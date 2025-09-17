t-online - Nachrichten für Deutschland
Nach Rauswurf von Jimmy Kimmel: Kunden kündigen bei Disney+

Newsblog zur US-Politik
Wegen Kimmel: Kunden von Disney+ kündigen Abos

  • Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von J. Zielezinski, F. Michalski, M. Küper, J. Hartung, N. Breuer, A. Janzen, K. Hitscher, C. Cöln
Aktualisiert am 19.09.2025 - 23:11 UhrLesedauer: 17 Min.
imago images 0834418449Vergrößern des Bildes
Demonstranten zeigen ihre Sympathie mit dem Showmaster Jimmy Kimmel in Los Angeles. (Quelle: IMAGO/Benjamin Hanson/imago)
News folgen

Die Trump-Regierung lässt den Abschiebeschutz für tausende Syrer auslaufen. Kunden kündigen bei Disney+ wegen des Kimmel-Rauswurfs. Alle Nachrichten im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Freitag, 19. September

Wegen Kimmel-Rauswurf: Kunden kündigen Disney-Abos

Nach dem Ende der Show von Talkmaster Jimmy Kimmel bei Sender ABC gibt es Boykottaufrufe gegen den Mutterkonzern Disney. In sozialen Netzwerken haben viele Kunden ihren Unmut ausgedrückt und erklärt, ihr Abo des Streamingdienstes Disney+ zu kündigen. Unter dem Schlagwort #boycottdisney teilen zahlreiche Nutzer Fotos von der Bestätigung, dass sie ihr Abonnement gekündigt haben. Vor dem Disney Studio in Burbank, California, hatte es Demonstrationen gegeben. Auch dort gaben Teilnehmer gegenüber dem US-Magazin "Newsweek" an, ihre Abos abzubestellen. Wie groß das Ausmaß der Boykottwelle ist, kann derzeit nicht beziffert werden. Disney hat sich bislang nicht geäußert.

Ex-Trump-Berater für Posten bei UN bestätigt

Der frühere Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Mike Waltz, wird amerikanischer Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York. Der US-Senat bestätigte ihn nun Monate nach der eigentlichen Nominierung – wenige Tage vor Beginn der UN-Generaldebatte.

Waltz war im Frühjahr eine Affäre um einen Gruppenchat in der App Signal zum Verhängnis geworden. Im März hatte er versehentlich den Chefredakteur des US-Magazin "The Atlantic", Jeffrey Goldberg, zu einem Chat mit hochrangigen Regierungsmitgliedern hinzugefügt – und damit ermöglicht, dass die heikle Kommunikation über bevorstehende Angriffe auf die Huthi-Miliz im Jemen in der Presse landete. In Folge wurde Waltz als Nationaler Sicherheitsberater abberufen.

USA beenden Schutzstatus für 6.000 Syrer

Rund 6.000 syrische Migranten sollen in den USA ihren Abschiebeschutz verlieren. Eine Beamtin des Heimatschutzministeriums erklärte am Freitag, dass syrische Staatsangehörige, die im Rahmen des Programms "Temporary Protected Status" (TPS) in den USA leben und arbeiten, in ihre Heimat zurückkehren müssten.

"So sieht die Wiederherstellung der Vernunft im amerikanischen Einwanderungssystem aus", sagte Tricia McLaughlin, stellvertretende Staatssekretärin für öffentliche Angelegenheiten, in einer Erklärung. "Die Bedingungen in Syrien hindern ihre Staatsangehörigen nicht länger an der Rückkehr in ihre Heimat. Syrien ist seit fast zwei Jahrzehnten eine Brutstätte des Terrorismus und Extremismus, und es widerspricht unserem nationalen Interesse, Syrern den Verbleib in unserem Land zu gestatten".

Nach Angaben des Heimatschutzministeriums lagen jedoch selbst im August noch rund 1.000 weitere Anträge syrischer Geflüchteter auf Teilnahme an dem Schutzprogramm vor. Syrer mit TPS haben 60 Tage Zeit, das Land freiwillig zu verlassen, bevor sie verhaftet und abgeschoben werden, teilten Beamte des Ministeriums mit.

