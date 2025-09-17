Newsblog zur US-Politik Wegen Kimmel: Kunden von Disney+ kündigen Abos

Demonstranten zeigen ihre Sympathie mit dem Showmaster Jimmy Kimmel in Los Angeles. (Quelle: IMAGO/Benjamin Hanson/imago)

Die Trump-Regierung lässt den Abschiebeschutz für tausende Syrer auslaufen. Kunden kündigen bei Disney+ wegen des Kimmel-Rauswurfs. Alle Nachrichten im Newsblog.

Freitag, 19. September

Wegen Kimmel-Rauswurf: Kunden kündigen Disney-Abos

Nach dem Ende der Show von Talkmaster Jimmy Kimmel bei Sender ABC gibt es Boykottaufrufe gegen den Mutterkonzern Disney. In sozialen Netzwerken haben viele Kunden ihren Unmut ausgedrückt und erklärt, ihr Abo des Streamingdienstes Disney+ zu kündigen. Unter dem Schlagwort #boycottdisney teilen zahlreiche Nutzer Fotos von der Bestätigung, dass sie ihr Abonnement gekündigt haben. Vor dem Disney Studio in Burbank, California, hatte es Demonstrationen gegeben. Auch dort gaben Teilnehmer gegenüber dem US-Magazin "Newsweek" an, ihre Abos abzubestellen. Wie groß das Ausmaß der Boykottwelle ist, kann derzeit nicht beziffert werden. Disney hat sich bislang nicht geäußert.

Ex-Trump-Berater für Posten bei UN bestätigt

Der frühere Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Mike Waltz, wird amerikanischer Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York. Der US-Senat bestätigte ihn nun Monate nach der eigentlichen Nominierung – wenige Tage vor Beginn der UN-Generaldebatte.

Waltz war im Frühjahr eine Affäre um einen Gruppenchat in der App Signal zum Verhängnis geworden. Im März hatte er versehentlich den Chefredakteur des US-Magazin "The Atlantic", Jeffrey Goldberg, zu einem Chat mit hochrangigen Regierungsmitgliedern hinzugefügt – und damit ermöglicht, dass die heikle Kommunikation über bevorstehende Angriffe auf die Huthi-Miliz im Jemen in der Presse landete. In Folge wurde Waltz als Nationaler Sicherheitsberater abberufen.

USA beenden Schutzstatus für 6.000 Syrer

Rund 6.000 syrische Migranten sollen in den USA ihren Abschiebeschutz verlieren. Eine Beamtin des Heimatschutzministeriums erklärte am Freitag, dass syrische Staatsangehörige, die im Rahmen des Programms "Temporary Protected Status" (TPS) in den USA leben und arbeiten, in ihre Heimat zurückkehren müssten.

"So sieht die Wiederherstellung der Vernunft im amerikanischen Einwanderungssystem aus", sagte Tricia McLaughlin, stellvertretende Staatssekretärin für öffentliche Angelegenheiten, in einer Erklärung. "Die Bedingungen in Syrien hindern ihre Staatsangehörigen nicht länger an der Rückkehr in ihre Heimat. Syrien ist seit fast zwei Jahrzehnten eine Brutstätte des Terrorismus und Extremismus, und es widerspricht unserem nationalen Interesse, Syrern den Verbleib in unserem Land zu gestatten".