Newsblog zur US-Politik Nach Zerwürfnis: Trump spricht nach Monaten wieder mit Musk
Nordkoreas Diktator Kim stellt Bedingung für Gespräche mit den USA. Elon Musk und Donald Trump sprechen wieder miteinander. Alle Nachrichten im Newsblog.
Montag, 22. September
Trump spricht bei Kirk-Trauerfeier mit Musk
Fast drei Monate nach seinem Zerwürfnis mit Donald Trump hat US-Milliardär Elon Musk an der Trauerfeier für den ultrarechten Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk teilgenommen und dabei zeitweise neben dem US-Präsidenten gesessen. Die beiden einstigen Vertrauten begrüßten sich am Sonntag mit einem Handschlag und sprachen miteinander, wie auf einem vom Weißen Haus im Onlinedienst X verbreiteten Video zu sehen ist.
Musk veröffentlichte ein Foto von sich und Trump bei der Trauerfeier und schrieb "Für Charlie" dazu. Der Tesla-Chef hatte Trump im Präsidentschaftswahlkampf im vergangenen Jahr mit schätzungsweise mehr als 270 Millionen Dollar (rund 230 Millionen Euro) unterstützt und ihm nach dessen Amtsantritt im Januar mehrere Monate als Berater für den Bürokratieabbau gedient.
Im Mai beendete Musk seine Tätigkeit bei der Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (Doge), um sich wieder mehr um seine Unternehmen kümmern zu können, zu denen der Autobauer Tesla und das Raumfahrtunternehmen SpaceX gehören. Ein Streit über ein Haushalts- und Steuergesetz von Trump führte im Juli dann zum Zerwürfnis: Die beiden Männer überzogen sich öffentlich mit Kritik und Drohungen.
Nordkoreas Kim stellt Bedingung für Gespräche mit den USA
Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat eine prinzipielle Gesprächsbereit gegenüber der US-Regierung signalisiert, sollte diese von ihrem Ziel einer nuklearen Abrüstung seines Landes absehen. "Wenn die USA ihre unrealistischen Vorstellungen von einer vollständigen Denuklearisierung aufgeben und (...) eine echte friedliche Koexistenz mit uns anstreben, gibt es für uns keinen Grund, uns den USA zu widersetzen", sagte Kim während einer Parlamentsrede am Sonntag. Darin sprach er auch davon, "noch gute Erinnerungen an den derzeitigen US-Präsidenten Trump" zu haben.
Gleichzeitig machte er deutlich, dass sein Land niemals auf Atomwaffen verzichten werde und sich auch nicht durch Sanktionen unter Druck setzen lasse. "Die Welt weiß sehr gut, was die USA tun, nachdem sie andere gezwungen haben, ihr Atomprogramm aufzugeben und abzurüsten", sagte Kim.
Donald Trump und Kim Jong Un hatten sich während der ersten Amtszeit des US-Präsidenten mehrfach zu Gesprächen getroffen. Neben zwei Gipfeltreffen in Singapur (2018) und Hanoi (2019) kam es auch zu einer kurzen Begegnung zwischen den zwei Staatschefs an der innerkoreanischen Grenze im Jahr 2019. Zuletzt hatte Trump im August vor Reportern im Weißen Haus gesagt, dass er eine "großartige Beziehung" zu Kim habe und ihn noch dieses Jahr treffen wolle. Bislang hält die US-Regierung an ihrem Ziel fest, Nordkorea nuklear vollständig abrüsten zu wollen. Das Land wird wegen seines Atomprogramms mit weitreichenden UN-Sanktionen sowie zusätzlichen US-Sanktionen belegt.
Trump: Rupert und Lachlan Murdoch könnten an Tiktok-Deal beteiligt sein
Medienmogul Rupert Murdoch und sein Sohn Lachlan könnten nach Angaben von US-Präsident Donald Trump als Investoren an einem möglichen Weiterbetrieb der Videoplattform Tiktok in den USA beteiligt sein. Ein "Mann namens Lachlan" sei an den Verhandlungen beteiligt. "Lachlan Murdoch, glaube ich", sagte Trump am Sonntag dem Sender Fox News. Auch dessen Vater Rupert werde "wahrscheinlich" der Gruppe der Investoren angehören. "Und noch ein paar andere, wirklich tolle Leute, sehr prominente Leute", sagte Trump, der zuvor bereits Oracle-Chef Larry Ellison und Dell-Chef Michael Dell als mögliche Investoren genannt hatte.
