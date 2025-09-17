Anhörung wegen Epstein-Affäre "Schande", "Feigling", "Clown": FBI-Direktor beschimpft Senator

17.09.2025

Kash Patel während seiner Anhörung vor dem Senat. Der FBI-Direktor gibt an, nichts mit der Verlegung von Ghislaine Maxwell zu tun zu haben. (Quelle: IMAGO/Josh Morgan/imago-images-bilder)

Während einer Anhörung im US-Senat eskaliert ein Streit zwischen dem FBI-Chef und einem demokratischen Senator. Das Thema der Anhörung war die Epstein-Affäre.

Bei einer Anhörung im Justizausschuss des US-Senats ist es zu einem offenen Schlagabtausch zwischen FBI-Direktor Kash Patel und dem demokratischen Senator Adam Schiff gekommen.

Auslöser war eine Befragung zur Verlegung von Ghislaine Maxwell aus einem Hochsicherheitsgefängnis in eine Anstalt mit milderen Haftbedingungen. Schiff wollte wissen, wer die Entscheidung getroffen habe und ob es einen Zusammenhang mit der kürzlichen Befragung Maxwells durch Bundesbehörden gebe. Patel wies dies zurück und erklärte, zuständig sei ausschließlich das Bundesamt für Gefängnisse, das dem US-Justizministerium untersteht. Er selbst habe keine Kenntnis vom Ablauf der Vorgänge.

Maxwell war die jahrelange Partnerin und Lebensgefährtin des Sexualstraftäters Jeffry Epstein. 2021 wurde sie unter anderem wegen Menschenhandels mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken zu 20 Jahren Haft verurteilt. Nach Gesprächen mit dem US-Justizministerium, in denen sie aussagte, dass Donald Trump sich nie "in irgendeiner Weise gegenüber jemandem unangemessen" verhalten habe, wurden ihre Haftbedingungen deutlich verbessert.

"Sie sind der größte Betrüger"

Im weiteren Verlauf der Sitzung griff Patel den Senator persönlich und in ungewöhnlich scharfer Form an. So sagte der FBI-Direktor in Richtung Schiff: "Sie sind der größte Betrüger, der jemals im US-Senat gesessen hat." Zudem nannte er den Demokraten eine "Schande für diese Institution" und einen "absoluten Feigling". Patel warf Schiff außerdem vor, die Anhörung für eigene politische Zwecke zu instrumentalisieren. Wörtlich erklärte er: "Sie sind bestenfalls ein politischer Clown."

Inhaltlich löste Patel zudem mit Aussagen zum Fall Jeffrey Epstein Irritation aus. Er äußerte Zweifel daran, dass Epstein junge Frauen oder Mädchen zum sexuellen Missbrauch an andere Männer weitergereicht habe. Dafür gebe es "keine glaubwürdigen Informationen, überhaupt keine", so Patel. Hätte es solche Hinweise gegeben, hätte er bereits "gestern" gehandelt, betonte der FBI-Direktor.

Patel verbreitete Verschwörungstheorien zu Epstein

Die Spannungen zwischen beiden Männern sind nicht neu. Nachdem Donald Trump Patel im November des Vorjahres für das Amt des FBI-Direktors nominiert hatte, rief Schiff öffentlich dazu auf, die Ernennung zu blockieren. Letztlich wurde Patel jedoch mit knapper Mehrheit bestätigt.