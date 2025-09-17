Newsblog zur US-Politik Proteste in London gegen Donald Trump

Protestzug in London: Hunderte haben sich versammelt, um gegen den US-Präsidenten Donald Trump zu demonstrieren. (Quelle: Arlyn McAdorey/reuters)

Während Donald Trump zu Besuch auf Schloss Windsor ist, protestieren Hunderte Demonstranten in London gegen ihn. Alle aktuellen Nachrichten im Newsblog.

Mittwoch, 17. September

Proteste in London gegen Donald Trump

In London haben Hunderte Menschen gegen den Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump demonstriert. Organisiert von der "Stop Trump Coalition" versammelten sich die Teilnehmer am frühen Nachmittag am Portland Place, um gemeinsam in Richtung Parlament zu ziehen. Trump verweilte zu diesem Zeitpunkt auf Schloss Windsor, wo er von König Charles III. mit militärischen Ehren empfangen wurde.

Die Polizei hatte angekündigt, die Demonstration mit mehr als 1.600 Beamten begleiten zu wollen. Viele Menschen hielten Schilder mit der Aufschrift "Nein zu Rassismus. Nein zu Trump" in der Hand. Bei Trumps erstem Staatsbesuch in Großbritannien im Jahr 2019 war es ebenfalls zu Protesten gekommen.

Am Dienstagabend, praktisch gleichzeitig zur Landung der Air Force One auf einem Londoner Flughafen, hatten Aktivisten Bilder von Trump und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auf einen Turm des Schlosses in Windsor projiziert. Die Polizei teilte mit, vier Personen seien festgenommen worden.

FBI-Direktor beschimpft Senator

Bei einer Anhörung im Justizausschuss des US-Senats ist es zu einem offenen Schlagabtausch zwischen FBI-Direktor Kash Patel und dem demokratischen Senator Adam Schiff gekommen. Der Chef der obersten Strafverfolgungsbehörde bezeichnete Schiff unter anderem als "Clown" und "Betrüger". Der US-Senator hatte zuvor Fragen zum Umgang mit der langjährigen Vertrauten von Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, gestellt. Lesen Sie hier mehr dazu.

Wadephul mahnt faire Arbeitsbedingungen für Journalisten in den USA an

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat angemessene Arbeitsbedingungen für deutsche Journalistinnen und Journalisten in den USA angemahnt. Die Bundesregierung erwarte, dass deutsche Medienschaffende "in aller Welt und selbstverständlich auch bei unseren Verbündeten in den USA frei und unabhängig arbeiten können", sagte Wadephul am Mittwoch in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Das bleibe wichtig, auch für die Zukunft.