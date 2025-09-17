Newsblog zur US-Politik Technikproblem: Trump muss Hubschrauber wechseln
Auf dem Rückweg in die USA wurde das Ehepaar Trump von einer Panne aufgehalten. Jimmy Kimmel wurde abgesetzt, doch der Sendeplatz bleibt nicht leer. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- "Kleines Problem": Trump muss Hubschrauber wechseln
- Statt Kimmel: US-Sender zeigt Sondersendung zum Gedenken an Kirk
- Entlassung von Fed-Chefin Cook: Trump ruft Oberstes Gericht an
- Trump zu Gesprächen mit britischem Premier Starmer eingetroffen
- US-Gericht ordnet Abschiebung von Aktivist Machmud Chalil an
- NGO: Gegner der USA verbreiten Falschinformationen zu Kirk-Attentat
- Trump: Einstufung von Antifa als "terroristische Organisation"
- Wegen eines Kommentars: Sender setzt Kimmel-Show ab
- China warnt vor "Recht des Dschungels"
- Obama warnt Trump: "Dann haben wir ein Problem"
Donnerstag, 18. September
"Kleines Problem": Trump muss Hubschrauber wechseln
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania haben beim Rückflug von ihrem zweitägigen Staatsbesuch in Großbritannien wegen eines technischen Problems den Hubschrauber wechseln müssen. Nach Angaben des Weißen Hauses trat auf dem Weg vom Landsitz Chequers zum Flughafen Stansted ein "kleines Hydraulikproblem" auf.
Die Piloten hätten sich aus Vorsicht dazu entschlossen, die Präsidentenmaschine Marine One vorsorglich auf einem lokalen Flugplatz zu landen, teilte eine Sprecherin mit. Trump und seine Frau stiegen anschließend sicher in einen Ersatzhubschrauber um, wodurch sich ihre Weiterreise zum Flughafen um einige Minuten verzögerte. Verletzte gab es nicht.
Der Vorfall ereignete sich am Ende des Staatsbesuchs von Donald Trump in Großbritannien. Inzwischen befindet sich der US-Präsident auf dem Rückflug in die Vereinigten Staaten.
Trump fordert Militärbasis von der Taliban zurück
Donald Trump hat erklärt, die USA wollen den Luftwaffenstützpunkt Bagram in Afghanistan zurückbekommen. "Wir versuchen übrigens, ihn zurückzubekommen. Wir wollen diesen Stützpunkt zurück", sagte der Präsident am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer in London. Mehr dazu lesen Sie hier.
Obama hält Trump "Cancel Culture" von rechts vor
Der frühere US-Präsident Barack Obama übt nach der vorläufigen Absetzung der Talkshow von Jimmy Kimmel scharfe Kritik an der Regierung von Donald Trump. Diese habe "Cancel Culture" auf eine "neue und gefährliche Ebene" gehoben, nachdem sie sich selbst lange darüber beschwert habe, schrieb der Demokrat auf der Plattform X. Mehr dazu lesen Sie hier.
Statt Kimmel: US-Sender zeigt Sondersendung zum Gedenken an Kirk
Die Sinclair Broadcast Group hat angekündigt, am Freitagabend zur üblichen Sendezeit von "Jimmy Kimmel Live" eine Gedenksendung für den getöteten rechten Aktivisten Charlie Kirk auszustrahlen. Die Sondersendung ersetzt damit das populäre Late-Night-Format, das nach Äußerungen des Moderators über das Attentat von Kirk vorläufig aus dem Programm genommen wurde. Auch andere Sender der Sinclair-Gruppe sollen die Sendung am Wochenende ausstrahlen.
Sinclair ist nicht Teil von ABC, sondern strahlt dessen Inhalte nur auf 40 regionalen Sendern aus. Das Medienunternehmen kritisierte Kimmels Worte als "unangemessen" und "taktlos". Man wolle stattdessen einen "respektvollen, konstruktiven Dialog" fördern, heißt es in einer Mitteilung. Kimmels Rückkehr ins Abendprogramm mache man von Gesprächen mit ABC über "Professionalität und Verantwortlichkeit" abhängig. Zudem solle sich der Moderator bei Kirks Familie entschuldigen.
Hintergrund ist ein Auftritt Kimmels vom Montag, in dem er konservativen Kreisen vorwarf, den mutmaßlichen Täter Tyler Robinson politisch umzudeuten und von dessen möglicher Nähe zur MAGA-Bewegung abzulenken. Kimmel sagte, die politische Rechte versuche, "daraus Kapital zu schlagen". Bereits kurz nach dem Attentat hatte Kimmel den Angehörigen Kirks sein Beileid ausgesprochen.
Entlassung von Fed-Chefin Cook: Trump ruft Oberstes Gericht an
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat den Obersten Gerichtshof angerufen, um die Abberufung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook durchzusetzen. Trump hatte versucht, Cook zu feuern.
Eine Bezirksrichterin hatte Anfang September die Abberufung per einstweiliger Verfügung gestoppt. Trump wirft Cook Hypothekenbetrug vor, was die Ökonomin bestreitet. Nach Einschätzung des Gerichts gebe es bislang keine ausreichende rechtliche Grundlage für eine Entlassung – das Fed-Gesetz von 1913 erlaubt Absetzungen nur "aus wichtigem Grund".
Cook, die 2022 von Trumps Vorgänger Joe Biden ernannt wurde, ist die erste schwarze Frau im Direktorium der Notenbank. Sie hatte diese Woche noch an der Sitzung teilgenommen, bei der die Fed die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte senkte. Fachleute warnen, dass der Streit die Unabhängigkeit der Fed schwächen und die Geldpolitik stärker unter politischen Druck stellen könnte.
Trump zu Gesprächen mit britischem Premier Starmer eingetroffen
Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Großbritannien ist US-Präsident Donald Trump am Donnerstag zu einem Treffen mit Premierminister Keir Starmer auf dessen Landsitz Chequers nordwestlich von London eingetroffen. Dort soll ein milliardenschweres Wirtschaftsabkommen zu Technologie und Atomkraft unterzeichnet werden. Auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Gaza-Krieg dürften bei dem Gespräch zwischen Starmer und Trump eine Rolle spielen.
Nach einem bilateralen Gespräch stehen ein gemeinsames Mittagessen und im Anschluss eine gemeinsame Pressekonferenz auf dem Programm. Am Abend will Trump zurück in die USA reisen.
US-Gericht ordnet Abschiebung von Aktivist Machmud Chalil an
Dem pro-palästinensischen Aktivisten Machmud Chalil droht die Abschiebung aus den USA. Ein US-Einwanderungsgericht im Bundesstaat Louisiana ordnete die Abschiebung nach Algerien oder Syrien an. Es begründete dies damit, dass Chalil beim Antrag für seine Greencard – eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis – Informationen zurückgehalten habe.
Dies geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die als Anhänge in einem Schreiben seiner Anwälte veröffentlicht wurden. Diese haben sich am Mittwoch (Ortszeit) an einen Bundesrichter in New Jersey gewandt, der im Juni Chalils Freilassung aus der Haftanstalt in Jena im Bundesstaat Louisiana angeordnet hatte. Laut dem Schreiben hat Chalil 30 Tage Zeit, juristisch gegen die Abschiebungsanordnung vom 12. September vorzugehen.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, dpa, Reuters