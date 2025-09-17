Murdochs ältester Sohn Lachlan ist derzeit Chef der Fox Corporation und damit auch des Senders Fox News. Er hatte erst vor knapp zwei Wochen einen seit langem andauernden Streit mit seinen Geschwistern beigelegt und behält damit - wie vom Vater gewünscht - auch nach dessen Tod die inhaltliche Kontrolle über den Medienkonzern der Familie. Im Juli hatte Trump noch eine Milliardenklage gegen Rupert Murdoch und das "Wall Street Journal" eingereicht, nachdem das Blatt über seine früheren Beziehungen zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein berichtet hatte.

Washington verhandelt mit Peking derzeit über die Eigentumsverhältnisse bei Tiktok in den USA. Zuletzt hatte der US-Präsident eine Frist zum Verkauf des Unternehmens, das dem chinesischen Konzern Bytedance gehört, ein weiteres Mal verlängert. Am Samstag teilte das Weiße Haus mit, das Unternehmen, das die US-Geschäfte von Tiktok übernehmen soll, solle mehrheitlich von US-Bürgern geführt werden. In den "kommenden Tagen" werde ein Vertrag unterzeichnet.

Venezuela weist Drogenvorwürfe in Brief an Trump zurück

Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen beiden Ländern hat Venezuelas Präsident Nicolás Maduro einen Brief an US-Präsident Donald Trump geschickt. Das Schreiben wurde von Vizepräsidentin Delcy Rodríguez in sozialen Netzwerken veröffentlicht, nachdem der Inhalt zuvor durch einen Medienbericht bekanntgeworden war. Maduro bestreitet darin eine Verwicklung Venezuelas ins Drogengeschäft und erklärt seine Bereitschaft zu Gesprächen.

Hintergrund sind jüngste US-Militäraktionen in der Karibik sowie Vorwürfe Washingtons, Maduro bringe Drogen und Gewalt in die USA. Im August hatte die US-Regierung die Belohnung für Hinweise auf seine Festnahme auf bis zu 50 Millionen Dollar (rund 43 Millionen Euro) erhöht. "Herr Präsident, ich hoffe, dass wir gemeinsam die Unwahrheiten überwinden können, die unsere Beziehung getrübt haben, die doch historisch und friedlich sein muss", schreibt Maduro.

Laut Vizepräsidentin Rodríguez wurde der Brief am 6. September an einen südamerikanischen Vermittler übergeben, um sicherzustellen, dass er seinen Empfänger erreiche. Da das Schreiben in der Presse teilweise veröffentlicht worden sei, habe die venezolanische Regierung beschlossen, den gesamten Text publik zu machen, schrieb sie. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte über den Inhalt berichtet.

Kirk-Trauerfeier: Witwe ruft zur Versöhnung auf – Trump betont "Hass" auf Gegner

Elf Tage nach dem tödlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk hat seine Witwe Erika die Vereinigten Staaten zur Versöhnung aufgerufen. "Die Antwort auf Hass ist nicht Hass", sagte sie am Sonntag bei der Trauerfeier für ihren Mann in Glendale im US-Bundesstaat Arizona. Sie vergebe dem Attentäter. US-Präsident Donald Trump betonte dagegen, er "hasse" seine linken Gegner und forderte die Menge auf: "Kämpft, kämpft, kämpft!" Hier lesen Sie mehr.