Trump empfängt Erdoğan nächste Woche im Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump wird seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan nach eigenen Angaben kommende Woche im Weißen Haus in Washington empfangen. Er freue sich darauf, ihn dort am Donnerstag zu begrüßen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Trump und ErdoganVergrößern des Bildes
Trump hatte Erdogan bereits in seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus empfangen. (Archivbild) (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)

"Wir arbeiten mit dem Präsidenten an zahlreichen Handels- und Militärabkommen", fuhr er fort. Dabei gehe es auch um den Kauf von Boeing-Fluggeräten, um einen bedeutenden Deal zu F-16-Kampfjets und eine Fortsetzung der Gespräche zu F-35-Kampfjets, von denen man sich einen positiven Abschluss erwarte. "Präsident Erdoğan und ich hatten schon immer ein sehr gutes Verhältnis", betonte Trump.

US-Richter stoppt vorerst Trump-Klage gegen die "New York Times"

Ein US-Richter hat am Freitag die 15-Milliarden-Dollar-Klage von Donald Trump gegen die "New York Times" und mehrere ihrer Journalisten zurückgewiesen. Aus Gerichtsunterlagen geht jedoch hervor, dass Trump die Möglichkeit erhält, seine Klage nachträglich anzupassen.

Der zuständige Richter erklärte, Trumps Klage verstoße gegen eine Bundesvorschrift, die eine "kurze und klare Darstellung" der Forderung verlange, um den Anspruch auf Entschädigung zu belegen. Zu Beginn der Woche hatte Trump eine umfangreiche Klageschrift eingereicht, in der er der renommierten US-Zeitung vorwarf, als "Sprachrohr" der Demokratischen Partei zu agieren und "falsche sowie diffamierende Inhalte" über ihn zu verbreiten.

Trump trifft Xi im Herbst

US-Präsident Donald Trump wird Chinas Staatschef Xi Jinping nach eigenen Angaben in diesem Herbst beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea treffen. In seinem Telefonat mit Xi habe er an diesem Freitag zudem vereinbart, dass er Anfang nächsten Jahres nach China reisen werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

imago images 0080783539Vergrößern des Bildes
Xi Jinping und Donald Trump 2017 in Peking: Die beiden Staatschefs wollen sich nun im Herbst in Südkorea treffen. (Quelle: Lan Hongguang)

Weiter kündigte er an, dass Chinas Staatspräsident Xi auch "zu einer angemessenen Zeit" beabsichtige, in die USA zu reisen. Bis dahin, schrieb Trump, wolle man weiter telefonisch im Austausch bleiben.

US-Militär will offenbar mit Kirks Namen Soldaten rekrutieren

Die Spitze des US-Verteidigungsministeriums erwägt wohl, den Tod des ultrarechten Influencers Charlie Kirk zur Rekrutierung von Soldaten zu nutzen. Wie das US-amerikanische Medium "NBC News" unter Berufung auf Insider berichtet, plane man im Pentagon eine entsprechende Rekrutierungskampagne. Sie soll junge Menschen dazu ermutigen, Kirks Erbe zu ehren, indem sie dem Militär beitreten, heißt es.

Auch über mögliche Slogans diskutiere man im Verteidigungsministerium bereits. Zur Auswahl stehe unter anderem: "Charlie hat eine Generation von Kriegern erweckt", verrieten die Insider laut "NBC News".

New Yorker Abgeordnete nach Protest gegen ICE verhaftet

Bei Anti-ICE-Protesten kommt es in New York zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und staatlichen Behörden. Mehrere Politiker werden abgeführt.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, dpa, Reuters
Themen
Charlie KirkChicagoChinaDonald Trump Jr.Intercity-Express (ICE)JemenJimmy KimmelLos AngelesMilitärNew YorkNew York TimesPekingRecep Tayyip ErdoganSyrienSüdkoreaTaiwanTerrorismusTruth SocialUNUSAWashingtonXi Jinping