Murdochs ältester Sohn Lachlan ist derzeit Chef der Fox Corporation und damit auch des Senders Fox News. Er hatte erst vor knapp zwei Wochen einen seit langem andauernden Streit mit seinen Geschwistern beigelegt und behält damit - wie vom Vater gewünscht - auch nach dessen Tod die inhaltliche Kontrolle über den Medienkonzern der Familie. Im Juli hatte Trump noch eine Milliardenklage gegen Rupert Murdoch und das "Wall Street Journal" eingereicht, nachdem das Blatt über seine früheren Beziehungen zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein berichtet hatte.
Washington verhandelt mit Peking derzeit über die Eigentumsverhältnisse bei Tiktok in den USA. Zuletzt hatte der US-Präsident eine Frist zum Verkauf des Unternehmens, das dem chinesischen Konzern Bytedance gehört, ein weiteres Mal verlängert. Am Samstag teilte das Weiße Haus mit, das Unternehmen, das die US-Geschäfte von Tiktok übernehmen soll, solle mehrheitlich von US-Bürgern geführt werden. In den "kommenden Tagen" werde ein Vertrag unterzeichnet.
Venezuela weist Drogenvorwürfe in Brief an Trump zurück
Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen beiden Ländern hat Venezuelas Präsident Nicolás Maduro einen Brief an US-Präsident Donald Trump geschickt. Das Schreiben wurde von Vizepräsidentin Delcy Rodríguez in sozialen Netzwerken veröffentlicht, nachdem der Inhalt zuvor durch einen Medienbericht bekanntgeworden war. Maduro bestreitet darin eine Verwicklung Venezuelas ins Drogengeschäft und erklärt seine Bereitschaft zu Gesprächen.
Hintergrund sind jüngste US-Militäraktionen in der Karibik sowie Vorwürfe Washingtons, Maduro bringe Drogen und Gewalt in die USA. Im August hatte die US-Regierung die Belohnung für Hinweise auf seine Festnahme auf bis zu 50 Millionen Dollar (rund 43 Millionen Euro) erhöht. "Herr Präsident, ich hoffe, dass wir gemeinsam die Unwahrheiten überwinden können, die unsere Beziehung getrübt haben, die doch historisch und friedlich sein muss", schreibt Maduro.
Laut Vizepräsidentin Rodríguez wurde der Brief am 6. September an einen südamerikanischen Vermittler übergeben, um sicherzustellen, dass er seinen Empfänger erreiche. Da das Schreiben in der Presse teilweise veröffentlicht worden sei, habe die venezolanische Regierung beschlossen, den gesamten Text publik zu machen, schrieb sie. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte über den Inhalt berichtet.
Kirk-Trauerfeier: Witwe ruft zur Versöhnung auf – Trump betont "Hass" auf Gegner
Elf Tage nach dem tödlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk hat seine Witwe Erika die Vereinigten Staaten zur Versöhnung aufgerufen. "Die Antwort auf Hass ist nicht Hass", sagte sie am Sonntag bei der Trauerfeier für ihren Mann in Glendale im US-Bundesstaat Arizona. Sie vergebe dem Attentäter. US-Präsident Donald Trump betonte dagegen, er "hasse" seine linken Gegner und forderte die Menge auf: "Kämpft, kämpft, kämpft!" Hier lesen Sie mehr.
Trump: "Amerikanische Patrioten" bei TikTok mit an Bord
Am Weiterbetrieb der populären Kurzvideo-Plattform TikTok in den USA werden laut Präsident Donald Trump auch der Medienmogul Lachlan Murdoch sowie Oracle-Chef Larry Ellison und Dell-Chef Michael Dell beteiligt sein. Bei ihnen handele es sich um "amerikanische Patrioten", sagte Trump am Sonntag dem Sender Fox News.
Das bislang chinesische TikTok soll Trump zufolge mehrheitlich von US-Investoren übernommen werden. Das würde Trumps Verbündeten Einfluss auf die weitverbreitete Social-Media-App geben, die 170 Millionen Nutzer in den USA zählt und den öffentlichen Diskurs über Politik und Kultur mit prägt.
