Newsblog zur US-Politik Obama warnt Trump: "Dann haben wir ein Problem"
Der ehemalige US-Präsident erhebt schwere Vorwürfe gegen Donald Trump. Der weilt derweil auf Staatsbesuch in Großbritannien. Alle Nachrichten im Newsblog.
Mittwoch, 17. September
Obama warnt Trump: "Dann haben wir ein Problem"
Der ehemalige US-Präsident Barack Obama warnt nach dem Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk vor einer Zunahme politisch motivierter Gewalt in den USA – und kritisiert seinen republikanischen Nachfolger Donald Trump in ungewöhnlich scharfem Ton. "Wir befinden uns zweifellos an einem Scheidepunkt", sagte der Demokrat bei einer Veranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania. Gewalt dürfe niemals als Mittel politischer Auseinandersetzung akzeptiert werden. "Egal, wo man politisch steht – was Charlie Kirk passiert ist, war entsetzlich und eine Tragödie", betonte Obama.
Er habe viele Positionen Kirks – etwa herabwürdigende Äußerungen über schwarze Frauen wie seine Ehefrau Michelle oder Verfassungsrichterin Ketanji Brown Jackson – klar abgelehnt. Damit bezog er sich auf Kirks Behauptung, den beiden Frauen fehle es an ausreichender "geistiger Kapazität". Das ändere aber nichts daran, dass Kirks Tod ein schwerer Verlust für Familie und Anhänger sei, sagte Obama. Er trauere um ihn und mit dessen Angehörigen.
Zugleich mahnte der frühere Präsident, Anschläge nicht für parteipolitische Zwecke zu instrumentalisieren. Die Rhetorik Trumps und seines Umfelds, in der politische Gegner als "Ungeziefer" oder "Feinde" bezeichnet würden, trage zu einer gefährlichen Stimmung bei, warnte er. Extreme Ansichten gebe es zwar auf beiden Seiten des politischen Spektrums. In seiner eigenen Amtszeit aber habe er solchen Strömungen keinen Raum gegeben. "Wenn die Regierung der Vereinigten Staaten extremistische Ansichten unterstützt, haben wir ein Problem", sagte Obama. Es sei ein Fehler, Gewalttaten wie diese zum Anlass zu nehmen, unliebsame Stimmen mundtot zu machen.
US-Notenbank Fed senkt Leitzins erstmals in diesem Jahr
Erstmals seit rund einem Dreivierteljahr hat die US-Notenbank den Leitzins gesenkt. Dieser liege nun in der Spanne von 4,0 bis 4,25 Prozent, teilte die Federal Reserve (Fed) in Washington mit. Viele Analysten hatten sich bereits darauf eingestellt, nachdem der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten deutlich geschwächelt hatte. US-Präsident Donald Trump hatte zudem vehement einen niedrigeren Zins verlangt – dies dürfte aber bei der jetzigen Entscheidung nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Mehr dazu lesen Sie hier.
Trump-Regierung macht Einbürgerungstest schwerer
Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat den Einbürgerungstest für Ausländerinnen und Ausländer verschärft. Wie die US-Einwanderungsbehörde USCIS am Mittwoch mitteilte, wird ab Mitte Oktober 2025 eine neue Version des Tests eingeführt. Sie basiert auf der bereits 2020 unter Trumps erster Amtszeit eingeführten Fassung, die 2021 von seinem Nachfolger Joe Biden wieder abgeschafft worden war. Mehr dazu lesen Sie hier.
Proteste in London gegen Donald Trump
In London haben Hunderte Menschen gegen den Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump demonstriert. Organisiert von der "Stop Trump Coalition" versammelten sich die Teilnehmer am frühen Nachmittag am Portland Place, um gemeinsam in Richtung Parlament zu ziehen. Trump verweilte zu diesem Zeitpunkt auf Schloss Windsor, wo er von König Charles III. mit militärischen Ehren empfangen wurde.
