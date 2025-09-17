Newsblog zur US-Politik Proteste in London gegen Donald Trump
Während Donald Trump zu Besuch auf Schloss Windsor ist, protestieren Hunderte Demonstranten in London gegen ihn. Alle aktuellen Nachrichten im Newsblog.
Mittwoch, 17. September
Proteste in London gegen Donald Trump
In London haben Hunderte Menschen gegen den Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump demonstriert. Organisiert von der "Stop Trump Coalition" versammelten sich die Teilnehmer am frühen Nachmittag am Portland Place, um gemeinsam in Richtung Parlament zu ziehen. Trump verweilte zu diesem Zeitpunkt auf Schloss Windsor, wo er von König Charles III. mit militärischen Ehren empfangen wurde.
Die Polizei hatte angekündigt, die Demonstration mit mehr als 1.600 Beamten begleiten zu wollen. Viele Menschen hielten Schilder mit der Aufschrift "Nein zu Rassismus. Nein zu Trump" in der Hand. Bei Trumps erstem Staatsbesuch in Großbritannien im Jahr 2019 war es ebenfalls zu Protesten gekommen.
Am Dienstagabend, praktisch gleichzeitig zur Landung der Air Force One auf einem Londoner Flughafen, hatten Aktivisten Bilder von Trump und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auf einen Turm des Schlosses in Windsor projiziert. Die Polizei teilte mit, vier Personen seien festgenommen worden.
FBI-Direktor beschimpft Senator
Bei einer Anhörung im Justizausschuss des US-Senats ist es zu einem offenen Schlagabtausch zwischen FBI-Direktor Kash Patel und dem demokratischen Senator Adam Schiff gekommen. Der Chef der obersten Strafverfolgungsbehörde bezeichnete Schiff unter anderem als "Clown" und "Betrüger". Der US-Senator hatte zuvor Fragen zum Umgang mit der langjährigen Vertrauten von Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, gestellt. Lesen Sie hier mehr dazu.
Wadephul mahnt faire Arbeitsbedingungen für Journalisten in den USA an
Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat angemessene Arbeitsbedingungen für deutsche Journalistinnen und Journalisten in den USA angemahnt. Die Bundesregierung erwarte, dass deutsche Medienschaffende "in aller Welt und selbstverständlich auch bei unseren Verbündeten in den USA frei und unabhängig arbeiten können", sagte Wadephul am Mittwoch in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Das bleibe wichtig, auch für die Zukunft.
"Die Bundesregierung setzt sich weltweit für Pressefreiheit ein, für freie Berichterstattung", betonte Wadephul. "Wir werden es daher sehr aufmerksam beobachten, inwieweit deutsche Journalisten in anderen Ländern arbeiten können", fügte er hinzu. "Das gilt für China genauso wie für die Vereinigten Staaten von Amerika".
Die US-Regierung hatte kürzlich dem ZDF-Korrespondenten in Washington, Elmar Theveßen, mit dem Entzug seines Visums gedroht. In der Kritik steht insbesondere dessen Berichterstattung über das Attentat auf den ultrarechten Aktivisten und Trump-Unterstützer Charlie Kirk. Zudem hatte die US-Regierung generell eine Verschärfung der Visa-Regeln für ausländische Journalistinnen und Journalisten in den USA angekündigt.
Vor Protesten: Londons Bürgermeister teilt gegen Trump aus
Vor den angekündigten Protesten in London gegen Donald Trump kritisiert der Bürgermeister der britischen Hauptstadt den US-Präsidenten scharf. Trump und seine Gefolgschaft hätten in den vergangenen Jahren vielleicht am meisten dazu beigetragen, "die Flammen spaltender, rechtsextremer Politik auf der ganzen Welt anzuheizen", schrieb Sadiq Khan auch mit Blick auf die rechten Massenproteste am Wochenende in London in einem Gastbeitrag in der Zeitung "The Guardian".
Die Protestorganisation "Stop Trump Coalition" erwartet heute Tausende Menschen zu einer Demonstration in London gegen den Staatsbesuch des US-Präsidenten. Die Met Police teilte mit, mehr als 1.600 Beamte in der Hauptstadt einsetzen zu wollen. Trump und First Lady Melania werden im Laufe des Tages in Windsor von König Charles III. empfangen.
Trump spricht von drittem US-Angriff auf Drogenschiff
Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump ein weiteres venezolanisches Schiff wegen mutmaßlichen Drogenschmuggels angegriffen. "Wir haben drei Boote ausgeschaltet, nicht zwei", sagte Trump am Dienstag vor seinem Abflug zu einem Staatsbesuch in Großbritannien vor Journalisten. Was mit dem dritten Boot geschah und ob bei dem Einsatz Menschen getötet oder verletzt wurden, führte der US-Präsident nicht aus.
Anfang September hatten US-Kräfte bei einem Angriff auf ein Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler aus Venezuela elf Menschen getötet. Trump zufolge handelte es sich um ein Boot der venezolanischen Drogenbande Tren de Aragua. Am Montag teilte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social mit, dass bei einem weiteren Einsatz von US-Streitkräften in internationalen Gewässern gegen ein Schiff mit Drogen aus Venezuela drei "Narkoterroristen" getötet worden seien. Die US-Regierung hatte von diesen beiden Einsätzen Videos veröffentlicht und versichert, sie habe unwiderlegbare Beweise, dass es sich bei den Getöteten um Drogenschmuggler gehandelt habe. An der Rechtmäßigkeit des Vorgehens gibt es allerdings Zweifel.
Im Auftrag der Vereinten Nationen arbeitende Menschenrechtsexperten sprachen am Dienstag mit Blick auf die 14 Todesopfer der zwei US-Einsätze von einem widerrechtlichem Vorgehen und verurteilten es als "außergerichtliche Hinrichtungen". "Das internationale Recht erlaubt es Regierungen nicht, einfach mutmaßliche Drogenschmuggler zu ermorden", erklärten die drei Experten, die vom UN-Menschenrechtsrat beauftragt sind, aber nicht im Namen der Vereinten Nationen sprechen.
Trump kündigt Parteitag der Republikanischen Partei an
US-Präsident Donald Trump hat einen Parteitag seiner Republikanischen Partei vor den Zwischenwahlen im kommenden Jahr angekündigt. Ziel sei es, "die großartigen Dinge zu zeigen, die wir seit der Präsidentschaftswahl 2024 erreicht haben", erklärte Trump am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Zeit und Ort stünden noch nicht fest.
Es handelt sich um einen ungewöhnlichen Schritt – solche Veranstaltungen finden normalerweise nur alle vier Jahre vor den Präsidentschaftswahlen statt. Allerdings erwägen Medienberichten zufolge auch die oppositionellen Demokraten, einen Parteitag vor den Zwischenwahlen abzuhalten.
