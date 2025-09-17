Newsblog zur US-Politik US-Sender ersetzt Kimmel mit Charlie-Kirk-Sendung
Jimmy Kimmel wurde abgesetzt, doch der Sendeplatz bleibt nicht leer. Trump stuft Antifa als Terrororganisation ein. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Statt Kimmel: US-Sender zeigt Sondersendung zum Gedenken an Kirk
- Entlassung von Fed-Chefin Cook: Trump ruft Oberstes Gericht an
- Trump zu Gesprächen mit britischem Premier Starmer eingetroffen
- US-Gericht ordnet Abschiebung von Aktivist Machmud Chalil an
- NGO: Gegner der USA verbreiten Falschinformationen zu Kirk-Attentat
- Trump: Einstufung von Antifa als "terroristische Organisation"
- Wegen eines Kommentars: Sender setzt Kimmel-Show ab
- China warnt vor "Recht des Dschungels"
- Obama warnt Trump: "Dann haben wir ein Problem"
Donnerstag, 18. September
Statt Kimmel: US-Sender zeigt Sondersendung zum Gedenken an Kirk
Die Sinclair Broadcast Group hat angekündigt, am Freitagabend zur üblichen Sendezeit von "Jimmy Kimmel Live" eine Gedenksendung für den getöteten rechten Aktivisten Charlie Kirk auszustrahlen. Die Sondersendung ersetzt damit das populäre Late-Night-Format, das nach Äußerungen des Moderators über das Attentat von Kirk vorläufig aus dem Programm genommen wurde. Auch andere Sender der Sinclair-Gruppe sollen die Sendung am Wochenende ausstrahlen.
Sinclair ist nicht Teil von ABC, sondern strahlt dessen Inhalte nur auf 40 regionalen Sendern aus. Das Medienunternehmen kritisierte Kimmels Worte als "unangemessen" und "taktlos". Man wolle stattdessen einen "respektvollen, konstruktiven Dialog" fördern, heißt es in einer Mitteilung. Kimmels Rückkehr ins Abendprogramm mache man von Gesprächen mit ABC über "Professionalität und Verantwortlichkeit" abhängig. Zudem solle sich der Moderator bei Kirks Familie entschuldigen.
Hintergrund ist ein Auftritt Kimmels vom Montag, in dem er konservativen Kreisen vorwarf, den mutmaßlichen Täter Tyler Robinson politisch umzudeuten und von dessen möglicher Nähe zur MAGA-Bewegung abzulenken. Kimmel sagte, die politische Rechte versuche, "daraus Kapital zu schlagen". Bereits kurz nach dem Attentat hatte Kimmel den Angehörigen Kirks sein Beileid ausgesprochen.
Entlassung von Fed-Chefin Cook: Trump ruft Oberstes Gericht an
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat den Obersten Gerichtshof angerufen, um die Abberufung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook durchzusetzen. Trump hatte versucht, Cook zu feuern.
Eine Bezirksrichterin hatte Anfang September die Abberufung per einstweiliger Verfügung gestoppt. Trump wirft Cook Hypothekenbetrug vor, was die Ökonomin bestreitet. Nach Einschätzung des Gerichts gebe es bislang keine ausreichende rechtliche Grundlage für eine Entlassung – das Fed-Gesetz von 1913 erlaubt Absetzungen nur "aus wichtigem Grund".
Cook, die 2022 von Trumps Vorgänger Joe Biden ernannt wurde, ist die erste schwarze Frau im Direktorium der Notenbank. Sie hatte diese Woche noch an der Sitzung teilgenommen, bei der die Fed die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte senkte. Fachleute warnen, dass der Streit die Unabhängigkeit der Fed schwächen und die Geldpolitik stärker unter politischen Druck stellen könnte.
Trump zu Gesprächen mit britischem Premier Starmer eingetroffen
Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Großbritannien ist US-Präsident Donald Trump am Donnerstag zu einem Treffen mit Premierminister Keir Starmer auf dessen Landsitz Chequers nordwestlich von London eingetroffen. Dort soll ein milliardenschweres Wirtschaftsabkommen zu Technologie und Atomkraft unterzeichnet werden. Auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Gaza-Krieg dürften bei dem Gespräch zwischen Starmer und Trump eine Rolle spielen.
Nach einem bilateralen Gespräch stehen ein gemeinsames Mittagessen und im Anschluss eine gemeinsame Pressekonferenz auf dem Programm. Am Abend will Trump zurück in die USA reisen.
US-Gericht ordnet Abschiebung von Aktivist Machmud Chalil an
Dem pro-palästinensischen Aktivisten Machmud Chalil droht die Abschiebung aus den USA. Ein US-Einwanderungsgericht im Bundesstaat Louisiana ordnete die Abschiebung nach Algerien oder Syrien an. Es begründete dies damit, dass Chalil beim Antrag für seine Greencard – eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis – Informationen zurückgehalten habe.
Dies geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die als Anhänge in einem Schreiben seiner Anwälte veröffentlicht wurden. Diese haben sich am Mittwoch (Ortszeit) an einen Bundesrichter in New Jersey gewandt, der im Juni Chalils Freilassung aus der Haftanstalt in Jena im Bundesstaat Louisiana angeordnet hatte. Laut dem Schreiben hat Chalil 30 Tage Zeit, juristisch gegen die Abschiebungsanordnung vom 12. September vorzugehen.
NGO: Gegner der USA verbreiten Falschinformationen zu Kirk-Attentat
Staatsmedien in Russland, China und dem Iran verbreiten nach Angaben einer NGO massenhaft Desinformation zum Attentat auf den ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk. Staatliche Medien in den drei Ländern erwähnten Kirk seit seiner Ermordung vor einer Woche 6200 Mal, wie die auf Falschinformationen im Internet spezialisierte Organisation Newsguard am Mittwoch mitteilte.
Der Großteil der Desinformation über das Attentat wurde Newsguard zufolge in russischen Medien verbreitet, die über eine angebliche Verwicklung der Ukraine berichteten und versuchten, das Attentat mit Kirks Ablehnung der US-Militärhilfe für Kiew in Verbindung zu bringen.
Iranische Staatsmedien äußerten unbelegte Vermutungen über eine Beteiligung des israelischen Geheimdienstes Mossad, wie Newsguard weiter berichtete. Als Grundlage für diese Falschinformation wurde demnach auf Kirks Kritik an US-Angriffen auf Atomanlagen im Iran im Juni verwiesen.
Studie: USA bei vielen Importen von EU abhängig
Die USA sind einer Studie zufolge stärker von Importen aus der Europäischen Union abhängig als von Lieferungen aus China. Bei 3.120 verschiedenen Warengruppen gebe es einen Importanteil aus der EU von mindestens 50 Prozent, wie aus der Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hervorgeht. Dazu gehörten vor allem chemische Produkte, aber auch Maschinen, Geräte, elektrotechnische Waren sowie unedle Metalle – von speziellen Hormonen über Frontschaufellader bis hin zu Röntgenröhren.
Das entspreche 17,5 Prozent der rund 17.800 Warengruppen, die die USA im vergangenen Jahr aus aller Welt einführten. Dahinter stehe ein summierter Importwert von rund 290 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: China kam den Angaben zufolge auf 2.925 Waren mit mindestens 50 Prozent Importanteil im Wert von 247 Milliarden Dollar.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, dpa, Reuters