Die Polizei hatte angekündigt, die Demonstration mit mehr als 1.600 Beamten begleiten zu wollen. Viele Menschen hielten Schilder mit der Aufschrift "Nein zu Rassismus. Nein zu Trump" in der Hand. Bei Trumps erstem Staatsbesuch in Großbritannien im Jahr 2019 war es ebenfalls zu Protesten gekommen.
Am Dienstagabend, praktisch gleichzeitig zur Landung der Air Force One auf einem Londoner Flughafen, hatten Aktivisten Bilder von Trump und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auf einen Turm des Schlosses in Windsor projiziert. Die Polizei teilte mit, vier Personen seien festgenommen worden.
FBI-Direktor beschimpft Senator
Bei einer Anhörung im Justizausschuss des US-Senats ist es zu einem offenen Schlagabtausch zwischen FBI-Direktor Kash Patel und dem demokratischen Senator Adam Schiff gekommen. Der Chef der obersten Strafverfolgungsbehörde bezeichnete Schiff unter anderem als "Clown" und "Betrüger". Der US-Senator hatte zuvor Fragen zum Umgang mit der langjährigen Vertrauten von Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, gestellt. Lesen Sie hier mehr dazu.
Wadephul mahnt faire Arbeitsbedingungen für Journalisten in den USA an
Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat angemessene Arbeitsbedingungen für deutsche Journalistinnen und Journalisten in den USA angemahnt. Die Bundesregierung erwarte, dass deutsche Medienschaffende "in aller Welt und selbstverständlich auch bei unseren Verbündeten in den USA frei und unabhängig arbeiten können", sagte Wadephul am Mittwoch in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Das bleibe wichtig, auch für die Zukunft.
"Die Bundesregierung setzt sich weltweit für Pressefreiheit ein, für freie Berichterstattung", betonte Wadephul. "Wir werden es daher sehr aufmerksam beobachten, inwieweit deutsche Journalisten in anderen Ländern arbeiten können", fügte er hinzu. "Das gilt für China genauso wie für die Vereinigten Staaten von Amerika".
Die US-Regierung hatte kürzlich dem ZDF-Korrespondenten in Washington, Elmar Theveßen, mit dem Entzug seines Visums gedroht. In der Kritik steht insbesondere dessen Berichterstattung über das Attentat auf den ultrarechten Aktivisten und Trump-Unterstützer Charlie Kirk. Zudem hatte die US-Regierung generell eine Verschärfung der Visa-Regeln für ausländische Journalistinnen und Journalisten in den USA angekündigt.
Vor Protesten: Londons Bürgermeister teilt gegen Trump aus
Vor den angekündigten Protesten in London gegen Donald Trump kritisiert der Bürgermeister der britischen Hauptstadt den US-Präsidenten scharf. Trump und seine Gefolgschaft hätten in den vergangenen Jahren vielleicht am meisten dazu beigetragen, "die Flammen spaltender, rechtsextremer Politik auf der ganzen Welt anzuheizen", schrieb Sadiq Khan auch mit Blick auf die rechten Massenproteste am Wochenende in London in einem Gastbeitrag in der Zeitung "The Guardian".
Die Protestorganisation "Stop Trump Coalition" erwartet heute Tausende Menschen zu einer Demonstration in London gegen den Staatsbesuch des US-Präsidenten. Die Met Police teilte mit, mehr als 1.600 Beamte in der Hauptstadt einsetzen zu wollen. Trump und First Lady Melania werden im Laufe des Tages in Windsor von König Charles III. empfangen.
In diesen drei Schritten schaltet Trump seine Gegner aus
Liberale Gruppen sind für Donald Trump ein Feindbild. Jetzt zeigt die Recherche eines US-Mediums, wie der US-Präsident den Tod von Charlie Kirk für seinen Kampf gegen politische Gegner nutzt. Lesen Sie hier mehr dazu.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, dpa, Reuters