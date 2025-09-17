Newsblog zur US-Politik Technikproblem: Trump muss Hubschrauber wechseln

Donald Trump vor dem Hubschrauber Marine One: Der US-Präsident und seine Frau wurden auf ihrer Rückreise aufgehalten. (Quelle: Kevin Lamarque)

Auf dem Rückweg in die USA wurde das Ehepaar Trump von einer Panne aufgehalten. Jimmy Kimmel wurde abgesetzt, doch der Sendeplatz bleibt nicht leer. Alle Nachrichten im Newsblog.

Donnerstag, 18. September

"Kleines Problem": Trump muss Hubschrauber wechseln

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania haben beim Rückflug von ihrem zweitägigen Staatsbesuch in Großbritannien wegen eines technischen Problems den Hubschrauber wechseln müssen. Nach Angaben des Weißen Hauses trat auf dem Weg vom Landsitz Chequers zum Flughafen Stansted ein "kleines Hydraulikproblem" auf.

Die Piloten hätten sich aus Vorsicht dazu entschlossen, die Präsidentenmaschine Marine One vorsorglich auf einem lokalen Flugplatz zu landen, teilte eine Sprecherin mit. Trump und seine Frau stiegen anschließend sicher in einen Ersatzhubschrauber um, wodurch sich ihre Weiterreise zum Flughafen um einige Minuten verzögerte. Verletzte gab es nicht.

Der Vorfall ereignete sich am Ende des Staatsbesuchs von Donald Trump in Großbritannien. Inzwischen befindet sich der US-Präsident auf dem Rückflug in die Vereinigten Staaten.

Trump fordert Militärbasis von der Taliban zurück

Donald Trump hat erklärt, die USA wollen den Luftwaffenstützpunkt Bagram in Afghanistan zurückbekommen. "Wir versuchen übrigens, ihn zurückzubekommen. Wir wollen diesen Stützpunkt zurück", sagte der Präsident am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer in London. Mehr dazu lesen Sie hier.

Obama hält Trump "Cancel Culture" von rechts vor

Der frühere US-Präsident Barack Obama übt nach der vorläufigen Absetzung der Talkshow von Jimmy Kimmel scharfe Kritik an der Regierung von Donald Trump. Diese habe "Cancel Culture" auf eine "neue und gefährliche Ebene" gehoben, nachdem sie sich selbst lange darüber beschwert habe, schrieb der Demokrat auf der Plattform X. Mehr dazu lesen Sie hier.

Statt Kimmel: US-Sender zeigt Sondersendung zum Gedenken an Kirk

Die Sinclair Broadcast Group hat angekündigt, am Freitagabend zur üblichen Sendezeit von "Jimmy Kimmel Live" eine Gedenksendung für den getöteten rechten Aktivisten Charlie Kirk auszustrahlen. Die Sondersendung ersetzt damit das populäre Late-Night-Format, das nach Äußerungen des Moderators über das Attentat von Kirk vorläufig aus dem Programm genommen wurde. Auch andere Sender der Sinclair-Gruppe sollen die Sendung am Wochenende ausstrahlen.