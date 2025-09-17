Newsblog zur US-Politik US-Senat winkt 48 Trump-Kandidaten durch
Auf dem Rückweg in die USA wurde das Ehepaar Trump von einer Panne aufgehalten. Der US-Senat segnet 48 Trump-Kandidaten ab. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- US-Senat winkt 48 Trump-Kandidaten durch
- Kirk-Witwe wird CEO von Turning Point USA
- "Kleines Problem": Trump muss Hubschrauber wechseln
- Statt Kimmel: US-Sender zeigt Sondersendung zum Gedenken an Kirk
- Entlassung von Fed-Chefin Cook: Trump ruft Oberstes Gericht an
- Trump zu Gesprächen mit britischem Premier Starmer eingetroffen
- US-Gericht ordnet Abschiebung von Aktivist Machmud Chalil an
- NGO: Gegner der USA verbreiten Falschinformationen zu Kirk-Attentat
- Trump: Einstufung von Antifa als "terroristische Organisation"
- Wegen eines Kommentars: Sender setzt Kimmel-Show ab
- China warnt vor "Recht des Dschungels"
- Obama warnt Trump: "Dann haben wir ein Problem"
Freitag, 19. September
Trump droht weiteren US-Sendern
In den USA geht die Angst um. Die Demokraten fürchten, dass die Trump-Regierung die Meinungsfreiheit abschaffen könnte. Sie fordern "reale Konsequenzen". Trump droht derweil kritischen Sendern mit Lizenzentzug. Lesen Sie hier mehr über Trumps Versuche, die Pressefreiheit einzuschränken.
US-Senat winkt 48 Trump-Kandidaten durch
Der US-Senat hat am Donnerstag auf einen Schlag 48 von Präsident Donald Trump vorgeschlagene Kandidaten für Diplomaten-, Militär- und andere Regierungsposten bestätigt. Unter den bestätigten Botschaftern sind die frühere Fox-News-Moderatorin Kimberly Guilfoyle für den Posten in Griechenland sowie Callista Gingrich für die Schweiz und Liechtenstein.
Guilfoyle ist die ehemalige Verlobte von Trumps Sohn Donald Trump Jr., Gingrich ist die Ehefrau des früheren republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich. Zudem wurden unter anderem stellvertretende Minister für das Heer und die Luftwaffe bestätigt. Die Abstimmung endete mit 51 zu 47 Stimmen. Die Republikaner stimmten für und die Demokraten gegen das Personalpaket. Zwei Republikaner nahmen nicht an der Abstimmung teil.
Donnerstag, 18. September
Kirk-Witwe wird CEO von Turning Point USA
Nach dem Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk übernimmt dessen Witwe Erika die Leitung der von ihm gegründeten Organisation Turning Point USA. Der Vorstand habe sie einstimmig zur Geschäftsführerin und Vorsitzenden gewählt, teilte die Organisation auf der Plattform X mit. Kirk habe zu Lebzeiten mehrfach betont, dass dies sein Wunsch für den Fall seines Todes sei.
Der 31-Jährige war vergangene Woche bei einer Veranstaltung an einer Universität im Bundesstaat Utah erschossen worden. Sein Tod entfaltet in den USA erhebliche politische Schlagkraft. Kirk stand der Regierung von Präsident Donald Trump und dessen Familie sehr nahe.
"Kleines Problem": Trump muss Hubschrauber wechseln
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania haben beim Rückflug von ihrem zweitägigen Staatsbesuch in Großbritannien wegen eines technischen Problems den Hubschrauber wechseln müssen. Nach Angaben des Weißen Hauses trat auf dem Weg vom Landsitz Chequers zum Flughafen Stansted ein "kleines Hydraulikproblem" auf.
Die Piloten hätten sich aus Vorsicht dazu entschlossen, die Präsidentenmaschine Marine One vorsorglich auf einem lokalen Flugplatz zu landen, teilte eine Sprecherin mit. Trump und seine Frau stiegen anschließend sicher in einen Ersatzhubschrauber um, wodurch sich ihre Weiterreise zum Flughafen um einige Minuten verzögerte. Verletzte gab es nicht.
Der Vorfall ereignete sich am Ende des Staatsbesuchs von Donald Trump in Großbritannien. Inzwischen befindet sich der US-Präsident auf dem Rückflug in die Vereinigten Staaten.
Trump fordert Militärbasis von den Taliban zurück
Donald Trump hat erklärt, die USA wollen den Luftwaffenstützpunkt Bagram in Afghanistan zurückbekommen. "Wir versuchen übrigens, ihn zurückzubekommen. Wir wollen diesen Stützpunkt zurück", sagte der Präsident am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer in London. Mehr dazu lesen Sie hier.
Obama hält Trump "Cancel Culture" von rechts vor
Der frühere US-Präsident Barack Obama übt nach der vorläufigen Absetzung der Talkshow von Jimmy Kimmel scharfe Kritik an der Regierung von Donald Trump. Diese habe "Cancel Culture" auf eine "neue und gefährliche Ebene" gehoben, nachdem sie sich selbst lange darüber beschwert habe, schrieb der Demokrat auf der Plattform X. Mehr dazu lesen Sie hier.
Statt Kimmel: US-Sender zeigt Sondersendung zum Gedenken an Kirk
Die Sinclair Broadcast Group hat angekündigt, am Freitagabend zur üblichen Sendezeit von "Jimmy Kimmel Live" eine Gedenksendung für den getöteten rechten Aktivisten Charlie Kirk auszustrahlen. Die Sondersendung ersetzt damit das populäre Late-Night-Format, das nach Äußerungen des Moderators über das Attentat von Kirk vorläufig aus dem Programm genommen wurde. Auch andere Sender der Sinclair-Gruppe sollen die Sendung am Wochenende ausstrahlen.
Sinclair ist nicht Teil von ABC, sondern strahlt dessen Inhalte nur auf 40 regionalen Sendern aus. Das Medienunternehmen kritisierte Kimmels Worte als "unangemessen" und "taktlos". Man wolle stattdessen einen "respektvollen, konstruktiven Dialog" fördern, heißt es in einer Mitteilung. Kimmels Rückkehr ins Abendprogramm mache man von Gesprächen mit ABC über "Professionalität und Verantwortlichkeit" abhängig. Zudem solle sich der Moderator bei Kirks Familie entschuldigen.
Hintergrund ist ein Auftritt Kimmels vom Montag, in dem er konservativen Kreisen vorwarf, den mutmaßlichen Täter Tyler Robinson politisch umzudeuten und von dessen möglicher Nähe zur MAGA-Bewegung abzulenken. Kimmel sagte, die politische Rechte versuche, "daraus Kapital zu schlagen". Bereits kurz nach dem Attentat hatte Kimmel den Angehörigen Kirks sein Beileid ausgesprochen.
Entlassung von Fed-Chefin Cook: Trump ruft Oberstes Gericht an
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat den Obersten Gerichtshof angerufen, um die Abberufung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook durchzusetzen. Trump hatte versucht, Cook zu feuern.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, dpa, Reuters