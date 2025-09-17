Newsblog zur US-Politik US-Sender ersetzt Kimmel mit Charlie-Kirk-Sendung

Charlie Kirk, Gründer der rechten Organisation "Turning Point USA": Die Sinclair Broadcast Group will zur Sendezeit von Kimmel an ihn gedenken. (Quelle: Cheney Orr)

Jimmy Kimmel wurde abgesetzt, doch der Sendeplatz bleibt nicht leer. Trump stuft Antifa als Terrororganisation ein. Alle Nachrichten im Newsblog.

Donnerstag, 18. September

Statt Kimmel: US-Sender zeigt Sondersendung zum Gedenken an Kirk

Die Sinclair Broadcast Group hat angekündigt, am Freitagabend zur üblichen Sendezeit von "Jimmy Kimmel Live" eine Gedenksendung für den getöteten rechten Aktivisten Charlie Kirk auszustrahlen. Die Sondersendung ersetzt damit das populäre Late-Night-Format, das nach Äußerungen des Moderators über das Attentat von Kirk vorläufig aus dem Programm genommen wurde. Auch andere Sender der Sinclair-Gruppe sollen die Sendung am Wochenende ausstrahlen.

Sinclair ist nicht Teil von ABC, sondern strahlt dessen Inhalte nur auf 40 regionalen Sendern aus. Das Medienunternehmen kritisierte Kimmels Worte als "unangemessen" und "taktlos". Man wolle stattdessen einen "respektvollen, konstruktiven Dialog" fördern, heißt es in einer Mitteilung. Kimmels Rückkehr ins Abendprogramm mache man von Gesprächen mit ABC über "Professionalität und Verantwortlichkeit" abhängig. Zudem solle sich der Moderator bei Kirks Familie entschuldigen.

Hintergrund ist ein Auftritt Kimmels vom Montag, in dem er konservativen Kreisen vorwarf, den mutmaßlichen Täter Tyler Robinson politisch umzudeuten und von dessen möglicher Nähe zur MAGA-Bewegung abzulenken. Kimmel sagte, die politische Rechte versuche, "daraus Kapital zu schlagen". Bereits kurz nach dem Attentat hatte Kimmel den Angehörigen Kirks sein Beileid ausgesprochen.

Entlassung von Fed-Chefin Cook: Trump ruft Oberstes Gericht an

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat den Obersten Gerichtshof angerufen, um die Abberufung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook durchzusetzen. Trump hatte versucht, Cook zu feuern.

Eine Bezirksrichterin hatte Anfang September die Abberufung per einstweiliger Verfügung gestoppt. Trump wirft Cook Hypothekenbetrug vor, was die Ökonomin bestreitet. Nach Einschätzung des Gerichts gebe es bislang keine ausreichende rechtliche Grundlage für eine Entlassung – das Fed-Gesetz von 1913 erlaubt Absetzungen nur "aus wichtigem Grund".

Cook, die 2022 von Trumps Vorgänger Joe Biden ernannt wurde, ist die erste schwarze Frau im Direktorium der Notenbank. Sie hatte diese Woche noch an der Sitzung teilgenommen, bei der die Fed die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte senkte. Fachleute warnen, dass der Streit die Unabhängigkeit der Fed schwächen und die Geldpolitik stärker unter politischen Druck stellen könnte.

Trump zu Gesprächen mit britischem Premier Starmer eingetroffen