackiert Senator Schiff in Epstein-Anhörung

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBäckereikette ist insolvent
TextBahn-Chaos auf Sylt: Menschen sitzen fest
TextSchauspielerin Patricia Crowley ist tot
TextNawalnys Witwe: Es war Mord
TextWM-Aus für deutsches Supertalent

Anhörung wegen Epstein-Affäre
"Schande", "Feigling", "Clown": FBI-Direktor beschimpft Senator

Von t-online
17.09.2025 - 13:03 UhrLesedauer: 2 Min.
Kash Patel während seiner Anhörung vor dem Senat. Der FBI-Direktor gibt an, nichts mit der Verlegung von Ghislaine Maxwell zu tun zu haben.Vergrößern des Bildes
Kash Patel während seiner Anhörung vor dem Senat. Der FBI-Direktor gibt an, nichts mit der Verlegung von Ghislaine Maxwell zu tun zu haben. (Quelle: IMAGO/Josh Morgan/imago-images-bilder)
News folgen

Während einer Anhörung im US-Senat eskaliert ein Streit zwischen dem FBI-Chef und einem demokratischen Senator. Das Thema der Anhörung war die Epstein-Affäre.

Bei einer Anhörung im Justizausschuss des US-Senats ist es zu einem offenen Schlagabtausch zwischen FBI-Direktor Kash Patel und dem demokratischen Senator Adam Schiff gekommen.

Loading...

Auslöser war eine Befragung zur Verlegung von Ghislaine Maxwell aus einem Hochsicherheitsgefängnis in eine Anstalt mit milderen Haftbedingungen. Schiff wollte wissen, wer die Entscheidung getroffen habe und ob es einen Zusammenhang mit der kürzlichen Befragung Maxwells durch Bundesbehörden gebe. Patel wies dies zurück und erklärte, zuständig sei ausschließlich das Bundesamt für Gefängnisse, das dem US-Justizministerium untersteht. Er selbst habe keine Kenntnis vom Ablauf der Vorgänge.

Maxwell war die jahrelange Partnerin und Lebensgefährtin des Sexualstraftäters Jeffry Epstein. 2021 wurde sie unter anderem wegen Menschenhandels mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken zu 20 Jahren Haft verurteilt. Nach Gesprächen mit dem US-Justizministerium, in denen sie aussagte, dass Donald Trump sich nie "in irgendeiner Weise gegenüber jemandem unangemessen" verhalten habe, wurden ihre Haftbedingungen deutlich verbessert.

"Sie sind der größte Betrüger"

Im weiteren Verlauf der Sitzung griff Patel den Senator persönlich und in ungewöhnlich scharfer Form an. So sagte der FBI-Direktor in Richtung Schiff: "Sie sind der größte Betrüger, der jemals im US-Senat gesessen hat." Zudem nannte er den Demokraten eine "Schande für diese Institution" und einen "absoluten Feigling". Patel warf Schiff außerdem vor, die Anhörung für eigene politische Zwecke zu instrumentalisieren. Wörtlich erklärte er: "Sie sind bestenfalls ein politischer Clown."

Empfohlener externer Inhalt
X
X

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Inhaltlich löste Patel zudem mit Aussagen zum Fall Jeffrey Epstein Irritation aus. Er äußerte Zweifel daran, dass Epstein junge Frauen oder Mädchen zum sexuellen Missbrauch an andere Männer weitergereicht habe. Dafür gebe es "keine glaubwürdigen Informationen, überhaupt keine", so Patel. Hätte es solche Hinweise gegeben, hätte er bereits "gestern" gehandelt, betonte der FBI-Direktor.

Patel verbreitete Verschwörungstheorien zu Epstein

Die Spannungen zwischen beiden Männern sind nicht neu. Nachdem Donald Trump Patel im November des Vorjahres für das Amt des FBI-Direktors nominiert hatte, rief Schiff öffentlich dazu auf, die Ernennung zu blockieren. Letztlich wurde Patel jedoch mit knapper Mehrheit bestätigt.

Vor seiner Amtszeit hatte Patel selbst wiederholt Verschwörungsmythen rund um den Tod von Jeffrey Epstein verbreitet. Unter anderem stellte er öffentlich infrage, ob es sich um einen Suizid gehandelt habe. Nach seiner Ernennung an die Spitze des FBI änderte er diese Position jedoch deutlich.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Ghislaine MaxwellJeffrey Epstein
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom